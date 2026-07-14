В Минобороны раскрыли подробности о примененном ВСУ вооружении для атак по России

Минобороны: За сутки российские военные сбили 715 беспилотников ВСУ

За сутки российские военные сбили 715 украинских беспилотников. Подробности о примененной Вооруженными силами Украины (ВСУ) техники для атак по России раскрыли в Министерстве обороны.

Речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.

Кроме того, ВСУ выпустили семь авиабомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Они также были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповые высокоточные удары по объектам на Украине. Целью атак стали заводы военно-промышленного комплекса в Киеве и порту в Одесской области. Сообщалось, что Киев заволокло дымом после ударов.