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13:36, 14 июля 2026Забота о себе

Врач объяснила причины интереса биохакеров к одному недорогому продукту

Эндокринолог Янг: Фасоль содержит полезные для сосудистого тонуса магний и калий
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Наталья Айриян / Sputnik / РИА Новости

Эндокринолог Екатерина Янг объяснила, почему биохакеры все чаще включают в рацион фасоль. Причины интереса к этому недорогому продукту она объяснила в своем Telegram-канале.

«Как врач, работающий с рекомендациями по питанию, я ценю фасоль за магний и калий для сосудистого тонуса, а также за резистентный крахмал как пребиотик для микробиоты [кишечника]», — заявила Янг.

Врач добавила, что рост популярности фасоли у сторонников ЗОЖ также обусловлен тем, что она содержит много белка (21 грамм на 100 граммов) и клетчатки (10 граммов на 100 граммов). Благодаря такому составу этот продукт помогает человеку дольше оставаться сытым и избегать резких скачков уровня сахара в крови, что способствует профилактике инсулинорезистентности.

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Однако, как отметила эндокринолог, в фасоли, так же как и в других бобовых, содержатся пурины, поэтому людям с подагрой в стадии обострения рекомендуется исключать ее из рациона.

Ранее Янг посоветовала россиянам добавить в меню тыквенные семечки. По ее словам, этот дешевый продукт помогает нормализовать сон.

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