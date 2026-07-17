Бежавшему из России журналисту-иноагенту дали срок

В Москве заочно осудили журналиста-иноагента Аркадия Бабченко

В Москве журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заочно приговорили к полутора годам колонии и лишили права администрировать сайты в течение двух лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Москвы.

Как установил суд, Бабченко признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 330.1 (нарушение порядка деятельности иностранного агента после двух нарушений) УК РФ.

Аркадий Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. Спустя год власти Украины заявили о его смерти, однако вскоре журналист появился на пресс-конференции и заявил, что произошедшее было инсценировкой. Уже позднее, в ноябре 2019 года, стало известно, что он покинул Украину и переехал в Израиль.

Уголовное дело против Бабченко возбудили из-за его постов в соцсетях без маркировки иноагента в мае 2026 года. Месяц спустя российское МВД объявило его в международный розыск.