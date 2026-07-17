В Китае вместо топливного налога хотят ввести сбор за пробег из-за больших электрокаров

Китай столкнулся с неожиданным последствием массового перехода на электромобили. Новые модели становятся все крупнее: шесть из десяти машин, выпущенных в первом полугодии 2026 года, имеют длину более пяти метров. Стремительное распространение больших и тяжелых электрокаров создает серьезные проблемы для местных бюджетов, пишет Bloomberg.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, доля компактных машин длиной менее 4,5 метра составила только два процента, тогда как годом ранее она достигала 13 процентов. Тяга китайцев к крупным автомобилям стала негативно отражаться на сборах от топливного налога.

Центральное правительство финансирует основные национальные магистрали. Часть топливного сбора распределяется между регионами на содержание местных дорог. С ростом доли электрокаров поступления от этого налога сокращаются, а износ дорожного полотна тяжелыми машинами только увеличивается. В настоящий момент остро встал вопрос о необходимости изменить саму систему финансирования, возможно — через введение платы за фактически пройденное расстояние.

Финансовое положение дорожной сети уже близко к критическому. Исследование подразделения Министерства транспорта Китая выявило ежегодную нехватку примерно 50 процентов средств, необходимых на обычное обслуживание и текущий ремонт дорог. Около 40 дорог находятся в состоянии, при котором они «требуют ремонта, но испытывают острый дефицит бюджета».

Чтобы справиться с ситуацией, Пекин последовательно сворачивает налоговые послабления для электротранспорта. Действовавшую десять лет скидку по налогу с продаж недавно урезали вдвое — до пяти процентов. Минфин КНР объявил о полной отмене ежегодного освобождения от транспортного налога для подключаемых гибридов и электромобилей с увеличенным запасом хода — сегментов, которые подстегивают рост числа крупногабаритных машин.

Одновременно с этими мерами ввели обязательные нормативы по расходу энергии, предусматривающие штрафы для легковых автомобилей с чрезмерной массой. Для долговременного решения власти рассматривают полную перестройку системы дорожного финансирования.

Государственные средства массовой информации активно включились в дискуссию. Они призывают автопроизводителей уменьшить размеры транспорта. По мнению большинства экспертов, бездумное наращивание габаритов делает третий ряд сидений бесполезным, противоречит сложившейся городской инфраструктуре и ведет к росту общего потребления энергии. Призыв к рациональности в автомобильном дизайне звучит все чаще.

Китайские производители начали устанавливать более емкие и тяжелые батареи, чтобы снизить беспокойство покупателей о запасе хода, и оснащать салоны холодильниками и мультиэкранными развлекательными системами ради привлечения клиентов. Всего пять лет назад самым продаваемым электромобилем был миниатюрный Hongguang Mini. Но агрессивная ценовая политика автокомпаний ведет к тому, что потребителям просто невыгодно приобретать машины меньших габаритов.

Ранее россиянам назвали главный критерий при выборе машины. По мнению автоэксперта Дениса Тэммо, при выборе машины нужно учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и цель использования.