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13:37, 17 июля 2026Наука и техника

Названы особенности автоматизированного САО «Вена»

«Калашников»: Подготовка САО 2С31 «Вена» к стрельбе занимает минимальное время
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С31 «Вена» получило эффективную систему управления, которая готовит установки для стрельбы за минимальное время. Особенности машины назвал концерн «Калашников».

Отмечается, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения возглавил научное руководство опытно-конструкторской работы «Вена» в 1991 году. Специалистам предстояло разработать автоматизированное орудие с улучшенными баллистическими характеристиками. Новое САО создали в качестве замены орудия «Нона-С».

Артиллерийский комплекс получил автоматизированную систему управления, которая позволяет самостоятельно вести разведку, определять координаты цели и наводить орудие по заданным установкам.

«Орудийно-вычислительный комплекс помогал также отслеживать состояние САО. Благодаря автоматизации для подготовки артиллерийского орудия к стрельбе требовалось минимальное время», — говорится в сообщении.

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Гусеничная машина несет комбинированное орудие, которое совмещает функции пушки-гаубицы и миномета. «Вена» может применять различные боеприпасы калибра 120 миллиметров, которые обеспечивают дальность стрельбы более 14 километров. Концерн напомнил, что система управления «Вены» легла в основу современной установки «Лотос».

В ноябре 2025 года гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что госиспытания САО «Лотос» идут по графику. Машину разработали для нужд Воздушно-десантных войск России.

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