Названы особенности автоматизированного САО «Вена»

Самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С31 «Вена» получило эффективную систему управления, которая готовит установки для стрельбы за минимальное время. Особенности машины назвал концерн «Калашников».
Отмечается, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения возглавил научное руководство опытно-конструкторской работы «Вена» в 1991 году. Специалистам предстояло разработать автоматизированное орудие с улучшенными баллистическими характеристиками. Новое САО создали в качестве замены орудия «Нона-С».
Артиллерийский комплекс получил автоматизированную систему управления, которая позволяет самостоятельно вести разведку, определять координаты цели и наводить орудие по заданным установкам.
«Орудийно-вычислительный комплекс помогал также отслеживать состояние САО. Благодаря автоматизации для подготовки артиллерийского орудия к стрельбе требовалось минимальное время», — говорится в сообщении.
Гусеничная машина несет комбинированное орудие, которое совмещает функции пушки-гаубицы и миномета. «Вена» может применять различные боеприпасы калибра 120 миллиметров, которые обеспечивают дальность стрельбы более 14 километров. Концерн напомнил, что система управления «Вены» легла в основу современной установки «Лотос».
В ноябре 2025 года гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что госиспытания САО «Лотос» идут по графику. Машину разработали для нужд Воздушно-десантных войск России.