«Калашников» рассказал об испытаниях самоходного «Лотоса» для ВДВ

Гендиректор «Калашникова»: Госиспытания орудия «Лотос» для ВДВ идут по графику
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Валерий Стурит / Георгий Султанов / ТАСС

Госиспытания самоходного артиллерийского орудия (САО) «Лотос», разработанного для нужд Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, идут по графику. Об этом рассказал генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС.

«Государственные испытания идут по графику. Эта машина действительна нужна Воздушно-десантным войскам, поэтому работа организована (…). Это не очень быстро, но мы идем», — сказал гендиректор.

«Лотос» разработали в качестве замены советской артиллерийско-минометной установки «Нона-С» на шасси бронетранспортера БТР-Д. САО построили на базе боевой машины десанта БМД-4М. 18-тонный «Лотос» несет универсальное орудие 2А51 калибра 120 миллиметров, которое сочетает свойства пушки, гаубицы и миномета.

В ноябре 2024 года Лушников сообщил, что «Лотос» направили на госиспытания. По его словам, предварительные испытания самоходки прошли успешно.

