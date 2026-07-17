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04:59, 17 июля 2026Авто

Покинувший Россию автопроизводитель сообщил о прекращении выпуска популярных машин

Японский Nissan подтвердил прекращение производства моделей Altima и Rogue
Марина Аверкина

В начале 2026 года компания Nissan, прекратившая официальные поставки на российский рынок, сообщила, что сократит линейку на 11 моделей в рамках стратегии «Интеллектуальная мобильность для повседневной жизни». Но подробностей тогда не сообщили, только объяснили общий принцип: снять с конвейера неэффективные машины и перенаправить средства на перспективные направления. Теперь стали известны автомобили, с которыми производитель решил попрощаться, пишет Carscoops.

Первыми в списке идут седан Altima и подключаемый гибрид Rogue. Altima выпускалась 34 года. Модель Sentra должна покрыть остаточный спрос на четырехдверные модели марки. Продажи модели снижаются уже много лет. Если в 2019 году американские дилеры реализовали более 200 тысяч таких автомобилей, в прошлом году — только 92 809. В первом полугодии 2026 года было продано всего 42 288 машин, что на 31,9 процента меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

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Модель Rogue появилась на рынке с единственной целью: оценить, как наличие гибридной версии в модельном ряду повлияет на спрос. Производитель уверен, что машина свою функцию выполнила и теперь освободит место новому Rogue e-Power (гибридная система последовательного типа, где бензиновый мотор выступает в роли генератора). Новинке обещают «очень привлекательную цену и хорошую топливную экономичность».

Директор по продуктам и планированию Nissan Americas Понц Пандикутира сообщил, что под вопросом до сих пор остаются продажи электрокроссовера Ariya.

Тем временем производитель готовит обновление рамной платформы, на которой построят новые версии пикапа Frontier и внедорожника Xterra. За ними может последовать трехрядный внедорожник Nissan, а позже — двух- и трехрядные модели Infiniti. Все перечисленные новинки получат как традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и гибридные силовые установки.

Ранее россиян предупредили, что рассчитывать на большие скидки и распродажи новых легковых автомобилей в 2026 году не стоит. Участники рынка — производители, дилеры и импортеры — весь год стабильно удерживают складские запасы в равновесии.

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