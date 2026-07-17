В России предрекли Украине зиму тяжелее прошлогодней

Депутат Ананских: Зима на Украине будет точно тяжелее, чем в прошлом году

На сегодня трудно точно прогнозировать условия, в которых окажется украинская энергетика будущей зимой, но она однозначно будет для этой страны тяжелой, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее аналитик Игорь Юшков сообщил, что состояние европейского газового рынка может создать проблемы для Украины. Также он отметил, что во многом ситуация с украинской энергетикой будет зависеть от того, возобновит ли Россия удары по электростанциям страны.

Депутат отметил, что украинцы не успеют полностью восстановить свою энергетическую систему к наступлению зимы. Также он подчеркнул, что грядущий отопительный период пройдет в стране тяжелее, чем предыдущий.

«Зима на Украине будет точно тяжелее, чем период 2025-2026 года. Остальное сложно предугадать и в этом нет смысла. Неизвестно, какими будут объемы помощи Европы, хотя меня удивляет, когда Евросоюз в ущерб себе помогает Украине, оставляя своих граждан практически замерзать. Потому что газовые хранилища Европы не заполнятся до нужного объема в этом году», — прокомментировал Ананских.

Ранее новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, где депутаты проголосовали за его назначение на должность главы кабмина.