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13:08, 17 июля 2026Культура

Запашный объяснил решение снять фильм о Куклачеве при жизни дрессировщика

Эдгард Запашный: Фильмы о великих людях нужно снимать при их жизни
Ольга Коровина

Фото: Михаил Богачев / РИА Новости

Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный объяснил решение снимать фильм о Юрии Куклачеве при жизни дрессировщика. Его слова приводит РИА Новости.

Запашный подчеркнул, что Куклачев является великим человеком. По его словам, картины о личностях такой величины нужно снимать при их жизни, таким образом выражая им признание и любовь. Артист добавил, что историю дрессировщика в фильме необходимо раскрыть со всех сторон и показать становление Куклачева как личности и как артиста, выстроившего уникальную связь с животными.

Накануне стало известно, что Запашный выступит продюсером фильма о Юрии Куклачеве. Сын артиста Дмитрий Куклачев отметил, что будущее кино будет семейным, и признался, что в главных ролях хотел бы видеть Сергея Безрукова и Сергея Бурунова.

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