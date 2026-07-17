Президент Украины Зеленский встретился с командирами боевых подразделений ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командирами боевых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

«Важные доклады командиров боевых подразделений о ситуации на наиболее напряженных участках. Сегодня я разговаривал с командиром сил беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди, командиром 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), Денисом Прокопенко, командиром 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Игорем Оболенским, заместителем командующего воздушно-десантных войск ВСУ Андреем Ткачуком и исполняющим обязанности командира 19-го армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Валерием Скредом», — написал украинский лидер.

Уточняется, что на встрече командиры доложили Зеленскому о ситуации на передовой.

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров высказался о необходимости уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это необходимо для сокращения преступности в армии.