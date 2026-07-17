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13:41, 17 июля 2026Ценности

Желание россиянок подражать стилю Селены Гомес объяснили

Ректор Алексей Егоров: Стиль певицы Селены Гомес любят за комфортную женственность
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров объяснил желание россиянок подражать стилю актрисы и певицы Селены Гомес. Комментарий приводит «Газета.ru».

Эксперт заявил, что жакет мужского кроя поверх платья миди, серьги-кольца и украшения с жемчугом вместо массивных комплектов стали характерны для нынешнего гардероба знаменитости, который олицетворяет комфортную женственность. По его словам, взросление звезды происходило на глазах зрителей, поэтому женщины любят следить за ее переменами во внешнем виде.

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«Комфортный стиль принято считать путем наименьшего сопротивления. На деле совместить оверсайз и женственность сложнее, чем яркое вечернее платье с очевидным эффектом. Гомес эту грань нашла — и это результат работы со стилистами на протяжении нескольких лет, а не случайность», — пояснил специалист, подчеркнув, что по этой причине стиль Гомес хотят повторить даже российские женщины.

В июне Селена Гомес кардинально сменила имидж. Знаменитость опубликовала фото с новым цветом волос.

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