iPhone резко подорожали в одной стране

iPhoneros: Apple подняла цены на iPhone в Японии на 11 %

Корпорация Apple внезапно подняла цены на смартфоны Apple в Японии. На это обратили внимание авторы испанского блога iPhoneros.

Цены на некоторые iPhone подняли в официальном японском магазине Apple. Подорожание затронуло новые устройства iPhone 17e, 17, Air, 17 Pro и 17 Pro Max. Также в большую сторону изменились цена iPhone 16, вышедшего в 2024 году. В среднем цены увеличили на 11 процентов.

Так, больше всех — на 11,3 процента — подорожал iPhone Air: его стоимость изменилась с 159,8 тысячи (77 тысяч рублей) до 177,8 тысячи иен (85,7 тысячи рублей). Меньше всех — 8 процентов — iPhone 17e. Если раньше стоимость самого нового телефона Apple составляла 99,8 тысячи иен (48 тысяч рублей), то после пересмотра ценовой политики аппарат стал стоить 107,8 тысячи иен (52 тысячи иен).

В компании никак не прокомментировали случившееся. Журналисты MacRumors напомнили, что ранее Apple объясняла рост цен на свою продукцию кризисом на рынке памяти. Однако авторы считают, что в ситуации с японским рынком цены изменились из-за обесценивания японской иены по отношению к доллару США за последний год. Также специалисты портала проверили и выяснили, что цены на iPhone на других мировых рынках не изменились.

В конце июня Apple подняла официальные цены на MacBook, iPad, Vision Pro и другие девайсы. Стоимость iPhone не изменилась.