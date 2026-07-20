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16:15, 20 июля 2026Наука и техника

Названо отличие «Теледроида» от «Федора»

KP.RU: Робот «Теледроид» отличается от «Федора» отсутствием ног
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

Антропоморфный робот «Теледроид», который отправился на Международную космическую станцию (МКС) 14 июля, отличается от робота прошлой модели отсутствием ног. Особенности изделия назвали в публикации KP.RU.

Автор напомнил, что робота «Федора», который работал на МКС в 2019 году, оснастили ногами. Аппарат мог ходить, водить машину и садиться на шпагат. «Все восхищались, но космонавты отметили, что в невесомости шпагат и прочий фитнес как-то не пригодились. Ноги занимали место, болтались, их связывали и всячески прятали», — говорится в материале.

Поэтому конструкторы сделали «Теледроида» без ног. Работа, который называют «торсом», оснастили фиксаторами для работы на внешней обшивке МКС.

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