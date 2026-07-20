Российская частная медицина попросила дать ей бензин

«Ъ»: Частные медики в России попросили у правительства приоритетного доступа к топливу

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) обратилась в правительство с просьбой относить транспорт частных медицинских компаний к приоритетному при доступе на АЗС. Такая инициативы содержится в письме председателя НАУЗ Муслима Муслимова премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «Коммерсантъ».

Он напомнил, что частные клиники и лаборатории так же, как и государственные, обеспечивают логистику здравоохранения. В том числе они доставляют биоматериалы и реагенты, обслуживают на дому маломобильных пациентов.

Задержка в дороге из-за отсутствия топлива влияет на сроки диагностики и оказания медпомощи, в том числе в рамках обязательств перед государством. Ведь тысячи частных медицинских организацией участвуют в программах добровольного медицинского страхования и государственно-частного партнерства, напомнил Муслимов.

НАУЗ предложила обязать регионы давать частному медицинскому транспортуте же привилегии при заправках, что есть у скорой помощи, спецтехники ЖКХ и транспорта, доставляющий продукты и сельхозтехнику.

Гендиректор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин назвал инициативу позитивной и своевременной, а также отметил, что решение могло бы снять избыточную нагрузку с государственных учреждений. Впрочем, он, как и авторы обращения, выделил необходимость четких критериев отбора техники с приоритетом, чтобы получать топливо мог только транспорт, реально участвующий в лечебном процессе.

