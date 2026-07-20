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13:20, 20 июля 2026Бывший СССР

Скандальный полк ВСУ отказался признавать потерю Константиновки

В украинском полку «Скала» отказались признавать потерю Константиновки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командование отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось признавать потерю Константиновки, несмотря на взятие в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам командования подразделения, информация о пленении военных якобы не свидетельствует о потере Киевом населенного пункта или о поражении полка.

«Враг традиционно использует военнопленных как инструмент информационной войны, пытаясь деморализовать украинское общество и дискредитировать военное командование», — указано в сообщении украинского подразделения.

Ранее в Минобороны России высмеяли ВСУ из-за «провала флаговтыкателей», отправленных украинским командованием в Константиновку.

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