Скандальный полк ВСУ отказался признавать потерю Константиновки

В украинском полку «Скала» отказались признавать потерю Константиновки

Командование отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось признавать потерю Константиновки, несмотря на взятие в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам командования подразделения, информация о пленении военных якобы не свидетельствует о потере Киевом населенного пункта или о поражении полка.

«Враг традиционно использует военнопленных как инструмент информационной войны, пытаясь деморализовать украинское общество и дискредитировать военное командование», — указано в сообщении украинского подразделения.

Ранее в Минобороны России высмеяли ВСУ из-за «провала флаговтыкателей», отправленных украинским командованием в Константиновку.