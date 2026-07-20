Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:20, 20 июля 2026Наука и техника

Странное поведение компьютеров с Windows объяснили

Множественные перезагрузки Windows 11 при установке обновлений назвали нормой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Операционная система (ОС) Windows 11 может несколько раз перезагрузиться во время установки апдейтов. Об этом сообщает издание Windows Latest.

На странное поведение компьютера с ОС от Microsoft обратили внимание журналисты, которые установили патчи безопасности за июль. По словам редактора портала Маянка Пармара, его устройство перезагрузилось несколько раз во время установки обновления. В Microsoft объяснили, что множественные перезагрузки необязательно указывают на сбои и поломки.

Инженеры отметили, что Windows может перезагрузиться несколько раз из-за установки дополнительных компонентов. Так, июльское обновление кроме патчей безопасности может добавить на компьютер новую версию платформы .NET Framework, а также актуализировать сертификат Secure Boot. В этом случае установка каждого сервиса или службы ОС потребует отдельной перезагрузки. В Microsoft назвали подобное поведение системы нормальным.

Журналисты медиа подчеркнули, что с такой ситуацией пользователи Windows могут столкнуться один или два раза в год. «Не паникуйте и не нажимайте кнопку питания, если Windows перезагружается несколько раз. Дождитесь завершения установки, даже если на это уйдет более десяти минут», — заключили авторы.

Ранее в Microsoft посоветовали пользователям Windows не тянуть с установкой обновлений для ОС. В компании рекомендовали загружать апдейты в течение трех дней после их выпуска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путину доложили о контроле трассы «Новороссия»
    Раскрыт один из лучших способов позаботиться о себе
    Нетаньяху изменил решение по признанию геноцида армян из-за давления постсоветской страны
    Водонаева раскритиковала родителей с шумными детьми словами «не блещут умом»
    В России назвали условие для продолжения диалога с США
    В России на продажу выставлен очень дорогой внедорожник Toyota с уникальной опцией
    Главком ВСУ посетил одно из самых горячих направлений фронта
    Российская частная медицина попросила дать ей бензин
    Назван главный поставщик дронов ВСУ
    Россия довела до максимума импорт вина из постсоветской республики
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok