Странное поведение компьютеров с Windows объяснили

Множественные перезагрузки Windows 11 при установке обновлений назвали нормой

Операционная система (ОС) Windows 11 может несколько раз перезагрузиться во время установки апдейтов. Об этом сообщает издание Windows Latest.

На странное поведение компьютера с ОС от Microsoft обратили внимание журналисты, которые установили патчи безопасности за июль. По словам редактора портала Маянка Пармара, его устройство перезагрузилось несколько раз во время установки обновления. В Microsoft объяснили, что множественные перезагрузки необязательно указывают на сбои и поломки.

Инженеры отметили, что Windows может перезагрузиться несколько раз из-за установки дополнительных компонентов. Так, июльское обновление кроме патчей безопасности может добавить на компьютер новую версию платформы .NET Framework, а также актуализировать сертификат Secure Boot. В этом случае установка каждого сервиса или службы ОС потребует отдельной перезагрузки. В Microsoft назвали подобное поведение системы нормальным.

Журналисты медиа подчеркнули, что с такой ситуацией пользователи Windows могут столкнуться один или два раза в год. «Не паникуйте и не нажимайте кнопку питания, если Windows перезагружается несколько раз. Дождитесь завершения установки, даже если на это уйдет более десяти минут», — заключили авторы.

Ранее в Microsoft посоветовали пользователям Windows не тянуть с установкой обновлений для ОС. В компании рекомендовали загружать апдейты в течение трех дней после их выпуска.