Задержание устроивших детскую порностудию в российском городе попало на видео

В Пермском крае снимавшие школьников в порно обещали им до 8 тысяч рублей

Задержание устроивших детскую порностудию в Пермском крае местных жителей попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На видео показана операция по задержанию.

Ранее сообщалось, что фигуранты — трое мужчин и одна женщина. Они привлекли к участию в съемках десять девочек и одного мальчика в возрасте от 12 до 16 лет. Противоправная деятельность осуществлялась в период с мая 2024-го по июль 2025 года.

Задержанные обвиняются по статьям 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»), 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»), 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), 135 («Развратные действия»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

