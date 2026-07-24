Путину показали новый российский самолет

Путину показали готовящийся к первому полету серийный импортозамещенный МС-21

Президенту России Владимиру Путину во время его визита на Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) показали новый полностью импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 и производство первых 18 серийных лайнеров. Об этом сообщает Telegram-канале ОАК

О ходе работ по программе рассказал генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов. По его словам, в перспективе предприятие хочет выйти на создание 36 машин в год.

К настоящему времени самолет выполнял полеты только с иностранными комплектующими. Глава «Ростеха» (головная структура ОАК) Сергей Чемезов объяснил, что первый серийный полностью импортозамещенный МС-21-310 в настоящее время готовится впервые подняться в воздух.

В госкорпорации ожидают, что подать все документы в Росавиацию и получить сертификат удастся в 2027 году. После этого предполагается начать поставки в авиакомпании, сообщает «Интерфакс».

Между тем в конце июня глава Минпромторга Антон Алиханов объяснил, что в связи с большим объемом документов и небольшим количеством выполненных на тот момент полетов ожидать получения сертификата на МС-21 можно только в конце 2027 года.

Ранее Путин объявил, что новые отечественные самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114-300 превосходят западные аналоги, но попросил ускорить процесс работы над ними. Ил-114-300 уже получил сертификат типа, но начать его поставки для выполнения региональных рейсовых перевозок производитель намерен не ранее 2028 года.