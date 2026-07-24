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15:48, 24 июля 2026Экономика

Россияне оказались недовольны своим шкафом

Hoff: 48,7 % россиян оказались недовольны своим шкафом
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stock story / Shutterstock / Fotodom

Почти половина россиян (48,7 процента) россиян оказались недовольны своим шкафом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на опрос сети гипермаркетов мебели Hoff.

Из числа недовольных 28 процентов отмечают, что существующая система хранения не совсем соответствует их потребностям. При этом 20,7 процента недовольны беспорядком из-за нехватки места.

Вместе с тем большинство россиян стараются поддерживать порядок: 42 процента регулярно наводят его и довольны результатом, еще 23,3 процента также делают это постоянно, но от беспорядка это не спасает. Треть опрошенных (34 процента) признаются, что разбирают шкаф только тогда, когда найти нужную вещь становится сложно.

Ровно половина участников исследования считают, что шкаф их в целом устраивает, но можно его сделать еще удобнее. При этом 31,3 процента признаются, что места маловато, но в целом хватает, однако пользоваться такой системой хранения неудобно, а 18,7 процента места в шкафу не хватает.

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При этом выявилась интересная тенденция: люди все реже воспринимают шкаф как статичный предмет интерьера и хотят, чтобы система хранения могла меняться вместе с их потребностями и изменяющимися обстоятельствами.

Несмотря на недовольство, большинство россиян не стремятся полностью поменять мебель, но хотели бы сделать ее более удобной. Так, 54,7 процентов участников опроса признались, что, если бы могли собрать шкаф для себя, ограничились бы несколькими практичными улучшениями.

Исследование проводилось по всей стране в июне — июле 2026 года, в опросе приняли участие 1,5 тысячи человек.

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