Стало известно отношение семьи к приговоренному на пожизненное балашихинскому отравителю

«Лента.ру»: Родственники отказались от травившего их Миссюры и не наняли ему адвокатов

Семья, располагающая средствами, отказалась от балашихинского отравителя Артема Миссюры и не нанимала ему адвокатов. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин из зала суда.

Родственники не приходили к Миссюре на заседания, а защищал его в суде адвокат по назначению.

По данным «Ленты.ру», Миссюра рассорил всю семью — мать не может простить, что она воспитала корыстного убийцу.

Ранее стало известно, что 27-летнего жителя Балашихи Миссюру приговорили к пожизненному лишению свободы. С него также взыскали 854 тысячи рублей. Он признан виновным в расправе над бабушкой и другом детства, покушении на еще семь человек, среди которых родители, сестра, девушка и два приятеля, а также в мошенничестве. Всех своих жертв Миссюра травил ядами.