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Силовые структуры
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15:10, 24 июля 2026 (обновлено: 15:22, 24 июля 2026)Силовые структурыЭксклюзив

Стало известно отношение семьи к приговоренному на пожизненное балашихинскому отравителю

«Лента.ру»: Родственники отказались от травившего их Миссюры и не наняли ему адвокатов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / Лента.ру

Семья, располагающая средствами, отказалась от балашихинского отравителя Артема Миссюры и не нанимала ему адвокатов. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин из зала суда.

Родственники не приходили к Миссюре на заседания, а защищал его в суде адвокат по назначению.

По данным «Ленты.ру», Миссюра рассорил всю семью — мать не может простить, что она воспитала корыстного убийцу.

Ранее стало известно, что 27-летнего жителя Балашихи Миссюру приговорили к пожизненному лишению свободы. С него также взыскали 854 тысячи рублей. Он признан виновным в расправе над бабушкой и другом детства, покушении на еще семь человек, среди которых родители, сестра, девушка и два приятеля, а также в мошенничестве. Всех своих жертв Миссюра травил ядами.

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