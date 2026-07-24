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15:18, 24 июля 2026Экономика

Вероятность обрушения на Москву аномальной жары из Европы оценили

Синоптик Ильин: Аномальная жара из Европы не доберется до Москвы в ближайшую неделю
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Аномальная жара из Европы не обрушится на Москву в ближайшую неделю. Вероятность аномально высоких температур в столице в ближайшее время оценил синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с НСН.

По прогнозам метеоролога, погода в мегаполисе будет соответствовать климатической норме. При этом почти каждый день как минимум до середины недели будут идти небольшие осадки. Днем столбики термометров покажут в среднем плюс 21-26 градусов, однако в понедельник может похолодать до плюс 19-24 градусов.

Несмотря на потепление до плюс 28 градусов к концу июля, европейская аномальная жара не доберется до столицы. «Все это фантазия. Ничего подобного не ожидается. По крайней мере, в ближайшие семь–десять дней», — заключил специалист.

Ранее метеоролог Алексей Сафонов спрогнозировал возвращение в Москву 28-градусной жары к концу второго летнего месяца.

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