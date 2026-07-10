Заморозка порога по НДС, платная почта на «Госуслугах» и проблемы Volkswagen. Деловые итоги недели

В Минфине объясняли, что бюджет теряет деньги из-за того, что торговые компании массово дробятся, чтобы остаться на УСН, а крупные сети на общей системе проигрывают им в цене. На практике под удар попали и те, кто ничего не дробил: бизнес с оборотом 20–60 млн внезапно оказался перед выбором — считать НДС или сворачиваться.

Почему все переиграли?

Идею зафиксировать порог на 20 млн озвучил президент на пленарной сессии ПМЭФ 5 июня, добавив, что держать его стоит «чем дольше, тем лучше». Министр финансов Антон Силуанов объяснял решение тем, что предпринимателям нужно время адаптироваться к новым налоговым правилам.

По оценке Минфина, мера коснется более 360 тысяч предпринимателей, а недополученные доходы бюджета в 2027 году составят 51,1 млрд рублей, в 2028–2029 годах — около 100 млрд ежегодно.