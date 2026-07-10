Заморозка порога по НДС, платная почта на «Госуслугах» и проблемы Volkswagen. Деловые итоги недели

Заморозка порога по НДС, платная почта на «Госуслугах» и проблемы Volkswagen. Деловые итоги недели4–10 июля
Порог по НДС для малого бизнеса на УСН заморозили
4 июля Владимир Путин подписал закон, сохраняющий порог годовой выручки в 20 млн рублей, до которого малый бизнес на УСН освобожден от НДС.
Раньше действовал жесткий график:
- снижение до 15 млн с 2027 года,
- до 10 млн с 2028-го.
Теперь лимит 20 млн остается на 2027, 2028 и 2029 годы.
Снижение до 15 млн перенесли на 2030 год, а до 10 млн — на 2031-й.
Напомним, с 1 января 2026 года порог уже обвалили втрое, с 60 до 20 млн рублей.
В Минфине объясняли, что бюджет теряет деньги из-за того, что торговые компании массово дробятся, чтобы остаться на УСН, а крупные сети на общей системе проигрывают им в цене. На практике под удар попали и те, кто ничего не дробил: бизнес с оборотом 20–60 млн внезапно оказался перед выбором — считать НДС или сворачиваться.
Почему все переиграли?
Идею зафиксировать порог на 20 млн озвучил президент на пленарной сессии ПМЭФ 5 июня, добавив, что держать его стоит «чем дольше, тем лучше». Министр финансов Антон Силуанов объяснял решение тем, что предпринимателям нужно время адаптироваться к новым налоговым правилам.
По оценке Минфина, мера коснется более 360 тысяч предпринимателей, а недополученные доходы бюджета в 2027 году составят 51,1 млрд рублей, в 2028–2029 годах — около 100 млрд ежегодно.
Компаниям и ИП с оборотом до 20 млн не придется становиться плательщиками НДС еще три года — у вас появилось три спокойных года. Но заметьте формулировку: снижение не отменили, а сдвинули. К 2030 году порог все равно опустится.
Цены на топливо в России продолжают расти
За неделю с 30 июня по 6 июля бензин подорожал еще на 2,11%, дизель — на 3,35%. Цены выросли в 82 регионах.
рубля за литр — такова средняя цена бензина. Дизель стоит 87,76 рубля.
Самые высокие цены зафиксированы в Севастополе, где литр АИ-95 стоит 197 рублей — глава города попросил Путина установить субсидированную цену на топливо в Крыму.
ФАКТ
За пять недель бензин прибавил 8,9% — вдвое больше, чем за предыдущие пять месяцев вместе взятые.
Причина — падение предложения. В то же время спрос вырос на треть.
На совещании у президента 8 июля вице-премьер Александр Новак описал ситуацию как частично стабилизированную, но все еще непростую.
На фоне роста топливных цен появляется все больше сервисов по отслеживанию наличия бензина и очередей на АЗС, подробнее в материале.
Чем ответило правительство
С 8 по 31 июля запретили вывоз дизеля, судового топлива и газойля. В то же время Россия начала импортировать нефтепродукты — Беларусь нарастила поставки, идут переговоры с Китаем и Индией, Казахстан обещал поставить 50 тысяч тонн в гуманитарных целях.
Перебои с бензином разгоняют не только транспортные издержки, но и инфляцию практически во всех секторах. Маркетплейсы переложили часть роста на комиссии для селлеров, таксопарки сокращаются, региональные перевозчики поднимают тарифы.
Сильнее всего досталось тем, кто использует площадку как витрину и возит сам: для них комиссия выросла сразу на 20 процентных пунктов. Причину компания назвала открытым текстом — рост логистических затрат из-за подорожания топлива.
Заложить транспортное подорожание в третьем квартале нужно всем, у кого доставка занимает в цене хотя бы 5%.
Почтовый ящик на «Госуслугах» станет обязательным и платным для бизнеса
8 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поддержке «Почты России». На «Госуслугах» появится электронная почтовая система, юрлица и ИП будут обязаны использовать ее для получения юридически значимых сообщений от госорганов, ЦБ и госкомпаний.
За электронный почтовый ящик придется платить. Сколько — пока неизвестно, это решит правительство. При просрочке доступ приостановят.
Сообщение будут считать доставленным, если адресат зашел в личный кабинет в течение семи дней с момента размещения.
Основная часть норм вступит в силу с 1 марта 2027 года, положения об электронной почтовой системе — с 1 сентября 2027-го.
Почему Volkswagen оказался на грани выживания
Немецкий автоконцерн Volkswagen переживает тяжелый финансовый кризис и готовится к жесткой экономии. Руководство компании намерено уволить около 100 000 сотрудников и закрыть сразу четыре завода в Германии. Так автомобильный гигант пытается компенсировать убытки от провальных стратегий и спасти бизнес.
Проблемы копились несколько лет. Сначала по немецкой промышленности ударили дорогие энергоресурсы — это сильно подняло стоимость сборки автомобилей внутри страны. Вдобавок компания слишком поздно включилась в гонку актуальных электрокаров и проиграла конкурентам на ключевых для себя рынках.
- Китай. Немцев активно вытесняют местные бренды BYD и Geely. Китайские электрокары стоят дешевле из-за государственных дотаций, а по электронной начинке часто превосходят европейские аналоги.
- США. Развитие тормозят жесткие заградительные импортные пошлины (15%) на ввоз авто из Евросоюза.
- Европа. Из-за роста цен на сырье автомобили дорожают, поэтому общий спрос потребителей заметно охладевает.
В компании открыто признают, что старая схема сломалась. Разрабатывать и собирать машины в Германии стало неоправданно дорого, а просто экспортировать их по миру уже не получается.
Рекордные увольнения (компанию покинет каждый шестой работник) и закрытие конвейеров должны сэкономить автогиганту 11 млрд евро к концу 2030 года.
Разумеется, простые рабочие не готовы терять свои места. Прошлые попытки урезать штат заканчивались тем, что заводчане массово выходили на многотысячные забастовки. Но сейчас у совета директоров просто не осталось выбора.
Чтобы покрыть огромные убытки и найти деньги на развитие технологий, Volkswagen придется пустить с молотка часть своих активов. Аналитики считают, что компания наверняка избавится от своего подразделения грузовиков Traton и направления автономного вождения. При худшем сценарии немцам придется продать даже знаменитый итальянский мотобренд Ducati.
Инвесторы смотрят на ситуацию со скепсисом: на бирже акции Volkswagen уже рухнули до антирекордов 2010 года. Финансовая лихорадка заразная, и она уже перекинулась на премиум-сегмент — ценные бумаги Mercedes-Benz и BMW тоже стремительно дешевеют.
Пока падение Volkswagen стянет на дно весь европейский автопром.
Что еще важно: коротко
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ФНС начала оспаривать право на пониженные ставки УСН у компаний, которые зарегистрированы в льготном регионе, а работают в другом. Инспекторы поднимают дела компаний, зарегистрированных в 2022–2024 годах.
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В Госдуме одобрили законопроект о контроле за криптовалютой. Ко второму чтению в документ добавили право платить криптой за ценные бумаги и комиссии за переводы, а также легализовали обмен одной криптовалюты на другую. Срок вступления сдвинули: в первом чтении был 1 июля 2026 года, теперь — 1 сентября.
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С 6 июля Wildberries подсвечивает нейроотзывы. Платформа стала первым российским маркетплейсом, который маркирует фото в отзывах меткой «Похоже на ИИ», если алгоритмы находят признаки генеративной обработки. Отзыв при этом не скрывают и не удаляют.
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С 1 сентября 2026 года отели с фондом более 50 номеров обязаны заселять гостей через Max, если у тех нет с собой документов; до этой даты нужно закупить оборудование и обучить персонал. Для гостиниц поменьше срок — 1 сентября 2028 года.
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Понятие стажировки закрепляют в ТК РФ: срочный трудовой договор не более чем на шесть месяцев, заключить его нужно не позднее года после получения образования, наставничество обязательно. Закон вступает в силу 1 марта 2027 года.