Как ускорить онбординг и повысить его эффективность

Сократить срок вхождения новичка в должность и его превращения из «медленного сотрудника» в эффективную рабочую единицу можно за три шага.

Определиться с приоритетными знаниями

Первое и главное — отказаться от идеи «дать все и сразу». Чтобы сократить время онбординга, нужно четко определиться с тем, кого ищет компания, какие данные у нее есть и что из этого должен знать конкретный сотрудник здесь и сейчас, а не через полгода.

Например, компания нанимает менеджера по работе с клиентами в интернет-магазине.

На самом старте он должен разобраться:

как открыть смену и войти в CRM-систему;

какие вопросы клиенты задают чаще всего и как на них ответить;

что делать в спорных/конфликтных ситуациях с клиентом;

когда обратиться к старшему коллеге и как.

Этот пласт знаний можно освоить меньше, чем за неделю, и он позволит новичку обрабатывать большую часть основных задач без помощи наставника. А уже дальше он будет изучать, например, оформление возвратов, комбинирование акций, и т. д.