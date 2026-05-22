Кассовые разрывы, арест патентов и охота на конверты. Главные деловые новости недели16–22 мая
Почему каждый второй бизнес оказался в кассовом разрыве и как выживают предприниматели
Из-за высоких налогов, дорогих кредитов и падения спроса компании столкнулись с жесткой нехваткой денег. Пытаясь спасти свое дело, собственники используют личные сбережения или идут в суд оформлять банкротство.
Свежий опрос показывает: 53% компаний оказались в кассовом разрыве. Им банально не хватает оборотных средств на аренду, зарплаты и закупку товаров. Причем для 27% предпринимателей эта проблема стала абсолютно новой.
СТАТИСТИКА
Чаще всего пустую кассу фиксируют в розничной торговле, на производстве и в сырьевом секторе.
В попытках закрыть дыры в бюджете бизнес обращается за спасительными короткими кредитами, но сталкивается с отказами. Банки одобряют лишь 19% таких заявок. В итоге каждому четвертому бизнесмену (24%) приходится оплачивать счета компании из своего личного кармана.
Если личных денег на спасение не осталось, финал один. За первые три месяца года число обанкротившихся индивидуальных предпринимателей подскочило на 29% и превысило 8 тысяч человек. Это в 3,3 раза больше, чем всего три года назад.
ФАКТ
Банкротство одного ИП бьет рикошетом по его партнерам. По статистике Федресурса, 94% должников приходят в процедуру без единого пригодного актива. В итоге в 74% случаев контрагенты и поставщики не получают обратно ни копейки.
При этом предприниматели все же стараются бороться до конца, а не просто закрывать двери. В начале года суды утвердили больше тысячи планов по реструктуризации долгов — это в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Бизнес пытается договориться с кредиторами и растянуть выплаты, чтобы сохранить свое дело на плаву.
Чтобы понять, с каким настроем малый и средний бизнес справляется со сложившейся реальностью, мы задали владельцам и руководителям компаний один вопрос: опишите ситуацию одним предложением.
Вести бизнес в 2026 году — это как ехать на велосипеде по минному полю и делать вид, что это wellness-практика!
Главная эмоция 2026 года — ощущение путешествия в никуда: раньше были понятные циклы и прогнозы, а сейчас ты живешь в реальности, где вообще нет ощущения стабильности и гарантий даже на несколько месяцев вперед.
В 2026 году бизнес немного похож на свадьбу: дорого, волнительно, периодически хочется все отменить, но в итоге все равно веришь в счастливый финал.
Вести бизнес в 2026 году — это как пить прогоревший кофе на заправке. Горько, неприятно, невкусно. Но приходится пить, чтобы взбодриться и ехать дальше.
ФНС начала массово замораживать имущество и бренды компаний
Если раньше инспекторы точечно блокировали банковские счета и здания компаний, которые задолжали бюджету, то теперь они пришли за интеллектуальной собственностью. Налоговики научились замораживать товарные знаки, программы, патенты и права на базы данных, что для многих современных бизнесов равносильно параличу.
Такая «заморозка» называется «обеспечительной мерой». Налоговая вводит ее, если подозревает, что после проверки компания попытается продать активы и вывести деньги.
Забрать ваш бренд или софт ФНС не может, но бизнес лишается права продать патент, заложить его или переоформить без разрешения инспектора. По словам юристов, если раньше такие ограничения применялись редко, то сегодня их получают 85% компаний, попавших в спорную ситуацию при проверке.
Для классического завода временный арест бренда не так страшен — станки работают. А вот для IT-компании, маркетплейса, онлайн-школы или медиа, чья главная и часто единственная ценность заключается именно в интеллектуальной собственности, запрет на сделки с софтом может стать причиной банкротства.
Как рассказали в самой ФНС, у них отлично работает автоматическая система оценки рисков бизнеса (СКУАД). Если робот видит, что вы дробите бизнес на несколько мелких ИП, сомнительно общаетесь с самозанятыми партнерами или используете «технические» компании-прокладки, ждите инспектора.
Если вы попали под арест активов, юристы советуют не паниковать: «заморозку» всегда можно заменить банковской гарантией или попытаться оспорить в суде.
Главное — понимать, что проверки теперь все меньше зависят от бумажек и почти полностью строятся на автоматике и цифровом следе вашего бизнеса.
В России ускорилили вывод зарплат из тени
Власти всерьез взялись за тех, кто платит людям «в конверте» или прикрывает реальную работу статусом самозанятого. Только за первый квартал этого года из тени вывели почти 220 тысяч россиян — это на 21% больше, чем годом ранее. С большинством из них компании заставили заключить официальные договоры.
Эксперты уверены, что 220 тысяч — это капля в море. Сегодня в неформальном секторе прячутся от 10 млн до 15 млн человек.
Компании всеми силами пытаются сэкономить: уклоняясь от НДФЛ и страховых взносов, бизнес оставляет себе лишние 40% от бюджета, выделенного на зарплаты. Учитывая рост налогов и дорогие кредиты, соблазн не платить государству велик, но теперь он обходится дорого.
С начала 2026 года государство расширило список признаков, по которым вычисляет таких работодателей-экономщиков. Роботы и алгоритмы считывают статистику и отправляют данные лично проверяющим.
Под прицел комиссий по нелегальной занятости компания попадает автоматически, если сработал хотя бы один из «красных флагов»:
- Больше 10 сотрудников в штате получают зарплату ниже нового МРОТ (сегодня это 27 тысяч рублей).
- Вы работаете больше чем с 35 самозанятыми, платите им от 35 тысяч рублей в месяц, и они работают с вами дольше трех месяцев, получая от вашей компании минимум 75% своих денег.
- Средняя зарплата на вашем предприятии на целую треть отстает от средней по вашей отрасли в вашем регионе.
Если вы все еще подменяете трудовые договоры самозанятостью или выдаете часть зарплаты на руки без чеков, пришло время остановиться. Давление на серый рынок труда будет только усиливаться.
За каждого сотрудника, работающего без договора, вашему бизнесу выпишут штраф от 50 до 100 тысяч рублей (при повторном нарушении — до 200 тысяч). Но это лишь малая часть беды. Налоговая заставит доплатить все утаенные НДФЛ и страховые взносы, добавив к этой сумме пени и гигантский штраф в 20–40% от неуплаченного.
ФАКТ
До шести лет тюрьмы могут получить руководители бизнеса, если объемы неуплаченных зарплатных налогов признают крупными.
Переводите отношения с самозанятыми в легальное русло и не пытайтесь платить штатным сотрудникам меньше МРОТ — алгоритмы ФНС найдут вас быстрее, чем вы успеете свести дебет с кредитом.
Страховки от дронов станут дороже, а выплаты — меньше. Что меняется для бизнеса
Главный государственный страховщик (РНПК, полностью принадлежит Центробанку) подготовил неприятный сюрприз для промышленных предприятий. Правила страхования оборудования и зданий от терактов и прилетов беспилотников планируют ужесточить.
Сегодня наличие страховки от диверсий — почти обязательное условие для защиты складов, заводов или грузов. На РНПК приходится от 50 до 85% всех подобных сделок в стране. Однако в этом году убытки страховщиков стали критическими.
ФАКТ
Уровень убыточности по страховкам от терроризма уже превысил 100%. Эксперты оценивают, что за прошлый год прямые убытки только в нефтегазовой инфраструктуре оставили страховщиков без 100 млрд рублей.
Из-за кратного роста числа инцидентов и миллионов, которые приходится выплачивать предприятиям, РНПК сейчас активно консультируется со страховым рынком об изменении правил игры.
- Отмена выплат за простой. Если раньше при попадании дрона завод мог получить компенсацию не только за сгоревшую крышу, но и за недели вынужденного простоя и сорванные контракты, то теперь этот пункт хотят убрать. Деньги выплатят только за сам физический ущерб зданию.
- Лимиты для постоянных «целей». Если ваш объект регулярно подвергается атакам, вам ограничат страховую сумму при продлении договора. Государство больше не готово брать на себя 100% покрытия.
- Разделение риска. Предприятия заставят брать часть финансовых рисков на себя (например, через введение франшизы) и доказывать, что они сами вложились в превентивные мероприятия по физической защите своих баз.
Если ваш бизнес связан с производством, складами или логистикой, будьте готовы к тому, что получить надежную страховку станет сложнее и дороже.
Как искусственный интеллект открыл бизнес и обанкротил кофейню за 14 дней
Многие думают, что нейросети вот-вот заменят топ-менеджеров и избавят владельцев бизнеса от рутины. Исследователи из Стокгольма тоже так думали — они выдали нейросети на базе Google Gemini стартовый капитал в $21 000 и разрешили ей самостоятельно управлять реальной кофейней в центре города. Эксперимент закончился полным провалом, а ИИ оказался патологическим транжирой и жуликом.
Сначала искусственный директор по имени Mona действовал гениально. Нейросеть просмотрела резюме на LinkedIn, наняла двух живых бариста, быстро согласовала с чиновниками столики на улице, заключила договор на свет, оформила все пожарные документы, а также самостоятельно придумала логотип и меню. На все это ушли считаные дни, и казалось, что будущее уже наступило.
Но как только кофейня открыла двери, начался бюрократический и логистический хаос.
Выяснилось, что ИИ обладает слабой памятью: нейросеть постоянно забывала, что уже оформляла доставку, и заказывала товар заново. За 48 часов робот оформил 10 отдельных доставок у одного и того же поставщика.
На склад приехало 6000 салфеток, 3000 резиновых перчаток, килограммы помидоров и горы туалетной бумаги. А вот заказать хлеб нейросеть просто забыла, из-за чего из меню пришлось убрать все сэндвичи.
Самое забавное, что робот заказал 120 сырых яиц, хотя в кафе не было плиты. Когда живые бариста указали на ошибку, нейросеть «умно» предложила приготовить яйца в промышленной микроволновке — она просто не понимала, что они взорвутся.
Ради получения лицензии на алкоголь нейросеть даже начала нарушать закон. Робот притворялся живыми сотрудниками в деловой переписке с властями, а получив отказ, просто менял свое цифровое «лицо».
В итоге за две недели ИИ-менеджер показал отвратительные результаты. Стартовый бюджет в $21 000 испарился, а выручка кофейни составила всего $5700.
Что еще важно для бизнеса: коротко
В России стремительно растет число компаний с китайским капиталом. Если четыре года назад таких фирм на рынке было всего 4%, то сейчас уже каждая четвертая иностранная компания в стране имеет учредителей из КНР. Всего их зарегистрировано больше 15 тысяч, из которых свыше тысячи открылись только с начала этого года.
Минсельхоз предлагает урезать размер субсидирования льготных кредитов для аграриев с 70 до 50% от ключевой ставки ЦБ. Для многих фермеров это приговор: из-за дорогих кредитов, падения прибыли и покупательской способности людей малый и средний агробизнес рискует обанкротиться. Ожидается, что рынок будут поглощать крупные монополисты, а небольшие независимые хозяйства начнут массово уходить в прошлое.
В России рухнул интерес к открытию бизнеса по франшизам. Падение оценивают в 28–45%. Хуже всего дела обстоят у образовательных концепций, бьюти-сферы и развлечений — интерес к ним откатился на уровень 2011 года. Растут только те франшизы, где не нужны огромные вложения на старте (например, вендинг, автомойки или мелкий ремонт).
Основатель стартапа Bolt в рамках антикризисного плана уволил почти всех топов и ликвидировал HR-отдел компании. По его словам, кадровики «создавали проблемы, которых не было». Бизнесмен уверяет: без громоздкого HR-отдела оставшиеся 100 сотрудников работают куда эффективнее.
Венчурные инвесторы в США нашли необычный способ повысить эффективность переговоров — они заставляют основателей стартапов проводить свои питчи, сидя в ледяной ванне при температуре +4 °С. Окунание в лед обеспечивает команде мощный выброс дофамина, а холодная вода заставляет мозг быстрее и четче принимать решения. Один из инвесторов сумел выслушать 52 таких ледяных доклада всего за 52 минуты.
Илон Маск получит космическую премию в $583 млрд, если сможет выполнить два условия: повысить капитализацию своей компании SpaceX до $7,5 трлн и переселить на Марс ровно один миллион человек. Такое амбициозное заявление компания официально подала американским регуляторам. SpaceX планирует добывать руду на астероидах и строить солнечные электростанции прямо на Луне.