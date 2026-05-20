Саморазвитие и карьера
20 мая 2026, 12:00

Российским вахтовикам готовы платить вдвое выше рынка. Где больше всего вакансий и денег в 2026 году

Пока одни компании сокращают найм, другие срочно ищут сварщиков, водителей и машинистов — в ряде регионов число вакансий для вахтовиков выросло почти на 30%. Эта сфера снова становится одним из самых прибыльных форматов работы в России: зарплаты на вахтах местами вдвое обгоняют средние по стране. Изучили данные вместе с аналитиками «Работы.ру» и теперь рассказываем, где в 2026 году готовы платить до 300 тысяч рублей и кого работодатели ищут любой ценой.
Российским вахтовикам готовы платить вдвое выше рынка. Где больше всего вакансий и денег в 2026 году

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Насколько востребованы вахтовики в 2026 году

В последний год спрос на вахтовиков сокращается — рынок переходит от массового к аккуратному и точечному найму, рассказал «Теперь вы знаете» заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков.

На 10–15%

сократилось число вакансий с вахтовым методом за год

Тенденция такова: работодатели стали лучше планировать свои потребности в кадрах и уменьшать избыточный спрос, который наблюдался в период дефицита.

При этом ситуация может отличаться от региона к региону — где-то потребность в вахтовиках все еще продолжает расти, и довольно заметно, а где-то немного снижается. Вот несколько примеров.

  • В Ростовской области в начале 2026 года число таких вакансий превысило 5,5 тысячи, увеличившись примерно на треть год к году.
  • В Алтайском крае рост двузначный — около 20–30%.
  • В нефтегазовых регионах динамика сдержаннее, например, в Тюменской области количество вакансий даже сокращается — на 3–7%.

Кого ищут на вахту в 2026 году

Здесь все стабильно: основой вахтовой занятости остаются рабочие специальности.

Кого чаще приглашают на вахту

СпециальностьДоля
Разнорабочие12–14% вакансий
Водители11–13% вакансий
Машинисты10–12% вакансий
Сварщики6–9% вакансий
Слесари4–5% вакансий

В лидерах по спросу на вахтовиков традиционно сферы строительства, добычи и промышленности.

В каких отраслях больше вакансий для вахтовиков

ОтрасльЧисло вакансий
Строительство и недвижимостьБолее 100 тысяч
ДобычаОколо 75–85 тысяч
Промышленное оборудование и нефтегазОколо 65–75 тысяч
МеталлургияПримерно 40–45 тысяч

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

«Стоит отметить резкий рост спроса на узкие технические профессии: в 2026 году в ряде регионов вакансии для электромонтажников, монтажников и сварщиков выросли в 2–4 раза год к году из‑за активных инфраструктурных и производственных проектов», — отмечает Александр Ветерков.

Сколько платят вахтовикам в 2026 году

Зарплаты вахтовиков продолжают расти — только в 2025 году, по данным «Работы.ру», они прибавили 8–14%.

Около 145–165 тысяч рублей

в среднем зарабатывают вахтовики

Медианные зарплаты почти не отличаются от средних — около 150–170 тысяч рублей. Это вдвое выше среднего значения по рынку.

Чем средняя зарплата отличается от медианной

Средняя зарплата — это сумма всех доходов, разделенная на число работников. Медианная делит работников на две равные части: половина получает меньше этой суммы, половина больше.

Средняя зарплата может заметно отличаться от медианной в сферах со сверхвысокими доходами топ-менеджеров. Они искажают среднюю зарплату в большую сторону.

Если таких доходов нет, то средняя и медианная зарплата будут равны — или почти равны.

Больше всего готовы предложить вахтовикам в добывающих отраслях (медиана — 220–240 тысяч рублей), а также в медицине, фармацевтике и агросекторе — 190–210 тысяч рублей.

Каким вахтовикам платят больше всего: рейтинг профессий

ПрофессияЗарплата
МашинистыВ среднем 230–260 тысяч рублей
СварщикиДо 280–310 тысяч рублей в отдельных регионах
Инженеры200–220 тысяч рублей
Электромонтажники180–200 тысяч рублей
ВодителиДо 190–210 тысяч рублей

Такие суммы могут впечатлить, особенно с учетом средней зарплаты по России — в феврале 2026-го она составила чуть меньше 104 тысяч рублей.

Больше полезных знаний
Сколько вы стоите на рынке труда в 2026 году? Простой подсчет
Пять лет в декрете, только после вуза. Как искать работу в 2026 году, если опыта мало или нет вообще
Искать работу в 2026 году приходится нестандартными методами. Помогут ли с трудоустройством ярмарки вакансий?