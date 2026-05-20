Российским вахтовикам готовы платить вдвое выше рынка. Где больше всего вакансий и денег в 2026 году
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Насколько востребованы вахтовики в 2026 году
В последний год спрос на вахтовиков сокращается — рынок переходит от массового к аккуратному и точечному найму, рассказал «Теперь вы знаете» заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков.
сократилось число вакансий с вахтовым методом за год
Тенденция такова: работодатели стали лучше планировать свои потребности в кадрах и уменьшать избыточный спрос, который наблюдался в период дефицита.
При этом ситуация может отличаться от региона к региону — где-то потребность в вахтовиках все еще продолжает расти, и довольно заметно, а где-то немного снижается. Вот несколько примеров.
- В Ростовской области в начале 2026 года число таких вакансий превысило 5,5 тысячи, увеличившись примерно на треть год к году.
- В Алтайском крае рост двузначный — около 20–30%.
- В нефтегазовых регионах динамика сдержаннее, например, в Тюменской области количество вакансий даже сокращается — на 3–7%.
Кого ищут на вахту в 2026 году
Здесь все стабильно: основой вахтовой занятости остаются рабочие специальности.
Кого чаще приглашают на вахту
|Специальность
|Доля
|Разнорабочие
|12–14% вакансий
|Водители
|11–13% вакансий
|Машинисты
|10–12% вакансий
|Сварщики
|6–9% вакансий
|Слесари
|4–5% вакансий
В лидерах по спросу на вахтовиков традиционно сферы строительства, добычи и промышленности.
В каких отраслях больше вакансий для вахтовиков
|Отрасль
|Число вакансий
|Строительство и недвижимость
|Более 100 тысяч
|Добыча
|Около 75–85 тысяч
|Промышленное оборудование и нефтегаз
|Около 65–75 тысяч
|Металлургия
|Примерно 40–45 тысяч
«Стоит отметить резкий рост спроса на узкие технические профессии: в 2026 году в ряде регионов вакансии для электромонтажников, монтажников и сварщиков выросли в 2–4 раза год к году из‑за активных инфраструктурных и производственных проектов», — отмечает Александр Ветерков.
Сколько платят вахтовикам в 2026 году
Зарплаты вахтовиков продолжают расти — только в 2025 году, по данным «Работы.ру», они прибавили 8–14%.
в среднем зарабатывают вахтовики
Медианные зарплаты почти не отличаются от средних — около 150–170 тысяч рублей. Это вдвое выше среднего значения по рынку.
Средняя зарплата — это сумма всех доходов, разделенная на число работников. Медианная делит работников на две равные части: половина получает меньше этой суммы, половина больше.
Средняя зарплата может заметно отличаться от медианной в сферах со сверхвысокими доходами топ-менеджеров. Они искажают среднюю зарплату в большую сторону.
Если таких доходов нет, то средняя и медианная зарплата будут равны — или почти равны.
Больше всего готовы предложить вахтовикам в добывающих отраслях (медиана — 220–240 тысяч рублей), а также в медицине, фармацевтике и агросекторе — 190–210 тысяч рублей.
Каким вахтовикам платят больше всего: рейтинг профессий
|Профессия
|Зарплата
|Машинисты
|В среднем 230–260 тысяч рублей
|Сварщики
|До 280–310 тысяч рублей в отдельных регионах
|Инженеры
|200–220 тысяч рублей
|Электромонтажники
|180–200 тысяч рублей
|Водители
|До 190–210 тысяч рублей
Такие суммы могут впечатлить, особенно с учетом средней зарплаты по России — в феврале 2026-го она составила чуть меньше 104 тысяч рублей.