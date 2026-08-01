Что происходит
и что с этим делать
Бизнес
01 августа 2026, 12:00

Какие неожиданные вещи делают мировые бренды. Викторина

Honda производит частные самолеты, Aston Martin разрабатывает подводную лодку, а Peugeot продает мельницы для перца и соли. Примеров, когда известный бренд делает что-то, что с ним не ассоциируется, — масса. И не все они из мира автопрома. Подготовили для вас викторину по таким кейсам. Сколько вещей сможете отгадать?
Какие неожиданные вещи делают мировые бренды. Викторина

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

В мире бизнеса и экономики много неочевидного и неувлекательного
Пережили царя, СССР и девяностые. 7 российских брендов с многовековой историей
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
«Маскономика». В чем хрупкость бизнес-империи, которая сделала Илона Маска триллионером