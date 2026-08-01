Какие неожиданные вещи делают мировые бренды. Викторина

Honda производит частные самолеты, Aston Martin разрабатывает подводную лодку, а Peugeot продает мельницы для перца и соли. Примеров, когда известный бренд делает что-то, что с ним не ассоциируется, — масса. И не все они из мира автопрома. Подготовили для вас викторину по таким кейсам. Сколько вещей сможете отгадать?