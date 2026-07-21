Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего доходаПопалась ли в нее Россия?
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Что такое ловушка среднего дохода
Ловушка среднего дохода — это ситуация, когда экономика страны сначала быстро растет, а затем застревает на одном месте. Уровень зарплат поднимается до средних значений в мире (примерно 20–40% от заработков в США). После этого государство теряет свои главные преимущества на мировом рынке.
Производить простые товары становится слишком дорого по сравнению с бедными странами, где рабочая сила дешевая. При этом государству не хватает передовых технологий, чтобы конкурировать с богатыми державами и их высокой производительностью труда. В итоге развитие просто буксует.
Из почти сотни стран, попадавших в категорию среднедоходных в 1970-х, к 2010 году подняться в высокодоходную группу смогли лишь около десятка: Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань, Греция. Вдвое больше стран упали обратно в низкодоходную категорию, а большинство оставались на среднем уровне в течение всех четырех десятилетий.
По состоянию на конец 2022 года под критерии Всемирного банка для стран со средними доходами (от примерно $1100 до $14 000 долларов валового национального дохода (ВНД) на душу населения) попали 108 государств.
Концепция ловушки среднего дохода полезна для понимания общих трендов долгосрочного экономического развития, но делать выводы относительно причин проблем в тех или иных национальных экономиках через призму этой концепции достаточно сложно. Строгих статистических закономерностей концепция не предлагает, да и группа стран, подверженных риску попадания в ловушку, слишком разнородна: конкретные препятствия, с которыми сталкиваются страны, имеют свои особенности.
Как работает ловушка среднего дохода
Основной рецепт роста для бедных стран выглядит так: задействовать многочисленную дешёвую рабочую силу, перенаправляя ее из сельского хозяйства в обрабатывающую промышленность. На этом этапе даже небольшие технологические изменения ощутимо увеличивают производительность.
Но на среднем уровне механизм даёт сбой:
- рабочей силы, которую можно перевести из аграрного сектора, становится все меньше;
- с ростом зарплат преимущества дешевого труда тают;
- отдача от капитала падает по мере его накопления;
- конкурировать с технологическими лидерами не получается.
Классические примеры стран, которые застряли в этой ловушке: Бразилия, Мексика, ЮАР, отчасти Турция и Аргентина. Они смогли создать промышленность, урбанизироваться и поднять доходы, но затем столкнулись с низкой производительностью, слабой конкуренцией, неравенством, институциональными ограничениями и зависимостью от сырья или внутреннего спроса.
Почему страны застревают в развитии: основные причины
Институциональная ловушка. Нобелевский лауреат Дарон Аджемоглу с соавторами показал что экономики с некачественными институтами замедляются по мере приближения к технологическому фронтиру.
СПРАВКА
Технологический фронтир — это условная граница, которая разделяет стратегии развития для стран и компаний. Ее суть проста: до этой границы выгоднее заимствовать чужие технологии, а после нее — разрабатывать свои собственные инновации.
На начальных этапах развитие эффективно просто копировать чужие технологии. Но для собственных инноваций нужна сильная конкуренция и верховенство права.
Инвестиции не работают. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проанализировало семь стран, которые более 30 лет не могут выйти из ловушки среднего дохода: Аргентину, Мексику, Бразилию, Ливию, Габон, ЮАР и Малайзию.
Ключевые барьеры, которые подсветило исследование:
- Гигантский неформальный сектор. В Аргентине, Мексике, Ливии и Габоне более половины занятых работают «в тени». Экономика делится на две несвязанные части: передовые капиталоемкие предприятия и огромный сектор малопроизводительных фирм. Это создаёт «дуальную экономику», которая тормозит рост в целом.
- Сырьевая зависимость. Ливия и Габон демонстрируют риски чрезмерной зависимости от ресурсов. В Габоне истощение месторождений привело к падению добычи нефти, что обернулось отрицательным ростом подушевого ВВП, несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру.
- Недозагрузка мощностей. Яркий пример — Аргентина, где политическая и макроэкономическая нестабильность подорвала спрос. Уровень использования промышленных мощностей в 2024 году упал до 55,6%, а инвестиции в новые фонды в таких условиях теряют смысл.
- Слабое кредитование. В Аргентине, Ливии и Габоне банки выдают мало кредитов обычным людям и бизнесу. Их объем там составляет меньше 25% ВВП. Из-за этого экономика тормозит. Людям не на что делать крупные покупки, а компаниям не хватает денег, чтобы расширяться и вкладываться в развитие.
- Недофинансирование науки. Ни одна из стран группы не достигает рекомендованного Всемирным банком порога в 2% ВВП на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), а лидер, Малайзия, тратит лишь 1,4%. Естественное следствие — мизерное число патентов: менее 50 на миллион человек в год против 5603 в Южной Корее.
- Высокое неравенство. Чем выше коэффициент Джини, тем уже прослойка среднего класса — основного потребителя качественных товаров. Мировой антирекордсмен — ЮАР (0,63), экстремально высокое неравенство также в Ливии (0,55) и Бразилии (0,52). Это сужает внутренний рынок.
Это индекс, который показывает пропасть между богатыми и бедными гражданами. Представьте идеальный мир, где все люди в стране зарабатывают абсолютно одинаково. В таком обществе коэффициент Джини равнялся бы нулю. А если бы все деньги государства оказались в руках только одного человека, показатель достиг бы единицы. Чем ближе значение к единице, тем сильнее финансовое неравенство.
А существует ли вообще ловушка среднего дохода
Не все экономисты согласны с концепцией. Бывший министр финансов США Ларри Саммерс настаивал, что за быстрым ростом естественно следует замедление и размер ВВП на душу населения тут ни при чем. Влиятельный экономист Роберт Барро называл ловушку «мифом», а экономисты Азиатского банка развития пришли к выводу, что существует не ловушка, а «трамплин среднего дохода».
Концепция трамплина говорит о том, что средний уровень жизни — это не тупик. Наоборот, это отличная стартовая площадка для экономики. К этому моменту государство уже успевает накопить базовые богатства. Если страна грамотно вложит эти деньги в науку и образование людей, она сможет оттолкнуться от «трамплина» и запрыгнуть в лигу по-настоящему богатых держав. Главное — вовремя перестать копировать чужое и начать создавать свое.
Исследование Евразийского банка развития 2025 года показывает: из 92 стран со средним доходом в 2000 году 27 перешли в группу с высокими доходами. Это доказывает, что «ловушка» — не приговор.
Грозит ли ловушка среднего дохода России
Формально страна уже вошла в клуб богатых государств. В 2024 году Всемирный банк официально перевел Россию в категорию стран с высоким доходом: за 2023 год на каждого жителя в среднем пришлось $14 250.
Ежегодно Всемирный банк классифицирует национальные экономики на четыре группы по уровню дохода: низкий, ниже среднего, выше среднего и высокий. В основе этой классификации лежит показатель валового национального дохода (ВНД) на душу населения за предыдущий год.
Впервые мы оказались в списке стран с высоким доходом еще в 2012 году. В 2013 году доходы россиян достигали 50% от американских. Но мы продержались там недолго. Через два года из-за санкций и падения цен на энергоресурсы государство снова скатилось к уровню «выше среднего».
Однако в работе НИУ ВШЭ 2026 года отмечается, что у нас налицо все симптомы ливушки среднего дохода: доходы граждан скачут, экспорт не отличается разнообразием, а главную роль в распределении ресурсов играет государство.
Россия не столько попала в классическую ловушку среднего дохода, сколько рискует оказаться в ее собственной версии. Это ловушка с сырьевой, бюджетной и технологической зависимостью, когда ВВП растет за счет гособоронзаказа и закрытого рынка, а не реального улучшения уровня жизни.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) специалисты подсветили важное противоречие. Сейчас в стране исторический минимум безработицы и стабильно растут зарплаты, но экономика при этом почти перестала расти.
Казалось бы, так выглядит финансовое благополучие, но номинальный рост доходов не всегда становится реальным капиталом. Главный риск — ограниченность источников роста. Людей брать неоткуда, население стареет, поэтому двигаться дальше можно только за счет роста производительности труда.
У России есть объективна преграда: мы оказались отрезаны от больших мировых рынков.
Настоящая проблема России — не в отсутствии мозгов или денег. Наша главная ловушка — политическая и географическая. Создавать прорывные технологии только для себя невыгодно: внутренний рынок в 146 млн человек слишком мал, чтобы отбить эти затраты.
Другой удар по экономике наносят тренды на рынке труда. По данным Ассоциации инновационных регионов, за 2025 год спрос на инженеров, ученых и айтишников рухнул сразу на 35–44%.
«Нам говорят, что нужны умные специалисты, но рынок кричит об обратном. При высокой ключевой ставке в 16% и слабом спросе, бизнес просто ставит дорогие научные проекты на паузу», — объясняет Тузов.
Если темпы роста экономики в ближайшие два года не восстановятся, циклический спад перейдет в стагнацию. Чтобы снова не попасть в ловушку, нужно глубоко перестроить модель экономики и прийти к долгосрочной технологической независимости.
Что это значит для жизни обычных людей
На начало лета 2026 года средняя зарплата в России превысила 113 тысяч рублей.
Росстат считает среднее арифметическое, которое легко искажается из-за сверхвысоких доходов топ-менеджеров и работников нефтегазового сектора. Для объективной оценки используют медианную зарплату — середину, где половина зарабатывает больше, половина — меньше.
Разрыв существенный:
- средняя зарплата: 113 000 рублей;
- медианная зарплата (по данным «СберИндекса»): 62–66 тысяч рублей;
- модальная (чаще всего встречается в вакансиях): 50 тысяч рублей.
Разрыв между средней и медианной — почти вдвое. Это красноречивее любых слов говорит о неравномерности распределения доходов.
По прогнозам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), рост зарплат замедлится до 1,2–1,7% в год. При сохранении инфляции это означает фактическое отсутствие роста покупательной способности.
За 2024–2026 годы накопленная инфляция, по различным оценкам, составила 25–30%. Медианный доход за два года вырос примерно с 40 до 65 тысяч рублей. Номинальный рост есть, но реальный прирост покупательной способности куда скромнее. А у части населения, чьи доходы росли медленнее инфляции, — и вовсе минус.
Если экономика буксует, то реальные доходы растут медленнее, хорошие рабочие места создаются реже, а разрыв между доходами и стоимостью жизни становится заметнее. Человек это чувствует не по макрорейтингам, а по повседневным расходам: сложнее копить, труднее планировать крупные покупки, осторожнее приходится относиться к ипотеке, образованию детей и долгосрочным финансовым решениям. При слабом росте производительности экономика может формально оставаться крупной и устойчивой, но качество жизни растет недостаточно быстро.
Главный симптом состоит не в бедности, а в заморозке качества жизни. Для России риск особенно чувствителен потому что демография уже не помогает: рабочей силы становится меньше, остается только рост через повышение производительности. Если один работник не производит больше добавленной стоимости за час, то экономика упирается в потолок и уровень нефтяной цены надолго не спасает: она может дать бюджету передышку, но не заменит станки, технологии, управленческие практики и человеческий капитал.
В итоге Россия содержательно еще не решила главную задачу выхода из ловушки среднего дохода — переход к устойчивому росту производительности и технологической сложности экономики, резюмирует эксперт.
«Если этот переход состоится, страна сможет закрепиться среди развитых экономик не только статистически, но и по уровню жизни. Если же нет, то Россия останется экономикой со значительными ресурсами, крепким государственным сектором и ограниченным ростом благосостояния населения», — сказал Шатов.