Деньги
21 июля 2026, 11:30

Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода

Попалась ли в нее Россия?
Почему одни страны богатые, а другие бедные — один из самых популярных вопросов в экономике. Но есть и другой, не менее важный: почему одни страны, вырвавшись из бедности, так и не могут подняться до уровня высокоразвитых экономик? Этот феномен назвали «ловушкой среднего дохода». Рассказываем, как она устроена, почему страны застревают в ней и грозит ли это России.
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Что такое ловушка среднего дохода

Ловушка среднего дохода — это ситуация, когда экономика страны сначала быстро растет, а затем застревает на одном месте. Уровень зарплат поднимается до средних значений в мире (примерно 20–40% от заработков в США). После этого государство теряет свои главные преимущества на мировом рынке. 

Производить простые товары становится слишком дорого по сравнению с бедными странами, где рабочая сила дешевая. При этом государству не хватает передовых технологий, чтобы конкурировать с богатыми державами и их высокой производительностью труда. В итоге развитие просто буксует.

СПРАВКА
Этот термин в 2007 году придумали экономисты Всемирного банка Хоми Карас и Индермит Джилл.

Из почти сотни стран, попадавших в категорию среднедоходных в 1970-х, к 2010 году подняться в высокодоходную группу смогли лишь около десятка: Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань, Греция. Вдвое больше стран упали обратно в низкодоходную категорию, а большинство оставались на среднем уровне в течение всех четырех десятилетий.

По состоянию на конец 2022 года под критерии Всемирного банка для стран со средними доходами (от примерно $1100 до $14 000 долларов валового национального дохода (ВНД) на душу населения) попали 108 государств.

Концепция ловушки среднего дохода полезна для понимания общих трендов долгосрочного экономического развития, но делать выводы относительно причин проблем в тех или иных национальных экономиках через призму этой концепции достаточно сложно. Строгих статистических закономерностей концепция не предлагает, да и группа стран, подверженных риску попадания в ловушку, слишком разнородна: конкретные препятствия, с которыми сталкиваются страны, имеют свои особенности. 

Екатерина Безсмертная
декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительства РФ

Как работает ловушка среднего дохода

Основной рецепт роста для бедных стран выглядит так: задействовать многочисленную дешёвую рабочую силу, перенаправляя ее из сельского хозяйства в обрабатывающую промышленность. На этом этапе даже небольшие технологические изменения ощутимо увеличивают производительность.

Но на среднем уровне механизм даёт сбой:

  • рабочей силы, которую можно перевести из аграрного сектора, становится все меньше;
  • с ростом зарплат преимущества дешевого труда тают;
  • отдача от капитала падает по мере его накопления;
  • конкурировать с технологическими лидерами не получается.

Классические примеры стран, которые застряли в этой ловушке: Бразилия, Мексика, ЮАР, отчасти Турция и Аргентина. Они смогли создать промышленность, урбанизироваться и поднять доходы, но затем столкнулись с низкой производительностью, слабой конкуренцией, неравенством, институциональными ограничениями и зависимостью от сырья или внутреннего спроса. 

Евгений Шатов
партнер Capital Lab

Почему страны застревают в развитии: основные причины

Институциональная ловушка. Нобелевский лауреат Дарон Аджемоглу с соавторами показал что экономики с некачественными институтами замедляются по мере приближения к технологическому фронтиру.

СПРАВКА
Технологический фронтир — это условная граница, которая разделяет стратегии развития для стран и компаний. Ее суть проста: до этой границы выгоднее заимствовать чужие технологии, а после нее — разрабатывать свои собственные инновации.

На начальных этапах развитие эффективно просто копировать чужие технологии. Но для собственных инноваций нужна сильная конкуренция и верховенство права.

Инвестиции не работают. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проанализировало семь стран, которые более 30 лет не могут выйти из ловушки среднего дохода: Аргентину, Мексику, Бразилию, Ливию, Габон, ЮАР и Малайзию.

© «Теперь вы знаете» / «Эксперт РА»

Ключевые барьеры, которые подсветило исследование:

  • Гигантский неформальный сектор. В Аргентине, Мексике, Ливии и Габоне более половины занятых работают «в тени». Экономика делится на две несвязанные части: передовые капиталоемкие предприятия и огромный сектор малопроизводительных фирм. Это создаёт «дуальную экономику», которая тормозит рост в целом.
  • Сырьевая зависимость. Ливия и Габон демонстрируют риски чрезмерной зависимости от ресурсов. В Габоне истощение месторождений привело к падению добычи нефти, что обернулось отрицательным ростом подушевого ВВП, несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру.
  • Недозагрузка мощностей. Яркий пример — Аргентина, где политическая и макроэкономическая нестабильность подорвала спрос. Уровень использования промышленных мощностей в 2024 году упал до 55,6%, а инвестиции в новые фонды в таких условиях теряют смысл.
  • Слабое кредитование. В Аргентине, Ливии и Габоне банки выдают мало кредитов обычным людям и бизнесу. Их объем там составляет меньше 25% ВВП. Из-за этого экономика тормозит. Людям не на что делать крупные покупки, а компаниям не хватает денег, чтобы расширяться и вкладываться в развитие.
  • Недофинансирование науки. Ни одна из стран группы не достигает рекомендованного Всемирным банком порога в 2% ВВП на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), а лидер, Малайзия, тратит лишь 1,4%. Естественное следствие — мизерное число патентов: менее 50 на миллион человек в год против 5603 в Южной Корее.
  • Высокое неравенство. Чем выше коэффициент Джини, тем уже прослойка среднего класса — основного потребителя качественных товаров. Мировой антирекордсмен — ЮАР (0,63), экстремально высокое неравенство также в Ливии (0,55) и Бразилии (0,52). Это сужает внутренний рынок.
Что такое коэффициент Джини

Это индекс, который показывает пропасть между богатыми и бедными гражданами. Представьте идеальный мир, где все люди в стране зарабатывают абсолютно одинаково. В таком обществе коэффициент Джини равнялся бы нулю. А если бы все деньги государства оказались в руках только одного человека, показатель достиг бы единицы. Чем ближе значение к единице, тем сильнее финансовое неравенство.

А существует ли вообще ловушка среднего дохода

Не все экономисты согласны с концепцией. Бывший министр финансов США Ларри Саммерс настаивал, что за быстрым ростом естественно следует замедление и размер ВВП на душу населения тут ни при чем. Влиятельный экономист Роберт Барро называл ловушку «мифом», а экономисты Азиатского банка развития пришли к выводу, что существует не ловушка, а «трамплин среднего дохода».

Концепция трамплина говорит о том, что средний уровень жизни — это не тупик. Наоборот, это отличная стартовая площадка для экономики. К этому моменту государство уже успевает накопить базовые богатства. Если страна грамотно вложит эти деньги в науку и образование людей, она сможет оттолкнуться от «трамплина» и запрыгнуть в лигу по-настоящему богатых держав. Главное — вовремя перестать копировать чужое и начать создавать свое.

Исследование Евразийского банка развития 2025 года показывает: из 92 стран со средним доходом в 2000 году 27 перешли в группу с высокими доходами. Это доказывает, что «ловушка» — не приговор.

Грозит ли ловушка среднего дохода России

Формально страна уже вошла в клуб богатых государств. В 2024 году Всемирный банк официально перевел Россию в категорию стран с высоким доходом: за 2023 год на каждого жителя в среднем пришлось $14 250.

Как Россия прыгала из одной категории в другую

Ежегодно Всемирный банк классифицирует национальные экономики на четыре группы по уровню дохода: низкий, ниже среднего, выше среднего и высокий. В основе этой классификации лежит показатель валового национального дохода (ВНД) на душу населения за предыдущий год.

Впервые мы оказались в списке стран с высоким доходом еще в 2012 году. В 2013 году доходы россиян достигали 50% от американских. Но мы продержались там недолго. Через два года из-за санкций и падения цен на энергоресурсы государство снова скатилось к уровню «выше среднего».

Однако в работе НИУ ВШЭ 2026 года отмечается, что у нас налицо все симптомы ливушки среднего дохода: доходы граждан скачут, экспорт не отличается разнообразием, а главную роль в распределении ресурсов играет государство.

Россия не столько попала в классическую ловушку среднего дохода, сколько рискует оказаться в ее собственной версии. Это ловушка с сырьевой, бюджетной и технологической зависимостью, когда ВВП растет за счет гособоронзаказа и закрытого рынка, а не реального улучшения уровня жизни.

Евгений Шатов
инвестиционный менеджер

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) специалисты подсветили важное противоречие. Сейчас в стране исторический минимум безработицы и стабильно растут зарплаты, но экономика при этом почти перестала расти.

Казалось бы, так выглядит финансовое благополучие, но номинальный рост доходов не всегда становится реальным капиталом. Главный риск — ограниченность источников роста. Людей брать неоткуда, население стареет, поэтому двигаться дальше можно только за счет роста производительности труда.

Ирина Баранова
заместитель генерального директора «Газфонд ПН»

У России есть объективна преграда: мы оказались отрезаны от больших мировых рынков.

Настоящая проблема России — не в отсутствии мозгов или денег. Наша главная ловушка — политическая и географическая. Создавать прорывные технологии только для себя невыгодно: внутренний рынок в 146 млн человек слишком мал, чтобы отбить эти затраты.

Михаил Тузов
директор по аналитике кадровой компании «Адвирос»

Другой удар по экономике наносят тренды на рынке труда. По данным Ассоциации инновационных регионов, за 2025 год спрос на инженеров, ученых и айтишников рухнул сразу на 35–44%.

«Нам говорят, что нужны умные специалисты, но рынок кричит об обратном. При высокой ключевой ставке в 16% и слабом спросе, бизнес просто ставит дорогие научные проекты на паузу», — объясняет Тузов.

Если темпы роста экономики в ближайшие два года не восстановятся, циклический спад перейдет в стагнацию. Чтобы снова не попасть в ловушку, нужно глубоко перестроить модель экономики и прийти к долгосрочной технологической независимости.

Екатерина Безсмертная
кандидат экономических наук

Что это значит для жизни обычных людей

На начало лета 2026 года средняя зарплата в России превысила 113 тысяч рублей. 

Росстат считает среднее арифметическое, которое легко искажается из-за сверхвысоких доходов топ-менеджеров и работников нефтегазового сектора. Для объективной оценки используют медианную зарплату — середину, где половина зарабатывает больше, половина — меньше.

Разрыв существенный:

  • средняя зарплата: 113 000 рублей;
  • медианная зарплата (по данным «СберИндекса»): 62–66 тысяч рублей;
  • модальная (чаще всего встречается в вакансиях): 50 тысяч рублей.

Разрыв между средней и медианной — почти вдвое. Это красноречивее любых слов говорит о неравномерности распределения доходов.

По прогнозам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), рост зарплат замедлится до 1,2–1,7% в год. При сохранении инфляции это означает фактическое отсутствие роста покупательной способности.

За 2024–2026 годы накопленная инфляция, по различным оценкам, составила 25–30%. Медианный доход за два года вырос примерно с 40 до 65 тысяч рублей. Номинальный рост есть, но реальный прирост покупательной способности куда скромнее. А у части населения, чьи доходы росли медленнее инфляции, — и вовсе минус.

Если экономика буксует, то реальные доходы растут медленнее, хорошие рабочие места создаются реже, а разрыв между доходами и стоимостью жизни становится заметнее. Человек это чувствует не по макрорейтингам, а по повседневным расходам: сложнее копить, труднее планировать крупные покупки, осторожнее приходится относиться к ипотеке, образованию детей и долгосрочным финансовым решениям. При слабом росте производительности экономика может формально оставаться крупной и устойчивой, но качество жизни растет недостаточно быстро.

Ольга Меркулова
начальник управления по кадровой и социальной политике РосДорБанка

Главный симптом состоит не в бедности, а в заморозке качества жизни. Для России риск особенно чувствителен потому что демография уже не помогает: рабочей силы становится меньше, остается только рост через повышение производительности. Если один работник не производит больше добавленной стоимости за час, то экономика упирается в потолок и уровень нефтяной цены надолго не спасает: она может дать бюджету передышку, но не заменит станки, технологии, управленческие практики и человеческий капитал.

Евгений Шатов
инвестиционный менеджер

В итоге Россия содержательно еще не решила главную задачу выхода из ловушки среднего дохода — переход к устойчивому росту производительности и технологической сложности экономики, резюмирует эксперт.

«Если этот переход состоится, страна сможет закрепиться среди развитых экономик не только статистически, но и по уровню жизни. Если же нет, то Россия останется экономикой со значительными ресурсами, крепким государственным сектором и ограниченным ростом благосостояния населения», — сказал Шатов.

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