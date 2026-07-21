А существует ли вообще ловушка среднего дохода

Не все экономисты согласны с концепцией. Бывший министр финансов США Ларри Саммерс настаивал, что за быстрым ростом естественно следует замедление и размер ВВП на душу населения тут ни при чем. Влиятельный экономист Роберт Барро называл ловушку «мифом», а экономисты Азиатского банка развития пришли к выводу, что существует не ловушка, а «трамплин среднего дохода».

Концепция трамплина говорит о том, что средний уровень жизни — это не тупик. Наоборот, это отличная стартовая площадка для экономики. К этому моменту государство уже успевает накопить базовые богатства. Если страна грамотно вложит эти деньги в науку и образование людей, она сможет оттолкнуться от «трамплина» и запрыгнуть в лигу по-настоящему богатых держав. Главное — вовремя перестать копировать чужое и начать создавать свое.

Исследование Евразийского банка развития 2025 года показывает: из 92 стран со средним доходом в 2000 году 27 перешли в группу с высокими доходами. Это доказывает, что «ловушка» — не приговор.

Грозит ли ловушка среднего дохода России

Формально страна уже вошла в клуб богатых государств. В 2024 году Всемирный банк официально перевел Россию в категорию стран с высоким доходом: за 2023 год на каждого жителя в среднем пришлось $14 250.