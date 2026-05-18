Синдром «закрытой сделки». Почему после подписания контракта хочется тишины и когда это уже выгорание
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Как выглядит процесс достижения цели у предпринимателя
Когда предприниматель погружается в сложную задачу, уровень вовлеченности и драйва может зашкаливать. Звонки, переговоры, поиск решений, срочные вопросы — все это создает ощущение движения, наполненности, собственной значимости.
Мозг получает постоянную подпитку от процесса: каждое мелкое выполненное действие дает маленькую порцию дофамина, подстегивая двигаться дальше. Именно в этой фазе предприниматель чувствует себя живым, энергичным, нужным.
Это объясняется довольно просто: как показывает нейропсихологическое исследование, дофамин — это не «гормон удовольствия», а механизм ожидания награды.
Именно поэтому внутренняя мотивация сильнее в процессе работы над задачей, чем после ее завершения.
На старте бизнеса драйва было так много, что работа занимала все время: разместить прайс-листы, обзвонить заказчиков, закупить товар на склад, организовать доставку. Работа нон-стопом днем и ночью стала нормой, я был как белка в колесе, которая прыгает от задачи к задаче.
Финал бесконечного бега оказался закономерным — сильное выгорание. Своими действиями Евгений убивал инициативу сотрудников: кто-то увольнялся, кто-то становился пассивным, перекладывая все на плечи руководителя. В итоге предприниматель сам превращался в «узкое горлышко» для собственной компании.
Но главный парадокс заключается в том, что, когда проект наконец закрыт, контракт подписан, сделка завершена, эйфории не случается. Вместо нее приходит пустота, апатия, недоумение: «Почему я не радуюсь?»
Это естественная реакция нервной системы, которая привыкла к постоянной стимуляции. Чем сильнее был накал в процессе, тем глубже может оказаться спад после.
Как меняется активность дофамина во время движения к цели
В июле 2025 года исследователи Еврейского университета в Иерусалиме опубликовали работу Why we can’t wait: new study reveals why rewards make us impulsive, где показали: чем крупнее ожидаемая награда, тем активнее дофаминовая система побуждает человека действовать именно на этапе приближения к цели.
При этом после получения награды активность резко падает — мозг переключается в режим торможения.
Здесь важно различать два разных состояния, которые часто путают:
- Острая постдостиженческая пустота в первые часы и дни после закрытия сделки.
- Гедонистическая адаптация — длительное привыкание к новому уровню достижений.
Подробнее о каждом состоянии — в таблице
|Термин
|Суть состояния
|Процесс
|Острая постдостиженческая пустота
|Дофаминовая система, которая подстегивала вас на подходе, резко уходит в торможение — отсюда апатия, недоумение «Почему я не радуюсь?»
|Наступает в первые часы и дни после закрытия сделки. Это быстрая реакция, и при правильной паузе она проходит за пару дней.
|Гедонистическая адаптация
|Когда предприниматель забирает контракты на 50 млн, вначале это кажется невероятным. Потом привыкаешь. Контракт на 300 млн — снова переживания, потом снова привыкание. Дальше — на 600 млн, на 1 млрд.
|Это работает уже не на дофаминовых всплесках, а на механизмах долгосрочной адаптации: мозг просто перестает считать новый уровень достижений чем-то особенным.
Важно понимать, что естественный спад после победы — не поломка, а плата за пик.
Проблема возникает, когда предприниматель не дает себе паузы. Без паузы механизм торможения не успевает включиться, и вместо восстановления наступает патологическое выгорание.
Эмоциональный спад после достижения цели — это не слабость, а заложенный природой баланс между возбуждением и торможением. Чем сильнее был накал во время погони за результатом — тем больше времени требуется организму, чтобы прийти в норму.
Почему после успешного завершения проекта предприниматели быстро переключаются на новые задачи
К вечной гонке предпринимателей часто толкает постдостиженческая депрессия.
Распознать ее легко: если после крупной победы у вас возникает навязчивое желание немедленно поставить следующую цель — это не амбиции, а попытка перебежать пустоту, как объяснил психотерапевт Тиффани Грин в материале для издания Newsweek.
Единственный работающий инструмент против этого бега по кругу — отдых: короткая пауза, переключение, признание результата.
Показательный пример из практики Евгения Черных — импульсивная покупка проекта в Ачинске и бесконечная работа над ним. В результате такого бега начался раздрай в команде, люди перестали понимать, за что хвататься, куда бежать, какие приоритеты. Произошла демотивация сотрудников.
Я увидел интересный объект в другом городе, быстро принял решение и сказал команде: «Классная история, делаем, там по ситуации разберемся». В итоге в проект вложил более сотни миллионов рублей, а инвестиции продолжаются. Эмоциональное решение без аналитики, без паузы после предыдущего проекта повлекло финансовые потери. Это уже не инвестиция, а управленческая ошибка.
Сейчас главный принцип Евгения: остановиться, сконцентрироваться на проектах, которые дают результат и выручку, отстроить процессы до требуемого уровня и только после этого браться за следующий проект.
Влияние основателя на бизнес не должно быть критическим.
Как закрывать проекты, чтобы после успеха не возникало ощущения пустоты
Избежать пустоты после победы поможет простой алгоритм из пяти последовательных действий.
Шаг 1. Отличить здоровый спад от выгорания
У здорового спада есть понятные признаки:
- через пару дней после завершения проекта появляется энергия;
- вы помните, что вам нравилось в процессе;
- после короткого отдыха снова хочется работать.
В норме это состояние длится два-пять дней.
Но если пустота не проходит больше недели, вы не помните, зачем вам был нужен этот проект, а желание начать новое дело граничит с паникой («срочно что‑то сделать, иначе пропал») — это уже не спад, а патология.
Шаг 2. Взять паузу с четкой датой
Отдыху нужен маркер времени: не «отдохну когда‑нибудь», а «три дня без рабочих звонков».
Пауза без конкретной даты превращается в бесконечное откладывание: мозг не получает сигнал «цикл завершен», вы либо не отдыхаете совсем, либо отдыхаете с чувством вины. А четкая дата создает границы и снимает тревогу.
На практике руководитель может сказать команде: «Три дня меня нет. Если пожар — тушите сами».
На этом этапе возможны ошибки:
- пауза есть, но вы продолжаете думать о работе;
- пауза слишком короткая (один день) — нервная система не успевает восстановиться;
- пауза слишком длинная (месяц) — вы рискуете скатиться в апатию, потому что перестаете чувствовать движение.
Для полноценного отдыха три-пять дней будут оптимальным вариантом.
Шаг 3. Провести ритуал завершения на трех уровнях
Человек получает ресурс на трех уровнях:
- биологический — расслабление, баня;
- психологический — осознанное закрытие этапа;
- социальный — признание вклада.
На практике это может выглядеть так: пожарить мясо, пригласить семьи сотрудников, послушать джаз, ни слова о делах, главное — переключить внимание.
Важно избегать трансформацию этого ритуала в еще одно рабочее совещание.
Если вы празднуете, но все равно обсуждаете планы и ошибки — это не завершение, а просто смена локации.
Также не стоит тянуть несколько дней с завершением: ритуал вымотает сильнее, чем сам проект. А если празднуете один, без команды — социальный уровень не работает, и сотрудники остаются в напряжении.
Шаг 4. Запретить себе новые цели на 3–7 дней
Это ключевой шаг, потому что самый опасный симптом постдостиженческой депрессии — немедленная постановка следующей цели. В этой ситуации отсрочка целей становится профилактикой выгорания.
На практике это работает так: как только приходит блестящая идея, вы записываете ее в отдельный список «идей, которые подождут» и закрываете. Можете использовать принцип «если идея гениальная, она не умрет за семь дней. А если умрет — значит, была не гениальной».
Здесь возможны три главных ошибки
|Ошибка
|Ее проблема
|Вы запрещаете себе цели, но продолжаете их мысленно прокручивать
|Отдыха нет — мозг уже занят новым
|Вы запрещаете себе цели, а команде — нет
|Возникает разрыв: сотрудники продолжают бежать, а вы тормозите
|Срок запрета слишком большой (дольше недели)
|Это впоследствии вызывает тревогу у предпринимателя, который привык к движению
Шаг 5. Вернуться к процессам, а не к новым вершинам
Завершили, выдохнули, отдохнули — и только потом двинулись дальше.
Причем сначала важно укрепить уже работающие процессы, а не бросаться в новый проект.
Если каждый раз после победы хвататься за следующую вершину, операционка неизбежно разваливается: команда перестает понимать приоритеты, нарастает хаос, упущения копятся как снежный ком.
То есть когда пауза заканчивается, вы не ищете новый вызов, а смотрите на то, что уже работает.
Евгений Черных сейчас действует по простому принципу: влияние основателя на бизнес не должно быть критическим, и если он выпадет из процесса, в компании ничего не должно меняться.
Здесь важно не попасть в две типичные ловушки:
- Первая — вернуться в процессы и увязнуть в текучке на месяцы: чтобы этого избежать, отведите на укрепление фиксированное время, например две недели.
- Вторая — пытаться отладить все сразу: выберите одно-два самых болезненных узких места и работайте с ними, остальное оставьте на потом.
И не забывайте спрашивать команду, что именно им мешает — процессы не отстраиваются в тишине.
Синдром «закрытой сделки» — не слабость, а естественная реакция нервной системы, которая платит спадом за пик возбуждения. Опасность не в самой пустоте после победы, а в том, чтобы игнорировать ее и бежать дальше без паузы.
Ритуалы завершения, короткие недели радости и признания — инструмент, который позволяет сохранять энергию, не терять команду и двигаться вперед без выгорания.