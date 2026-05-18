Как выглядит процесс достижения цели у предпринимателя

Когда предприниматель погружается в сложную задачу, уровень вовлеченности и драйва может зашкаливать. Звонки, переговоры, поиск решений, срочные вопросы — все это создает ощущение движения, наполненности, собственной значимости.

Мозг получает постоянную подпитку от процесса: каждое мелкое выполненное действие дает маленькую порцию дофамина, подстегивая двигаться дальше. Именно в этой фазе предприниматель чувствует себя живым, энергичным, нужным.

Это объясняется довольно просто: как показывает нейропсихологическое исследование, дофамин — это не «гормон удовольствия», а механизм ожидания награды.

Именно поэтому внутренняя мотивация сильнее в процессе работы над задачей, чем после ее завершения.