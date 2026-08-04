Льготы в обмен на инвестиции. Как устроены свободные экономические зоны в России
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Терминологическая развилка: почему нельзя путать ОЭЗ, СЭЗ, ТОР и СПВ
В разговорной речи «СЭЗ» и «ОЭЗ» часто используют как синонимы. В российском праве это не так. Каждый режим — отдельный закон, свой регулятор и конкретный набор условий.
Четыре типа ОЭЗ в России
ОЭЗ — особые экономические зоны по ФЗ-116. Регулятор — Минэкономразвития вместе с управляющими компаниями. Создаются по всей стране. От типа зоны зависит и профиль резидентов, и набор льгот.
- Промышленно-производственные ОЭЗ. Крупные площадки для заводов и обрабатывающих производств. Резиденты — от автопрома до химии, пищевки и композитов. Флагманы — «Алабуга» в Татарстане, «Липецк», «Тольятти», «Ступино квадрат» в Подмосковье, «Кулибин» в Нижегородской области.
- Технико-внедренческие ОЭЗ. Ставка на R&D, IT, микроэлектронику, биомед. Обычно располагаются в городах с сильной научной базой. Ключевые примеры — «Иннополис» в Татарстане, «Технополис Москва», «Дубна» в Подмосковье, «Санкт-Петербург», «Томск».
- Туристско-рекреационные ОЭЗ. Горнолыжные и природные курорты. Здесь строятся канатные дороги, гостиницы, апартаменты. Примеры — «Архыз» и «Ведучи» на Кавказе, «Ворота Байкала», «Бирюзовая Катунь», «Долина Алтая», «Эльбрус».
- Портовые ОЭЗ. Логистические комплексы при морских и речных портах или аэропортах. Их всего две — «Ульяновск» на базе аэропорта Восточный и «Оля» в Астраханской области.
По данным на июль 2026 года, в 62 ОЭЗ работает свыше 1400 компаний-резидентов. За 20 лет они вложили более 4,5 трлн рублей инвестиций и создали порядка 150 тысяч рабочих мест. Выручка резидентов за весь период — 5,74 трлн рублей. Каждый рубль государственных вложений в инфраструктуру ОЭЗ в 2025 году привлек 8,6 рубля частных инвестиций.
Другие льготные режимы в России
Помимо ОЭЗ по ФЗ-116, в стране действует ряд самостоятельных режимов с собственными законами.
|Режим
|Суть
|Ключевые льготы
|Регулятор / закон
|ОЭЗ (4 типа)
|Территории для производства, R&D, туризма, логистики — 62 зоны в 47 регионах
|Налог на прибыль от ~2%; обнуление имущественного и земельного налогов; свободная таможенная зона
|Минэкономразвития / ФЗ-116
|СЭЗ Крыма и Севастополя
|Зона на территории полуострова
|Пониженный налог на прибыль; свободная таможенная зона; льготные взносы
|ФЗ-377
|СЭЗ новых территорий
|ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская обл. До 2050 г.
|Налоговые льготы; свободная таможенная зона; упрощенные градостроительные процедуры; льготное кредитование
|ФЗ-266
|ТОР / ТОСЭР
|Территории опережающего развития — ДФО, моногорода, Арктика
|Налог на прибыль от 5%; страховые взносы 7,6%; обнуление имущественного и земельного налогов
|Минвостокразвития, «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВА) / ФЗ-473
|Свободный порт Владивосток (СПВ)
|Льготный режим в нескольких муниципалитетах ДФО
|Аналогично ТОР: пониженные прибыль, взносы, имущественный, земельный
|ФЗ-212
|ОЭЗ Калининградская область
|Отдельный режим для эксклава
|Пониженный налог на прибыль (0% федеральная часть в первые 6 лет, затем 10% на следующие 6 лет — сверять по редакции); свободная таможенная зона
|ФЗ-16
|ОЭЗ Магаданская область
|Специальный режим для региона, действует с 1999 г.
|0% региональной части прибыли при раздельном учете
|ФЗ-104
Ставки и условия меняются, актуальные значения — в НК РФ и региональных законах.
Как работает экономическая зона: льготы в обмен на инвестиции
Государство предлагает бизнесу пакет преференций: пониженные налоги, доступ к подготовленной инфраструктуре (дороги, сети, площадки), упрощенные административные процедуры и режим свободной таможенной зоны. Бизнес в ответ берет на себя обязательства: вложить определенную сумму, запустить производство, создать рабочие места.
Главная ценность ОЭЗ — это готовая инженерная и транспортная инфраструктура. По оценкам Минэкономразвития РФ, подключение к сетям и подготовка промышленной площадки «с нуля» могут съедать до 30–40% капитальных затрат проекта. В ОЭЗ эти расходы берет на себя государство, что в условиях высокой стоимости заемных средств дает бизнесу реальную, а не декларативную экономию. Дополнительно работает режим свободной таможенной зоны (СТЗ), который существенно упрощает и удешевляет логистику импортных компонентов.
Если резидент нарушает условия соглашения — не вкладывает обещанные деньги, не создает рабочие места, — льготы могут отозвать.
Важные изменения 2026 года
С 1 апреля 2026 года в НК РФ вписали дополнительные условия для применения льгот: новые резиденты, получившие статус после этой даты, обязаны подтверждать фактические инвестиции — объем капвложений и расходы на НИОКР. При этом для первых трех лет резидентства предусмотрен мягкий период — ограничения не применяются. Действующих резидентов изменения не затрагивают.
В июле в Госдуму внесли законопроект об обязательном налоговом мониторинге для крупных резидентов ОЭЗ — обмен данными с ФНС в реальном времени по системе «Налог-3», при отказе могут расторгнуть соглашение.
Какие льготы у резидента ОЭЗ
Налог на прибыль. С 2025 года базовая ставка налога на прибыль в России составляет 25% (8% в федеральный бюджет, 17% — в региональный). Для резидентов ОЭЗ федеральная часть может быть снижена до 0–2%, региональная — до 13,5% и ниже по решению субъекта. Итоговая ставка ориентировочно составляет от 2% до 15,5% в зависимости от зоны. Для резидентов ТОР и СПВ — от 5%.
Налог на имущество. 0% на срок до 10 лет по объектам, созданным для деятельности в зоне (вместо стандартной ставки, которая доходит до 2,2% от кадастровой стоимости).
Земельный налог. 0% обычно на пять лет с момента оформления участка в собственность, в отдельных зонах — дольше (вместо ~1,5%).
Транспортный налог. Льготу определяет регион, поэтому она действует не везде. Там, где ее ввели, — нулевая ставка на ограниченный срок.
Страховые взносы. Пониженный тариф 7,6% характерен для резидентов ТОР и СПВ (вместо стандартных 30%). Для резидентов ОЭЗ по ФЗ-116 применяются общие ставки, хотя отдельные категории технико-внедренческих зон могут получить пониженный тариф — необходимо сверять по НК РФ.
Свободная таможенная зона. Ввоз иностранного оборудования, сырья, комплектующих без ввозных пошлин и импортного НДС, пока товар используется в зоне. При выпуске в свободное обращение на территорию РФ платежи возникают, но по остаточной стоимости.
Еще одно преимущество — администрирование в формате «одного окна». Управляющая компания помогает инвестору получить статус резидента, подготовить документы, подключить инфраструктуру, подобрать доступные меры поддержки и взаимодействовать с государственными органами. К этому добавляется готовая среда для реализации проекта. Бизнес получает не просто участок, а подготовленную площадку с понятным правовым статусом, инженерной и транспортной инфраструктурой.
Что льготы значат для проекта.
Для промышленно-производственного проекта с большими капитальными затратами таможенный режим часто дает больше экономии в первые годы, чем налог на прибыль: пошлин и НДС на импорт оборудования просто не возникает. Для технико-внедренческого проекта наоборот — на первом плане экономия на прибыли и, если применимо, на страховых взносах.
Как стать резидентом ОЭЗ: пошаговый путь
Процедура входа в ОЭЗ по ФЗ-116 выглядит так:
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Зарегистрировать юрлицо или ИП на территории муниципального образования, где расположена зона.
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Подготовить бизнес-план по форме, утвержденной Минэкономразвития. Проект должен соответствовать профилю зоны и содержать описание инвестиций, планы по созданию рабочих мест и технико-экономическое обоснование.
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Подтвердить минимальный объем инвестиций. Для промышленно-производственных зон ориентир — от 120 млн рублей, из которых не менее 40 млн рублей должно быть вложено в первые три года. Для технико-внедренческих порог ниже. Правила обновлены постановлением правительства № 156 от 14 февраля 2024 года — стоит уточнять по актуальной редакции.
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Пройти экспертный совет. Заявку рассматривает экспертный совет при управляющей компании зоны.
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Подписать соглашение об осуществлении деятельности и получить свидетельство резидента.
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Вести раздельный учет. Это обязательное условие сохранения льгот — доходы и расходы по проекту в зоне учитываются отдельно от остальной деятельности.
Для ТОР и СПВ пороги инвестиций формально ниже, но с 2023–2026 годов требования к получению льгот последовательно ужесточаются: нужен инвестпроект, соглашение с КРДВА, с апреля 2026 года — подтверждение фактических вложений.
Мировой опыт: 7 главных кейсов свободных экономических зон
1. Шэньчжэнь (Китай, 1980)
Первая СЭЗ Китая, созданная по инициативе Дэн Сяопина. Небольшая рыбацкая деревня с населением 30 тысяч человек превратилась в технологический мегаполис с 17 млн жителей. СЭЗ привлекала иностранный капитал из Гонконга и США за счет налоговых каникул и дешевой рабочей силы.
2. Джебель-Али / JAFZA (ОАЭ, Дубай, 1985)
Крупнейшая портово-логистическая зона Ближнего Востока. JAFZA предложила 0% налога на прибыль и свободный вывод капитала. Это помогло превратить Дубай из нефтезависимого региона в глобальный реэкспортный хаб.
3. Шеннон (Ирландия, 1959)
Первая в мире свободная зона при международном аэропорте. Зону открыли, когда аэропорт начал терять пассажиров из-за появления беспосадочных трансатлантических самолетов. Зона привлекла американские компании и стала шаблоном для индустриальных парков по всему миру.
4. Масан (Южная Корея, 1970) и Каошюн (Тайвань, 1966)
Экспортно-производственные зоны (EPZ), ориентированные на легкую промышленность и электронику. Помогли создать феномен «азиатских тигров», позволив локальным предприятиям встроиться в цепочки поставок американских и японских корпораций.
5. Колон (Панама, 1948)
Вторая по величине свободная зона в мире после Гонконга, расположенная у входа в Панамский канал. Служит центром реэкспорта товаров в страны Латинской Америки.
6. Манаус / Zona Franca de Manaus (Бразилия, 1967)
Создана для заселения и освоения труднодоступного региона Амазонии. Благодаря жестким таможенным барьерам на импорт техники внутри страны Манаус стал единственным центром сборки бытовой электроники и мотоциклов в Бразилии.
7. Польская инвестиционная зона (Польша, 1995 / 2018)
Начав с 14 точечных СЭЗ для снижения безработицы в 1990-х годах, Польша в 2018 году распространила механизм налоговых льгот на всю территорию страны. Инвестор может получить преференции в любой точке Польши, если компания вкладывает достаточно и создает рабочие места.
Мировые зоны: сводная таблица
|Зона / Страна / Год
|Чем известна
|Достигнутый результат
|Главный урок для инвесторов и государств
|Шэньчжэнь (Китай, 1980)
|Трансформация аграрного региона в мирового гиганта электроники
|Население выросло с 30 тыс. до 17 млн, ВВП превысил $400 млрд
|Зона эффективна как полигон для обкатки рыночных реформ в масштабах страны
|Джебель-Али (ОАЭ, 1985)
|Свободная зона при крупнейшем искусственном глубоководном порте
|Привлекла 10,000+ транснациональных компаний, генерирует >30% ВВП Дубая
|Сочетание геополитической локации, порта и нулевых налогов дает колоссальный кумулятивный эффект
|Шеннон (Ирландия, 1959)
|Первая свободная зона при транспортном узле (аэропорте)
|Созданы тысячи рабочих мест, сформирован ирландский IT-кластер
|Инфраструктура транспортного узла — идеальная основа для зоны
|Манаус (Бразилия, 1967)
|Промышленный анклав в тропических лесах Амазонки
|Крупнейший производитель электроники в Латинской Америке
|Зона в удаленном регионе устойчива только при постоянных высоких государственных субсидиях
|Панама / Колон (Панама, 1948)
|Глобальный реэкспортный хаб Западного полушария
|Годовой товарооборот превышает $25 млрд
|Успех зоны уязвим без жесткого госконтроля и прозрачности регуляторики
|Польская зона (Польша, 1995/2018)
|Эволюция от локальных парков до льготного режима для всей страны
|Привлечение миллиардов евро из ЕС, снижение безработицы
|Успешную модель локальных зон можно масштабировать на всю экономику государства
Историческая справка
Прародителями современных ОЭЗ были вольные торговые города Ганзейского союза XII–XVII веков, а также порты со статусом «порто-франко» (свободный порт). В Российской империи режим порто-франко действовал в Одессе (1819–1859) и Владивостоке (1862–1909). Купцы ввозили товары без таможенных пошлин, что превратило удаленные территории в процветающие центры международной торговли и судостроения.
Критика концепции: почему не все зоны становятся экономическим чудом
Свободные экономические зоны принесли измеримые результаты многим странам, но воспринимать их как универсальный инструмент было бы ошибкой.
Минэкономразвития оценило 53 зоны, созданные до 1 июля 2024 года. Общая эффективность за 2025 год составила 94%, накопленная — 89%. Но 94% — не рентабельность и не доля успешных предприятий. Это составной административный показатель, рассчитанный по 25 количественным и шести расчетным критериям, включая сопоставление фактических результатов с планами. Он показывает, насколько система выполнила собственные ориентиры, но не отвечает на более сложный вопрос — какая часть инвестиций появилась именно благодаря ОЭЗ, а какая состоялась бы и без специального режима.
Кроме того, средняя температура здесь мало что говорит о конкретной площадке, отметил эксперт. Результаты заметно концентрируются вокруг нескольких тяжеловесов — «Алабуги», «Липецка», «Технополиса Москва». При этом единственная признанная неэффективной зона — «Нягань», которая получила накопленную оценку 38%.
Критика концепции опирается на несколько повторяющихся проблем.
«Зоны-пустышки». Часть зон создается, но не привлекает резидентов и не дает экономического эффекта. Классический пример за рубежом — закрытая экспортно-производственная зона в Дакаре (Сенегал). В России тоже закрывались неэффективные зоны.
Выпадающие доходы бюджета. Льготы — это недополученные налоги. В плохо управляемых зонах потери бюджета не компенсируются экономическим эффектом. Впрочем, российские ОЭЗ в целом окупились: за весь период работы резиденты перечислили 752 млрд рублей налогов и взносов, что на 93 млрд превысило совокупные госрасходы на инфраструктуру и льготы.
Анклавность. Если зона работает изолированно — без связей с местными поставщиками и без передачи технологий — эффект «перелива» на окружающую экономику минимален. Зона становится анклавом, а не драйвером развития региона.
Социальные и экологические риски. В отдельных зонах, особенно в развивающихся странах, встречаются проблемы с условиями труда и экологическими стандартами.
Итоги: кому и когда выгодно входить в экономическую зону
Свободные и особые экономические зоны — инструмент государственной поддержки, который при правильном подходе позволяет бизнесу сократить затраты на запуск производства.
Инструмент логично работает там, где бизнес планирует капитальные вложения на годы вперед: производство, склады, дата-центры, крупные девелоперские проекты. У таких компаний горизонт планирования совпадает со сроком окупаемости льгот. Сервисному бизнесу или компаниям с коротким инвестиционным циклом вход в зону часто не оправдывает административных издержек: резидентство обычно предполагает обязательства по объему и срокам инвестиций, и, если бизнес не готов подтверждать эти показатели годами, льготы теряют смысл.
Заходить в ОЭЗ выгодно компаниям, которые:
- планируют капиталоемкие инвестиции в строительство новых фабрик или заводов;
- запускают импортозамещающие производства и нуждаются в технологическом оборудовании;
- завязаны на импортное сырье или планируют поставлять продукцию на экспорт;
- разрабатывают высокотехнологичные продукты и IT-решения, требующие квалифицированных кадров.
При этом льготы не способны компенсировать отсутствие рынка сбыта, провальную логистику или нехватку кадров.