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Бизнес
04 августа 2026, 00:00

Льготы в обмен на инвестиции. Как устроены свободные экономические зоны в России

Свободная экономическая зона (СЭЗ) — это территория с особым режимом, где бизнес получает налоговые и таможенные льготы в обмен на инвестиции. Дорогие кредиты сделали льготы СЭЗ нужнее, чем когда-либо, — но государство одновременно ужесточило правила. Разбираемся, как устроены свободные экономические зоны в России, кому они выгодны и чему учит мировой опыт.
Льготы в обмен на инвестиции. Как устроены свободные экономические зоны в России

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Терминологическая развилка: почему нельзя путать ОЭЗ, СЭЗ, ТОР и СПВ

В разговорной речи «СЭЗ» и «ОЭЗ» часто используют как синонимы. В российском праве это не так. Каждый режим — отдельный закон, свой регулятор и конкретный набор условий.

Четыре типа ОЭЗ в России

ОЭЗ — особые экономические зоны по ФЗ-116. Регулятор — Минэкономразвития вместе с управляющими компаниями. Создаются по всей стране. От типа зоны зависит и профиль резидентов, и набор льгот.

© Четыре типа ОЭЗ на карте России. Источник: invest.economy.gov.ru/osobye-ehkonomicheskie-zony/requirements

  1. Промышленно-производственные ОЭЗ. Крупные площадки для заводов и обрабатывающих производств. Резиденты — от автопрома до химии, пищевки и композитов. Флагманы — «Алабуга» в Татарстане, «Липецк», «Тольятти», «Ступино квадрат» в Подмосковье, «Кулибин» в Нижегородской области.
  2. Технико-внедренческие ОЭЗ. Ставка на R&D, IT, микроэлектронику, биомед. Обычно располагаются в городах с сильной научной базой. Ключевые примеры — «Иннополис» в Татарстане, «Технополис Москва», «Дубна» в Подмосковье, «Санкт-Петербург», «Томск».
  3. Туристско-рекреационные ОЭЗ. Горнолыжные и природные курорты. Здесь строятся канатные дороги, гостиницы, апартаменты. Примеры — «Архыз» и «Ведучи» на Кавказе, «Ворота Байкала», «Бирюзовая Катунь», «Долина Алтая», «Эльбрус».
  4. Портовые ОЭЗ. Логистические комплексы при морских и речных портах или аэропортах. Их всего две — «Ульяновск» на базе аэропорта Восточный и «Оля» в Астраханской области.
Цифры и факты про российские ОЭЗ

По данным на июль 2026 года, в 62 ОЭЗ работает свыше 1400 компаний-резидентов. За 20 лет они вложили более 4,5 трлн рублей инвестиций и создали порядка 150 тысяч рабочих мест. Выручка резидентов за весь период — 5,74 трлн рублей. Каждый рубль государственных вложений в инфраструктуру ОЭЗ в 2025 году привлек 8,6 рубля частных инвестиций.

Другие льготные режимы в России

Помимо ОЭЗ по ФЗ-116, в стране действует ряд самостоятельных режимов с собственными законами.

РежимСутьКлючевые льготыРегулятор / закон
ОЭЗ (4 типа)Территории для производства, R&D, туризма, логистики — 62 зоны в 47 регионахНалог на прибыль от ~2%; обнуление имущественного и земельного налогов; свободная таможенная зонаМинэкономразвития / ФЗ-116
СЭЗ Крыма и СевастополяЗона на территории полуостроваПониженный налог на прибыль; свободная таможенная зона; льготные взносыФЗ-377
СЭЗ новых территорийДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская обл. До 2050 г.Налоговые льготы; свободная таможенная зона; упрощенные градостроительные процедуры; льготное кредитованиеФЗ-266
ТОР / ТОСЭРТерритории опережающего развития — ДФО, моногорода, АрктикаНалог на прибыль от 5%; страховые взносы 7,6%; обнуление имущественного и земельного налоговМинвостокразвития, «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВА) / ФЗ-473
Свободный порт Владивосток (СПВ)Льготный режим в нескольких муниципалитетах ДФОАналогично ТОР: пониженные прибыль, взносы, имущественный, земельныйФЗ-212
ОЭЗ Калининградская областьОтдельный режим для эксклаваПониженный налог на прибыль (0% федеральная часть в первые 6 лет, затем 10% на следующие 6 лет — сверять по редакции); свободная таможенная зонаФЗ-16
ОЭЗ Магаданская областьСпециальный режим для региона, действует с 1999 г.0% региональной части прибыли при раздельном учетеФЗ-104

Ставки и условия меняются, актуальные значения — в НК РФ и региональных законах.

Как работает экономическая зона: льготы в обмен на инвестиции

Государство предлагает бизнесу пакет преференций: пониженные налоги, доступ к подготовленной инфраструктуре (дороги, сети, площадки), упрощенные административные процедуры и режим свободной таможенной зоны. Бизнес в ответ берет на себя обязательства: вложить определенную сумму, запустить производство, создать рабочие места.

Главная ценность ОЭЗ — это готовая инженерная и транспортная инфраструктура. По оценкам Минэкономразвития РФ, подключение к сетям и подготовка промышленной площадки «с нуля» могут съедать до 30–40% капитальных затрат проекта. В ОЭЗ эти расходы берет на себя государство, что в условиях высокой стоимости заемных средств дает бизнесу реальную, а не декларативную экономию. Дополнительно работает режим свободной таможенной зоны (СТЗ), который существенно упрощает и удешевляет логистику импортных компонентов.

Леонид Калимуллин
к. э. н., руководитель Мосстата

Если резидент нарушает условия соглашения — не вкладывает обещанные деньги, не создает рабочие места, — льготы могут отозвать.

Важные изменения 2026 года

С 1 апреля 2026 года в НК РФ вписали дополнительные условия для применения льгот: новые резиденты, получившие статус после этой даты, обязаны подтверждать фактические инвестиции — объем капвложений и расходы на НИОКР. При этом для первых трех лет резидентства предусмотрен мягкий период — ограничения не применяются. Действующих резидентов изменения не затрагивают.

В июле в Госдуму внесли законопроект об обязательном налоговом мониторинге для крупных резидентов ОЭЗ — обмен данными с ФНС в реальном времени по системе «Налог-3», при отказе могут расторгнуть соглашение.

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Какие льготы у резидента ОЭЗ

Налог на прибыль. С 2025 года базовая ставка налога на прибыль в России составляет 25% (8% в федеральный бюджет, 17% — в региональный). Для резидентов ОЭЗ федеральная часть может быть снижена до 0–2%, региональная — до 13,5% и ниже по решению субъекта. Итоговая ставка ориентировочно составляет от 2% до 15,5% в зависимости от зоны. Для резидентов ТОР и СПВ — от 5%.

Налог на имущество. 0% на срок до 10 лет по объектам, созданным для деятельности в зоне (вместо стандартной ставки, которая доходит до 2,2% от кадастровой стоимости).

Земельный налог. 0% обычно на пять лет с момента оформления участка в собственность, в отдельных зонах — дольше (вместо ~1,5%).

Транспортный налог. Льготу определяет регион, поэтому она действует не везде. Там, где ее ввели, — нулевая ставка на ограниченный срок.

Страховые взносы. Пониженный тариф 7,6% характерен для резидентов ТОР и СПВ (вместо стандартных 30%). Для резидентов ОЭЗ по ФЗ-116 применяются общие ставки, хотя отдельные категории технико-внедренческих зон могут получить пониженный тариф — необходимо сверять по НК РФ.

Свободная таможенная зона. Ввоз иностранного оборудования, сырья, комплектующих без ввозных пошлин и импортного НДС, пока товар используется в зоне. При выпуске в свободное обращение на территорию РФ платежи возникают, но по остаточной стоимости.

Еще одно преимущество — администрирование в формате «одного окна». Управляющая компания помогает инвестору получить статус резидента, подготовить документы, подключить инфраструктуру, подобрать доступные меры поддержки и взаимодействовать с государственными органами. К этому добавляется готовая среда для реализации проекта. Бизнес получает не просто участок, а подготовленную площадку с понятным правовым статусом, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Роман Мусин
директор по развитию ОЭЗ «Максимиха»

Что льготы значат для проекта.

Для промышленно-производственного проекта с большими капитальными затратами таможенный режим часто дает больше экономии в первые годы, чем налог на прибыль: пошлин и НДС на импорт оборудования просто не возникает. Для технико-внедренческого проекта наоборот — на первом плане экономия на прибыли и, если применимо, на страховых взносах.

Как стать резидентом ОЭЗ: пошаговый путь

Процедура входа в ОЭЗ по ФЗ-116 выглядит так:

  1. Зарегистрировать юрлицо или ИП на территории муниципального образования, где расположена зона.

  2. Подготовить бизнес-план по форме, утвержденной Минэкономразвития. Проект должен соответствовать профилю зоны и содержать описание инвестиций, планы по созданию рабочих мест и технико-экономическое обоснование.

  3. Подтвердить минимальный объем инвестиций. Для промышленно-производственных зон ориентир — от 120 млн рублей, из которых не менее 40 млн рублей должно быть вложено в первые три года. Для технико-внедренческих порог ниже. Правила обновлены постановлением правительства № 156 от 14 февраля 2024 года — стоит уточнять по актуальной редакции.

  4. Пройти экспертный совет. Заявку рассматривает экспертный совет при управляющей компании зоны.

  5. Подписать соглашение об осуществлении деятельности и получить свидетельство резидента.

  6. Вести раздельный учет. Это обязательное условие сохранения льгот — доходы и расходы по проекту в зоне учитываются отдельно от остальной деятельности.

Для ТОР и СПВ пороги инвестиций формально ниже, но с 2023–2026 годов требования к получению льгот последовательно ужесточаются: нужен инвестпроект, соглашение с КРДВА, с апреля 2026 года — подтверждение фактических вложений.

Мировой опыт: 7 главных кейсов свободных экономических зон

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

1. Шэньчжэнь (Китай, 1980)

Первая СЭЗ Китая, созданная по инициативе Дэн Сяопина. Небольшая рыбацкая деревня с населением 30 тысяч человек превратилась в технологический мегаполис с 17 млн жителей. СЭЗ привлекала иностранный капитал из Гонконга и США за счет налоговых каникул и дешевой рабочей силы.

2. Джебель-Али / JAFZA (ОАЭ, Дубай, 1985)

Крупнейшая портово-логистическая зона Ближнего Востока. JAFZA предложила 0% налога на прибыль и свободный вывод капитала. Это помогло превратить Дубай из нефтезависимого региона в глобальный реэкспортный хаб.

3. Шеннон (Ирландия, 1959)

Первая в мире свободная зона при международном аэропорте. Зону открыли, когда аэропорт начал терять пассажиров из-за появления беспосадочных трансатлантических самолетов. Зона привлекла американские компании и стала шаблоном для индустриальных парков по всему миру.

4. Масан (Южная Корея, 1970) и Каошюн (Тайвань, 1966)

Экспортно-производственные зоны (EPZ), ориентированные на легкую промышленность и электронику. Помогли создать феномен «азиатских тигров», позволив локальным предприятиям встроиться в цепочки поставок американских и японских корпораций.

5. Колон (Панама, 1948)

Вторая по величине свободная зона в мире после Гонконга, расположенная у входа в Панамский канал. Служит центром реэкспорта товаров в страны Латинской Америки.

6. Манаус / Zona Franca de Manaus (Бразилия, 1967)

Создана для заселения и освоения труднодоступного региона Амазонии. Благодаря жестким таможенным барьерам на импорт техники внутри страны Манаус стал единственным центром сборки бытовой электроники и мотоциклов в Бразилии.

7. Польская инвестиционная зона (Польша, 1995 / 2018)

Начав с 14 точечных СЭЗ для снижения безработицы в 1990-х годах, Польша в 2018 году распространила механизм налоговых льгот на всю территорию страны. Инвестор может получить преференции в любой точке Польши, если компания вкладывает достаточно и создает рабочие места.

Мировые зоны: сводная таблица

Зона / Страна / ГодЧем известнаДостигнутый результатГлавный урок для инвесторов и государств
Шэньчжэнь (Китай, 1980)Трансформация аграрного региона в мирового гиганта электроникиНаселение выросло с 30 тыс. до 17 млн, ВВП превысил $400 млрдЗона эффективна как полигон для обкатки рыночных реформ в масштабах страны
Джебель-Али (ОАЭ, 1985)Свободная зона при крупнейшем искусственном глубоководном портеПривлекла 10,000+ транснациональных компаний, генерирует >30% ВВП ДубаяСочетание геополитической локации, порта и нулевых налогов дает колоссальный кумулятивный эффект
Шеннон (Ирландия, 1959)Первая свободная зона при транспортном узле (аэропорте)Созданы тысячи рабочих мест, сформирован ирландский IT-кластерИнфраструктура транспортного узла — идеальная основа для зоны
Манаус (Бразилия, 1967)Промышленный анклав в тропических лесах АмазонкиКрупнейший производитель электроники в Латинской АмерикеЗона в удаленном регионе устойчива только при постоянных высоких государственных субсидиях
Панама / Колон (Панама, 1948)Глобальный реэкспортный хаб Западного полушарияГодовой товарооборот превышает $25 млрдУспех зоны уязвим без жесткого госконтроля и прозрачности регуляторики
Польская зона (Польша, 1995/2018)Эволюция от локальных парков до льготного режима для всей страныПривлечение миллиардов евро из ЕС, снижение безработицыУспешную модель локальных зон можно масштабировать на всю экономику государства

Историческая справка

Прародителями современных ОЭЗ были вольные торговые города Ганзейского союза XII–XVII веков, а также порты со статусом «порто-франко» (свободный порт). В Российской империи режим порто-франко действовал в Одессе (1819–1859) и Владивостоке (1862–1909). Купцы ввозили товары без таможенных пошлин, что превратило удаленные территории в процветающие центры международной торговли и судостроения.

Критика концепции: почему не все зоны становятся экономическим чудом

Свободные экономические зоны принесли измеримые результаты многим странам, но воспринимать их как универсальный инструмент было бы ошибкой.

Минэкономразвития оценило 53 зоны, созданные до 1 июля 2024 года. Общая эффективность за 2025 год составила 94%, накопленная — 89%. Но 94% — не рентабельность и не доля успешных предприятий. Это составной административный показатель, рассчитанный по 25 количественным и шести расчетным критериям, включая сопоставление фактических результатов с планами. Он показывает, насколько система выполнила собственные ориентиры, но не отвечает на более сложный вопрос — какая часть инвестиций появилась именно благодаря ОЭЗ, а какая состоялась бы и без специального режима.

Иван Родионов
эксперт по привлечению господдержки для технологических компаний, управляющий партнер «Rodionoff Group»

Кроме того, средняя температура здесь мало что говорит о конкретной площадке, отметил эксперт. Результаты заметно концентрируются вокруг нескольких тяжеловесов — «Алабуги», «Липецка», «Технополиса Москва». При этом единственная признанная неэффективной зона — «Нягань», которая получила накопленную оценку 38%.

Критика концепции опирается на несколько повторяющихся проблем.

«Зоны-пустышки». Часть зон создается, но не привлекает резидентов и не дает экономического эффекта. Классический пример за рубежом — закрытая экспортно-производственная зона в Дакаре (Сенегал). В России тоже закрывались неэффективные зоны.

Выпадающие доходы бюджета. Льготы — это недополученные налоги. В плохо управляемых зонах потери бюджета не компенсируются экономическим эффектом. Впрочем, российские ОЭЗ в целом окупились: за весь период работы резиденты перечислили 752 млрд рублей налогов и взносов, что на 93 млрд превысило совокупные госрасходы на инфраструктуру и льготы.

Анклавность. Если зона работает изолированно — без связей с местными поставщиками и без передачи технологий — эффект «перелива» на окружающую экономику минимален. Зона становится анклавом, а не драйвером развития региона.

Социальные и экологические риски. В отдельных зонах, особенно в развивающихся странах, встречаются проблемы с условиями труда и экологическими стандартами.

Итоги: кому и когда выгодно входить в экономическую зону

Свободные и особые экономические зоны — инструмент государственной поддержки, который при правильном подходе позволяет бизнесу сократить затраты на запуск производства.

Инструмент логично работает там, где бизнес планирует капитальные вложения на годы вперед: производство, склады, дата-центры, крупные девелоперские проекты. У таких компаний горизонт планирования совпадает со сроком окупаемости льгот. Сервисному бизнесу или компаниям с коротким инвестиционным циклом вход в зону часто не оправдывает административных издержек: резидентство обычно предполагает обязательства по объему и срокам инвестиций, и, если бизнес не готов подтверждать эти показатели годами, льготы теряют смысл.

Салават Алпаров
генеральный директор УК «Гамма групп»

Заходить в ОЭЗ выгодно компаниям, которые:

  • планируют капиталоемкие инвестиции в строительство новых фабрик или заводов;
  • запускают импортозамещающие производства и нуждаются в технологическом оборудовании;
  • завязаны на импортное сырье или планируют поставлять продукцию на экспорт;
  • разрабатывают высокотехнологичные продукты и IT-решения, требующие квалифицированных кадров.

При этом льготы не способны компенсировать отсутствие рынка сбыта, провальную логистику или нехватку кадров.

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