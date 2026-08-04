Какие льготы у резидента ОЭЗ

Налог на прибыль. С 2025 года базовая ставка налога на прибыль в России составляет 25% (8% в федеральный бюджет, 17% — в региональный). Для резидентов ОЭЗ федеральная часть может быть снижена до 0–2%, региональная — до 13,5% и ниже по решению субъекта. Итоговая ставка ориентировочно составляет от 2% до 15,5% в зависимости от зоны. Для резидентов ТОР и СПВ — от 5%.

Налог на имущество. 0% на срок до 10 лет по объектам, созданным для деятельности в зоне (вместо стандартной ставки, которая доходит до 2,2% от кадастровой стоимости).

Земельный налог. 0% обычно на пять лет с момента оформления участка в собственность, в отдельных зонах — дольше (вместо ~1,5%).

Транспортный налог. Льготу определяет регион, поэтому она действует не везде. Там, где ее ввели, — нулевая ставка на ограниченный срок.

Страховые взносы. Пониженный тариф 7,6% характерен для резидентов ТОР и СПВ (вместо стандартных 30%). Для резидентов ОЭЗ по ФЗ-116 применяются общие ставки, хотя отдельные категории технико-внедренческих зон могут получить пониженный тариф — необходимо сверять по НК РФ.

Свободная таможенная зона. Ввоз иностранного оборудования, сырья, комплектующих без ввозных пошлин и импортного НДС, пока товар используется в зоне. При выпуске в свободное обращение на территорию РФ платежи возникают, но по остаточной стоимости.