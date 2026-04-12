Тяжело идет. Как российским производителям конкурировать с китайским импортом в 2026 году?

Почему покупатель выбирает Китай

КНР берет кооперацией и ценой. Техника может быть дешевле европейских аналогов на 30–50%, иногда и вдвое.

Относительно российских — по-разному: где-то паритет, где-то «китаец» стоит на 20–30% меньше. Для крупных парков техники это критично. Здесь сложно осуждать покупателя — бизнес живет цифрами. На него давят закрытие инвестпрограмм, рост налогов, падение спроса, санкции — естественно, он выбирает выгодную цену, а не «поддержку отечественного производителя».

Например, после ухода европейских брендов техники (Volvo, Liebherr, Komatsu, Caterpillar) образовались пустоты, которые просто некем закрыть . Российские компании не могут предложить аналоги ни по объему, ни по линейке. Китай покупают не потому, что он лучший, а просто другого нет, особенно в среднем и тяжелом сегментах. Бренды первого эшелона (XCMG, SANY, LiuGong, Shantui) — это уже рабочий продукт среднего сегмента Европы 10–15-летней давности. Второй эшелон и ноунеймы заметно слабее.

Есть и сегменты, где китайская техника просто не подходит. Часто она изначально не рассчитана на российские условия: гидравлика густеет на морозе, электрика хуже переносит перепады, резина дубеет. В Китае нет массового спроса на машины под –40 °C — другие климат и условия эксплуатации.

При этом китайская техника отнюдь не беспроблемная. Главная боль — запчасти. Производители часто обновляют модельный ряд каждые 2–3 года: купил машину — через пару лет нужной детали уже нет. Даже если есть, достать ее можно только через дилера, которого в регионе может не быть.

Отдельная проблема — серый рынок. «Оригинальные» запчасти и комплектующие оказываются дешевыми аналогами и быстро выходят из строя.

Сервис тоже не идеален. В крупных городах он еще есть, но в удаленных регионах техника остается один на один с владельцем.

Добавляем сюда слабую документацию, отсутствие нормальной дистанционной поддержки, формальную гарантию, которую сложно реализовать на практике.

Если присмотреться, все эти проблемы — точки роста для всех российских игроков.

Что давит на отечественного производителя

Фонд оплаты труда — главная боль. Рост зарплат напрямую бьет по маржинальности. Например, за год в машиностроении ЗП увеличились почти на 10% из-за недостатка кадров: сварщики, токари, слесари-сборщики в дефиците по всей стране. Часть людей ушла на СВО, других перетянули оборонные предприятия с более высокими зарплатами. Оставшиеся поднимают оплату не от хорошей жизни — иначе просто некому работать.

Из-за санкций комплектующие неизбежно дорожают. При этом, если компания фиксирует цену для клиента и берет курсовые риски на себя, маржа сжимается еще сильнее.

Стоимость денег. При ключевой ставке около 21% кредитоваться на развитие фактически невозможно: рентабельность продукта ниже стоимости заемных средств. Это типичная ситуация.

Накладные расходы. Крупное производство, завод, несет затраты, которых нет у «гаражников»: площади, отопление, электричество, НДС, охрана труда, бухгалтерия, обучение. При падении объемов в 3–4 раза они становятся неподъемными. На этом фоне мелкие производители без НДС выглядят кратно эффективнее по себестоимости, хотя с 2026 года налоговая реформа частично снижает разрыв.

Геополитика. Она напрямую влияет на спрос. С одной стороны — санкции и уход европейских конкурентов, с другой — волатильность инвестиций. После санкций рынок в моменте сократился примерно в 4 раза.

Какие компании не выживут

2025 год был тяжелым: инвестпрограммы сокращены, крупные заводы работают на неполной загрузке. Однако, если начнется хотя бы частичное снижение санкционного давления, 2027-й может стать годом восстановления .

При этом высокие риски сохраняются: часть российских производителей этот цикл может просто не пережить.

Первые на выход — те, кто сидит на одном продукте и одном рынке. Например, если завод завязан на один сегмент, остановился он — остановилось и предприятие.

Те, кто взял кредиты под текущую ставку в расчете на рост. Рентабельность ниже стоимости денег.

Кто держится за убыточные продукты. Штампуют всю линейку, «потому что всегда делали», не видя, где теряют деньги.

Кто поздно режет косты. Сначала уходят накладные. Потом непроизводственный персонал. Если и это не помогает — производство сжимается, начальники цехов становятся сварщиками. Когда «звезда уменьшается», завод возвращается от узких специалистов к универсалам.

Кто просто ждет. Таких убьет время. За прошлый год, например, в нашем сегменте уже перестали существовать четыре компании.

При этом те, кто выживает, выходят сильнее. Кризис — это инструмент роста, если умеешь им пользоваться.

А как выжить в 2026 году в конкуренции с Китаем

Конкурировать с Китаем в лоб бессмысленно. Четыре крупных завода в КНР выпускают по 40 тысяч единиц в год каждый. Их масштабы несопоставимы с российскими. Что остается делать?

Выбирать узкую нишу. Для РФ сейчас сработает только это: малосерийный, сложный, кастомный продукт с высокой добавленной стоимостью. Заходить надо туда, куда Китаю неинтересно.

Идти в нишу, где нет конкурентов. К примеру, можно делать десять стандартных машин в месяц и плавать в кровавом океане с другими «гаражниками» по цене. Или взять один заказ на пять сложных машин — там нет конкуренции, но зато нужно потратить много сил. Прибыль одинаковая, но во втором случае завод растет, накапливает компетенции.

Диверсифицироваться. Не больше 30% в одном сегменте. Это дает устойчивость.

Кооперироваться. В России много маленьких заводов и производств с разными компетенциями и свободными мощностями. Если их связать — получается продукт. Объединяться — выигрышная тактика.

Действовать против рынка. Все режут людей — берите сильных. Все держатся за старое — ищите новое. Все замораживают инвестиции — думайте, куда вложиться сейчас, чтобы выстрелить потом.

Быстро выводить продукт. Правильный путь: сделал «на коленке», нашел раннего «евангелиста», вместе допилил, выпустил. Далее заказываем литье, покупаем нормальные станки, масштабируем. Тот, кто будет ждать идеала, не доживет до выпуска. Это особенно важно, когда горизонт планирования — 3–6 месяцев.

Искать продукт завтрашнего дня. Не тот, который хорошо продавался вчера, а тот, что нужен отрасли через два-три года. Это делается через постоянный контакт с рынком: быть в курсе новостей, понимать, как живет ниша покупателя.

«Работать локтями». Клиента нужно искать самому, ездить, договариваться.

Искать «евангелистов». Тех, кто готов брать сырой продукт и дорабатывать вместе с тобой. Их мало, но они золото для завода. Воспитывать такого потребителя нужно самостоятельно через открытость и честность.

Работать открыто и честно. Снимать контент не ради продаж, а чтобы клиент видел людей, процессы и ошибки — в итоге он покупает не технику, а команду, которую сложнее «вернуть». Не врите про продукт. Честно говорите, что работает сейчас, а что «допиливается», — фальшь считывается мгновенно, а прозрачность, наоборот, притягивает.

Конкуренция с Китаем актуальна для всех технических отраслей. Производителям техники стоит смотреть в сторону экстремальных условий — допустим, разрабатывать приборы обогрева в холодных помещениях или генераторы электричества. Компаниям медтехники — сделать своим конкурентным преимуществом быстрый сервис и поддержку — здесь традиционно огромная просадка у китайских моделей. Пересматривать продуктовые линейки, убирать убыточные продукты, создавать медиаконтент и оптимизировать производство — актуальная для всех стратегия.

Не считаться с китайским импортом не получится, но и конкурировать в лоб — тоже. Кастомизация и гибкость — вот то, что поможет бизнесу.