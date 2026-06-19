Цифра дня. В России стало на 20% больше зарядок для электрокаров
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Как развивается сеть зарядок для электрокаров
Москва остается безоговорочным лидером: к июню 2026 года в столице работает более 1100 станций — на 37,5% больше, чем годом ранее.
В Санкт-Петербурге — почти 400 ЭЗС (+22,5%).
На третьем месте Красноярск.
|№
|Город
|Станций
|Прирост за год, %
|1
|Москва
|1 134
|38
|2
|Санкт-Петербург
|398
|23
|3
|Красноярск
|180
|8
|4
|Южно-Сахалинск
|169
|15
|5
|Новосибирск
|145
|71
|6
|Казань
|119
|11
|7
|Нижний Новгород
|112
|3
|8
|Уфа
|90
|25
|9
|Краснодар
|81
|–1
|10
|Челябинск
|79
|5
Сколько стоит заправить электрокар в 2026 году
По данным 2ГИС, в десяти крупнейших городах России средняя стоимость зарядки электромобиля на общедоступной станции держится в диапазоне от 10 до 20 рублей за кВт·ч.
Дороже всего заряжаться в Краснодаре — 20 ₽ за кВт·ч. Дешевле всего — в Красноярске, там по-прежнему берут 10 ₽ за кВт·ч.
Если перевести в привычные автомобилисту километры, картина становится нагляднее. Полная «заправка» на 100 км пробега в Краснодаре обойдётся в 360 ₽, а в Красноярске — в 180 ₽. Разница между городами — двукратная.
Сильнее всего за год выросли цены в Уфе — сразу на 29%. На втором месте по динамике — Челябинск.
|№
|Город
|Цена кВт/ч в 2025 году, ₽
|Цена кВт/ч в 2026 году, ₽
|Цена заряда на 100 км, ₽
|Динамика, %
|1
|Краснодар
|18
|20
|360
|11
|2
|Нижний Новгород
|18
|19
|342
|6
|3
|Санкт-Петербург
|18
|18
|324
|0
|4
|Уфа
|14
|18
|324
|29
|5
|Москва
|16
|17
|306
|6
|6
|Казань
|16
|16
|288
|0
|7
|Челябинск
|14
|16
|288
|14
|8
|Южно-Сахалинск
|13
|13
|234
|0
|9
|Новосибирск
|11
|12
|216
|9
|10
|Красноярск
|10
|10
|180
|0