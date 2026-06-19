Сколько стоит заправить электрокар в 2026 году

По данным 2ГИС, в десяти крупнейших городах России средняя стоимость зарядки электромобиля на общедоступной станции держится в диапазоне от 10 до 20 рублей за кВт·ч.

Дороже всего заряжаться в Краснодаре — 20 ₽ за кВт·ч. Дешевле всего — в Красноярске, там по-прежнему берут 10 ₽ за кВт·ч.

Если перевести в привычные автомобилисту километры, картина становится нагляднее. Полная «заправка» на 100 км пробега в Краснодаре обойдётся в 360 ₽, а в Красноярске — в 180 ₽. Разница между городами — двукратная.

Сильнее всего за год выросли цены в Уфе — сразу на 29%. На втором месте по динамике — Челябинск.