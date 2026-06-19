Будущее
19 июня 2026, 04:00

Цифра дня. В России стало на 20% больше зарядок для электрокаров

За последний год (с июня 2025 года по июнь 2026-го) количество общедоступных электрозаправочных станций (ЭЗС) в России увеличилось на 20%. Об этом сообщает сервис 2ГИС, результаты исследования есть в распоряжении редакции. Также из этих данных мы узнали, сколько стоит проехать 100 км на электротяге в разных городах страны.
Цифра дня. В России стало на 20% больше зарядок для электрокаров

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Как развивается сеть зарядок для электрокаров

Москва остается безоговорочным лидером: к июню 2026 года в столице работает более 1100 станций — на 37,5% больше, чем годом ранее.

В Санкт-Петербурге — почти 400 ЭЗС (+22,5%).

На третьем месте Красноярск.

ГородСтанцийПрирост за год, %
1Москва1 13438
2Санкт-Петербург39823
3Красноярск1808
4Южно-Сахалинск16915
5Новосибирск14571
6Казань11911
7Нижний Новгород1123
8Уфа9025
9Краснодар81–1
10Челябинск795

Сколько стоит заправить электрокар в 2026 году

По данным 2ГИС, в десяти крупнейших городах России средняя стоимость зарядки электромобиля на общедоступной станции держится в диапазоне от 10 до 20 рублей за кВт·ч.

Дороже всего заряжаться в Краснодаре — 20 ₽ за кВт·ч. Дешевле всего — в Красноярске, там по-прежнему берут 10 ₽ за кВт·ч.

Если перевести в привычные автомобилисту километры, картина становится нагляднее. Полная «заправка» на 100 км пробега в Краснодаре обойдётся в 360 ₽, а в Красноярске — в 180 ₽. Разница между городами — двукратная.

Сильнее всего за год выросли цены в Уфе — сразу на 29%. На втором месте по динамике — Челябинск.

ГородЦена кВт/ч в 2025 году, ₽Цена кВт/ч в 2026 году, ₽Цена заряда на 100 км, ₽Динамика, %
1Краснодар182036011
2Нижний Новгород18193426
3Санкт-Петербург18183240
4Уфа141832429
5Москва16173066
6Казань16162880
7Челябинск141628814
8Южно-Сахалинск13132340
9Новосибирск11122169
10Красноярск10101800
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