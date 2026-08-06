Эксперты признают: атаки с применением ИИ будут расти. Поэтому специалистам по информационной безопасности придется искать способы защиты от угроз, которых еще несколько лет назад просто не существовало.

Где начинаются утечки

Одна из главных угроз для компаний — теневое использование ИИ, или Shadow AI. Так называют ситуации, когда конфиденциальные данные, включая коммерческую тайну, уходят в публичные языковые модели. Такие нейросети работают за пределами корпоративной системы защиты, а для полезного ответа им часто приходится передавать информацию о самой компании. Как только эти сведения покидают ее внутреннюю сеть, компрометация, считай, уже состоялась — независимо от того, воспользуется ли кто-то данными в дальнейшем.

Масштаб проблемы подтверждает ежегодный отчет IBM о стоимости утечек данных. Согласно ему, каждая пятая компания в мире столкнулась с утечкой, связанной с теневым использованием ИИ. При этом у 63% организаций вообще нет правил работы с такими сервисами, а у 97% компаний, уже переживших ИИ-инцидент, не было нормального контроля доступа к ним.