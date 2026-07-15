Какая биометрическая система есть в России

Количество пользователей Единой биометрической системы (ЕБС) достигло 10 млн человек, причем 70% зарегистрировались в 2025 году. Ежедневно в системе регистрируется до 40 тыс. человек.

За январь — март через QR и биометрию совершили около 1 млрд покупок — в 1,7 раза больше, чем год назад. В денежном выражении объем альтернативных платежей удвоился до 1,5 трлн рублей.

С 1 марта 2026 года биометрия стала обязательной для получения онлайн-микрозаймов в микрофинансовых компаниях. Гражданам доступны 20 биометрических услуг: бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта.

Регистрация в ЕБС добровольная. Зарегистрироваться можно в отделениях уполномоченных банков или дистанционно в приложении «Госуслуги биометрия». Каждый пользователь самостоятельно управляет своими данными: на портале «Госуслуги» можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку.

По данным Минцифры, биометрические данные в ЕБС защищены от краж и попыток копирования. Банк или МФО при запросе не видит изображение лица и не считывает голос — только результат сравнения.