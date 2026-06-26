Уведомления «ВКонтакте» пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши за 60 секунд
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Что произошло и почему уведомления больше не приходят
25 июня Apple без всяких объяснений удалила из AppStore все приложения холдинга VK. Под удар попали:
- основное приложение соцсети «ВКонтакте» — VK;
- приложения «VK музыка», «VK Видео», мессенджер VK;
- приложение «Дзен»;
- соцсеть «Одноклассники»;
- почта Mail.ru
На практике это значит, что теперь пользователи смартфонов и планшетов на iOS не смогут установить эти соцсети из официального магазина приложений, не смогут получать обновления и не увидят push-уведомления (пуши) о новых сообщениях и комментариях, пока не зайдут в приложение.
Многие россияне ранее столкнулись с этим на примере также принадлежащего VK мессенджера Max, который Apple удалила еще в начале июня под предлогом санкций.
В iOS за доставку пушей отвечают специальные токены. Их выдает система при установке приложения из App Store. Через них сервер сервиса «будит» программу, чтобы показать оповещение.
Уведомления пропали, потому что iOS вместе с отзывом сертификата автоматически отозвала push-токены приложений, которые удалили из магазина.
Само приложение «ВКонтакте» продолжает работать: лента, переписка, музыка и звонки на месте. Но «разбудить» программу в фоне, чтобы показать уведомление, система больше не может. Поэтому о новых событиях приходится узнавать вручную.
Российские пользователи iPhone оказались в сложном положении. Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) замедлены до практически нерабочего состояния. А основные альтернативы, работающий даже при фильтрации интернета по «белым спискам» — MAX и VK, которые теперь не присылают пуш-уведомления, когда вам кто-то пишет.
Так что хотите срочно дозваться до «яблочников» — звоните и пишите SMS.
Как вернуть пуши и настроить уведомления на iPhone: пошаговая инструкция
Вернуть пуши можно одним способом — установить веб-версию «ВКонтакте» как PWA-приложение на домашний экран. Главное, что нужно знать:
- PWA-версия создается из браузера в пару кликов.
- Запускать соцсеть нужно именно с новой иконки на рабочем столе — не через браузер.
- Уже установленное приложение удалять не стоит: заново скачать его из App Store не получится.
Вся процедура занимает меньше минуты.
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Откройте веб-версию «ВКонтакте» в браузере. Зайдите на vk.com через Safari или Chrome на iPhone.
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Добавьте сайт на домашний экран. Тут действия будут немного различаться в разных браузерах.
- В Safari: нажмите иконку «Поделиться» (квадрат со стрелкой вверх) внизу экрана, выберите «На экран „Домой“» и подтвердите.
- В Chrome: нажмите «Поделиться» справа от адресной строки, выберите «Добавить на экран „Домой“» и убедитесь, что включена опция «Открыть как веб-приложение».
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Запустите веб-приложение с домашнего экрана**. На рабочем столе появится новая иконка. Открывайте соцсеть только через нее. В этом режиме веб-версия работает как самостоятельное приложение и получает право показывать уведомления.
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Авторизуйтесь. Войдите в профиль по номеру телефона или логину.
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Разрешите уведомления. Когда появится запрос, нажмите «Разрешить». Если случайно нажали «Не разрешать» — не страшно, можно включить позже в настройках iPhone.
Что делать, если уведомления все равно не приходят
Если пуши не появились даже после установки PWA, проверьте настройки смартфона:
- Зайдите в «Настройки» → «Уведомления» и найдите в списке ярлык «ВКонтакте». Убедитесь, что включены все типы оповещений.
- Отключите режим энергосбережения — он ограничивает фоновую активность.
- Проверьте, что «Фоновое обновление контента» активно.
Важно: через веб-версию пуши работают чуть менее стабильно, чем в обычном приложении. Это особенность PWA, с ней придется смириться.
Вопросы и ответы
Обязательно ли теперь пользоваться только веб-версией?
Нет. PWA-версия нужна только ради уведомлений. Листать ленту, переписываться и звонить можно в обычном приложении, если оно установлено. По нажатию на пуш система сама откроет приложение.
Поможет ли переустановка приложения?
Нет. В App Store этих приложений больше нет, заново скачать их не получится. Если клиент уже стоит на iPhone, удалять его не стоит. На Android приложения по-прежнему доступны в RuStore и других магазинах.
Будут ли уведомления приходить на Apple Watch?
Да. Пуши с iPhone автоматически дублируются на часы. Если часы подключены к телефону, оповещения «ВКонтакте» будут приходить и на них.