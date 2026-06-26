В iOS за доставку пушей отвечают специальные токены. Их выдает система при установке приложения из App Store. Через них сервер сервиса «будит» программу, чтобы показать оповещение.

Уведомления пропали, потому что iOS вместе с отзывом сертификата автоматически отозвала push-токены приложений, которые удалили из магазина.

Само приложение «ВКонтакте» продолжает работать: лента, переписка, музыка и звонки на месте. Но «разбудить» программу в фоне, чтобы показать уведомление, система больше не может. Поэтому о новых событиях приходится узнавать вручную.