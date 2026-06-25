Главное за 25 июня. Захват танкера Францией, исчезновение VK из Apple Store и хранилище «опасных» книг

Судно шло под флагом Камеруна. Французские власти усомнились, что корабль законно использует флаг. Все изъятые у экипажа документы передали на изучение прокурору Марселя. Сам танкер отбуксировали на якорную стоянку.

Российские власти на захват Deliver пока официально не отреагировали. Однако военный эксперт Алексей Леонков обвинил Запад в нарушении международного права. Он связал действия европейских стран с тем, что у них закончились поводы заявлять о грядущей «победе» Украины над Россией.

Продажа нефти с танкера Smyrtos

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер изучает возможность продать 100 тысяч тонн нефти с танкера Smyrtos, который британские военные захватили 14 июня. Этот корабль шел из Усть-Луги через Ла-Манш и якобы также относится к «теневому флоту» России.

Британские чиновники считают, что нефть с танкера теперь принадлежит Лондону и у него есть право ей торговать, пишет Daily Telegraph.