Главное за 25 июня. Захват танкера Францией, исчезновение VK из Apple Store и хранилище «опасных» книг
Британия планирует продавать якобы российскую нефть, а Франция захватила уже пятый танкер
25 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные задержали у берегов Сицилии нефтяной танкер Deliver, который связывают с российским «теневым флотом». По словам Макрона, танкер якобы нарушил морское право.
Это уже пятый танкер, захваченный французскими властями.
Судно шло под флагом Камеруна. Французские власти усомнились, что корабль законно использует флаг. Все изъятые у экипажа документы передали на изучение прокурору Марселя. Сам танкер отбуксировали на якорную стоянку.
Российские власти на захват Deliver пока официально не отреагировали. Однако военный эксперт Алексей Леонков обвинил Запад в нарушении международного права. Он связал действия европейских стран с тем, что у них закончились поводы заявлять о грядущей «победе» Украины над Россией.
Продажа нефти с танкера Smyrtos
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер изучает возможность продать 100 тысяч тонн нефти с танкера Smyrtos, который британские военные захватили 14 июня. Этот корабль шел из Усть-Луги через Ла-Манш и якобы также относится к «теневому флоту» России.
Британские чиновники считают, что нефть с танкера теперь принадлежит Лондону и у него есть право ей торговать, пишет Daily Telegraph.
Сейчас рыночная стоимость этого количества нефти достигает около 35 млн фунтов (примерно $39,6 млн). Вырученные с продажи деньги могут передать украинской армии, предполагают журналисты.
В Кремле уже отреагировали на эту новость.
Если <...> судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы, — как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать.
В Совете Федерации назвали Британию «страной пиратов». Сенатор Владимир Джабаров предложил в ответ на действия Лондона «где-то наступить на британские интересы, причем очень жестко».
В США заявили, что в Анкоридже не было соглашения. Как отреагировали в России
Соединенные Штаты и Россия во время встречи в Анкоридже в 2025 году обсуждали предложения по Украине, но не пришли к конкретному соглашению. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение. Но на Аляске не было соглашения. Если бы было [достигнуто] соглашение, у нас бы завершился конфликт.
Так он прокомментировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Вашингтон сейчас отходит от «базовых пониманий», достигнутых Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, и склоняется к позиции Европы.
Российский и американский лидеры встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Встреча прошла в формате «три на три»: от Штатов в ней участвовали также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, от России были Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков.
По итогам переговоров стороны не заключили сделку по Украине. Однако, по словам Трампа, Москва и Вашингтон согласились «по многим пунктам». Путин, в свою очередь, сказал, что нужно устранить первопричины кризиса, чтобы договоренности носили «устойчивый и долгосрочный характер».
Москва ранее неоднократно подчеркивала, что придерживается «духа Анкориджа». Путин на совещании с правительством 23 июля 2026 года сказал, что готов к переговорам с Украиной на основе стамбульских соглашений и достигнутых в Анкоридже договоренностей.
Однако Ушаков, говоря о саммите на Аляске, отмечал, что другая сторона «оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».
Лавров подчеркивал, что реализация этих договоренностей была бы только первым этапом прекращения конфликта на Украине и позволила бы начать согласование других деталей.
В Совфеде отреагировали на слова Рубио, отметив, что в Анкоридже Москва и Вашингтон пришли к предварительным договоренностям и компромиссам. США же сейчас играют в «типичную западную дипломатию», заявил сенатор Владимир Джабаров.
Трамп не смог оказать достойного влияния на Зеленского, не смог оказать влияние на западных европейцев. Мне кажется, наоборот, они оказали на него воздействие, влияние, и сейчас он говорит о том, что никакого духа [Анкориджа] нет.
В сложившейся ситуации России остается только решить задачи СВО и достичь военной победы, заключил он.
Apple удалила приложения VK, а Минцифры просит ФАС проверить компанию
25 июня из App Store пропали «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», а следом и главное приложение VK. Позже «Дзен» и «Одноклассники» тоже стали недоступны для скачивания в интернет-магазине. В корпорации случившееся никак не объяснили.
Замглавы Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Apple пытается остановить конкуренцию с российским IT-бизнесом, который вышел на рынки Африки и Ближнего Востока. Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге назвала произошедшее «циничным актом политической цензуры».
Она подчеркнула, что VK не находится под санкциями, а значит, это «зачистка от неугодных конкурентов».
Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Это не вопрос претензий по каким-то реально существующим проблемам. Это настоящая зачистка информационно-коммуникационного пространства.
Глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что инцидент может быть связан с конфликтом вокруг запрета платежей в пользу Apple в России. По его словам, компания редко идет на такие жесткие меры против крупных игроков, и отсутствие официальных разъяснений «выглядит необычно».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тем временем порекомендовал пользователям Apple задуматься о смене устройства. Он считает, что лучше перейти на Android.
Российские санкции в отношении Apple
Минцифры попросило ФАС оперативно проверить компанию на соблюдение российского антимонопольного законодательства.
Компания Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных из App Store приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий.
Сегодня же суд в Москве оштрафовал Apple Inc. на 500 тысяч рублей по статье о неисполнении обязанностей организатора распространения информации (ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП). Это уже повторное нарушение, отметили в столичных судах.
Ситуация в Крыму: жертвы ночного налета, отключения электричества и ситуация с продуктами
Из-за атак ВСУ на Крым прошедшей ночью погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что власти республики окажут семьям погибших и пострадавшим помощь и поддержку.
В ночь на 25 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Атаку отражали с 20:00 до 07:00 по московскому времени.
БПЛА сбили над 12 регионами: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, над Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваторией Черного моря.
Глава Крыма также рассказал о ситуации с отключениями электричества и доставкой продуктов.
От вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура, в связи с чем по всей территории Крыма будет производиться временное отключение энергоснабжения. На данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. <...> Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличии.
Что еще важно: усиленная военная подготовка в школах, хранилище «деструктивных» книг и бонусные баллы на ЕГЭ
Долю начальной военной подготовки в школах увеличат в 2 раза, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. В 6–11-х классах появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В рамках него 20% часов будут уделять именно военной подготовке, включая изучение беспилотников.
Кабмин спишет 8 регионам долги почти на 50 млрд рублей, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь идет о:
- Волгоградской области;
- Московской области;
- Нижегородской области;
- Новгородской области;
- Рязанской области;
- Новосибирской области;
- Челябинской области;
- Удмуртии.
Деньги пойдут на развитие ЖКХ и транспортной системы регионов, а также на капремонт, расселение аварийного жилья и замену лифтов в домах.
В России появится закрытое спецхранилище «деструктивной литературы». Его откроют в Российской государственной библиотеке имени Ленина, рассказала замглавы Минкульта Жанна Алексеева. Какие именно книги будут передавать на хранение — не уточняется.
Россияне за 1,5 года лишились сотен миллиардов рублей из-за действий кибермошенников, пишет «Газета.Ru».
рублей лишились граждане РФ, утверждают аналитики
Чаще всего россиян «разводили» по телефону, через сервисы объявлений, мошенничество с инвестициями и фишинговые атаки.
Медалистам и участникам СВО могут начать добавлять по 10 баллов к ЕГЭ. Такую инициативу предложила группа депутатов Госдумы. Авторы законопроекта считают, что единые правила для отличившихся абитуриентов (то есть, список, определяющий, кому полагается прибавка) дадут им больше шансов при поступлении. Сейчас, например, волонтеру могут добавить дополнительные баллы в одном вузе, а в другом — нет.
Что еще интересно: женщина за рулем грузового электровоза, проигрыш на 7 млн и «охота» на рэперов
В России появилась первая женщина — машинист грузового электровоза. Ирина Милосердова окончила Кировский учебный центр РЖД. Теперь ей нужно пройти практику под руководством опытного наставника. После этого ее допустят к самостоятельной работе.
Работать женщинам в локомотивных бригадах разрешили с 1 января 2021 года. Тогда Минтруд расширил перечень доступных профессий.
Ставка на Канаду стоила россиянину 7,7 миллиона. Игрок потерял такую сумму на матче ЧМ-2026 Швейцария — Канада. Он поставил 7,7 млн на победу канадцев с коэффициентом 3,45. Выигрыш мог быть 26,5 млн. Но швейцарцы выиграли 2:1 и оставили клиента без денег. Обе сборные, кстати, вышли в плей-офф. Канадцы сыграют с ЮАР, а соперник швейцарцев пока неизвестен.
Минюст пообещал назвать «вредных» рэперов. Замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что многие отечественные рэперы пропагандируют наркотики и насилие. По его словам, экспертизы текстов это подтверждают.
«Это не моя выдумка. Насилие, отрицание морально-нравственных устоев», — сказал он.
Имена исполнителей он называть не стал, но пообещал раскрыть их в 2027 году.