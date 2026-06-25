Россиянин поставил на Канаду и проиграл более семи миллионов рублей на матче ЧМ-2026

Россиянин поставил 7,7 миллиона рублей на победу Канады над Швейцарией на ЧМ и проиграл

Россиянин проиграл более семи миллионов рублей на матче ЧМ-2026 Швейцария — Канада. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 7,7 миллиона рублей на победу Канады в матче заключительного тура группового этапа против Швейцарии с коэффициентом 3,45. Выигрыш мог составить около 26,5 миллиона рублей, но победу со счетом 2:1 одержали швейцарцы, и поэтому ставка не прошла.

Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2026. В 1/16 финала канадцы сыграют со сборной ЮАР, соперник швейцарцев на данный момент неизвестен.

Ранее сообщалось, что другой россиянин проиграл 500 тысяч рублей на матче ЮАР — Южная Корея. Он поставил на то, что команды забьют как минимум по два мяча, но встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу южноафриканцев.