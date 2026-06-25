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13:41, 25 июня 2026Спорт

Россиянин проиграл 500 тысяч рублей на матче ЧМ-2026

Россиянин поставил на ТБ 1,5 гола в матче ЮАР — Южная Корея и проиграл 500 тысяч рублей
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Россиянин проиграл 500 тысяч рублей на матче ЧМ-2026 ЮАР — Южная Корея. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы собрал экспресс из шести матчей с общим коэффициентом 3,81. В каждом из матчей россиянин поставил на тотал больше 1,5 гола. Он мог выиграть 1 905 000 рублей, но проиграл из-за того, что в игре между ЮАР и Южной Кореей был забит всего лишь один гол.

Сборная ЮАР обыграла Южную Корею со счетом 1:0. Таким образом, она впервые в истории гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. На стадии 1/16 финала южноафриканцы встретятся с командой Канады. Игра пройдет 27 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее издание Goal назвало фаворита ЧМ-2026 после второго тура группового турнира. Им является сборная Аргентины. Также в тройку фаворитов входят команды Франции и Испании.

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