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16:31, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Исчезновение приложений VK из App Store объяснили

Клименко объяснил исчезновение приложений VK из App Store конфликтом между компаниями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предположил, что ситуация с удалением приложений VK из App Store может быть связана с конфликтом между компаниями. В беседе с НСН он отметил, что причиной могли стать разногласия вокруг запрета платежей в пользу американской компании в России.

По словам эксперта, подобные действия со стороны Apple выглядят необычно, поскольку корпорация редко принимает столь жесткие меры в отношении крупных игроков рынка. Он напомнил, что раньше компания объясняла причины удаления приложений, однако в нынешней ситуации официальных разъяснений практически нет.

Клименко также допустил, что на решение могли повлиять изменения в подходе Apple к соблюдению санкционных требований. При этом он подчеркнул, что точные причины пока неизвестны.

Эксперт отметил, что теоретически под удар могут попасть и другие крупные российские цифровые сервисы, однако говорить о конкретных рисках пока преждевременно. По его мнению, сейчас ситуация больше напоминает спор между двумя крупными компаниями, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, удастся ли сторонам найти компромисс.

Ранее из российского App Store исчезли сразу несколько популярных сервисов VK, включая VK Музыку, VK Видео, VK Мессенджер, «Дзен», «Одноклассники», Mail.ru и Skillbox. В компании заявили, что удаление произошло без предварительного уведомления. Уже установленные приложения продолжают работать, однако обновлять их через App Store больше нельзя.

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