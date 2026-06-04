Прекращение свободной продажи бензина в Крыму, НДС для ряда товаров с маркетплейсов и исчезнувшие уведомления от Max на айфонах. Главное за 4 июня

В Крыму на несколько дней запретили свободную продажу автомобильного топлива за наличные. Ограничения нужны, чтобы честно распределить запасы топлива между заправками, объяснил глава региона Сергей Аксенов.

Выдачу талонов на заправках тоже временно отменили. По старым талонам водителям нальют не больше 20 литров бензина в сутки. Чтобы на заправках не было спекуляций, там будут записывать номера машин.

Для скорых, полиции, пожарных и автобусов топливо зарезервировали полностью. Сами крымские чиновники тоже экономят: в каждом министерстве оставили только по одной дежурной служебной машине.