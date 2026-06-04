Прекращение свободной продажи бензина в Крыму, НДС для ряда товаров с маркетплейсов и исчезнувшие уведомления от Max на айфонах. Главное за 4 июня
В Крыму ограничили свободную продажу бензина и запретили снимать бензовозы
В Крыму на несколько дней запретили свободную продажу автомобильного топлива за наличные. Ограничения нужны, чтобы честно распределить запасы топлива между заправками, объяснил глава региона Сергей Аксенов.
Выдачу талонов на заправках тоже временно отменили. По старым талонам водителям нальют не больше 20 литров бензина в сутки. Чтобы на заправках не было спекуляций, там будут записывать номера машин.
Для скорых, полиции, пожарных и автобусов топливо зарезервировали полностью. Сами крымские чиновники тоже экономят: в каждом министерстве оставили только по одной дежурной служебной машине.
Проблемы с топливным снабжением на полуострове начались в мае: тогда губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о временном исчезновении бензина АИ-92 и АИ-95 на сетевых заправках.
С 31 мая власти Крыма ограничили продажу АИ-92 до 20 литров в одни руки, а дефицитный АИ-95 начали отпускать в приоритетном порядке для спецтранспорта и по талонам.
На сайте местного Минтопэнерго уже выложили интерактивную карту заправок: там видно, на каких АЗС есть топливо прямо сейчас. Аксенов ранее предположил, что ситуация наладится за месяц.
Власти Крыма запретили также снимать бензовозы, выкладывать кадры с ними в интернет и писать об их маршрутах. В правительстве предупредили, что за это грозит уголовное дело как за пособничество диверсантам.
Отправлять фото и видео с топливными колоннами в личные сообщения или закрытые семейные чаты тоже нельзя.
Уголовная ответственность за съемку и публикацию таких кадров наступает уже с 14 лет.
Путин допустил полноформатное применение «Орешника» по Украине
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, сейчас российская армия наступает по всей линии фронта, а ВСУ теряют по 40 тысяч солдат каждый месяц. Всего же численность украинской армии сократилась на 100 тысяч.
Помимо этого, Путин прокомментировал недавние удары по военным объектам на Украине. Он отметил, что у России появляются новые ударные системы, включая баллистическую ракету «Орешник». И добавил, что Москва пока полноценно не применяла комплекс, но уже оценила такую возможность на будущее.
Посчитали до миллиметра. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
Другие заявления Путина по СВО:
- ВС РФ взяли всю территорию ЛНР и более 85% территории ДНР;
- Россия контролирует 80% Запорожской области;
- за последнее время под контроль России перешли 2 440 кв. км в зоне СВО;
- Россия готова пойти на компромиссы, которые Путин и Трамп обсуждали на Аляске, но Украина пока на них не соглашается;
- ВСУ ежемесячно теряют около 20 тысяч военных дезертирами.
В ЕАЭС продумают, как заморозить членство Армении в союзе
Страны — участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне обострения отношений с Арменией планируют к декабрю 2026-го изучить в деталях тему приостановки членства или выхода члена из состава объединения.
Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом премьер Армении Никол Пашинян говорил, что Ереван не хочет выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно.
Президент России Владимир Путин отмечал, что украинский кризис тоже начался с попыток Киева вступить в ЕС. Российский лидер также напоминал, что при выходе из ЕАЭС Армения потеряет доступ:
- к соглашениям о свободной торговле;
- облегченным требованиям к автоперевозчикам;
- облегченной форме получения рабочих патентов;
- низким ценам на топливо.
Правда в том, что в Договоре о союзе не предусмотрен режим приостановки членства, не предусмотрен режим исключения членов. Поэтому это все надо очень внимательно, с правовой точки зрения изучить.
Также 4 июня в МИД РФ рассказали, что Ереван до сих пор не объяснил, планирует ли Армения двигаться в сторону Евросоюза и разрывать соглашения с ЕАЭС. При этом там подчеркнули: Москва «оплачивать дорогу» Армении в ЕС не собирается.
Тем временем в Евросоюзе заявили, что готовы передать Еревану €50 млн из-за экспортных ограничений, которые ввела Москва, и назвали «экономическое давление» неприемлемым.
С конца мая Россия постепенно ограничила ввоз целой линейки армянской продукции из-за фитосанитарных норм: от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей и фруктов. Кроме того, Ереван предупредили, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Москва приостановит или денонсирует соглашение о поставках газа, нефти и алмазов.
Max удалили из AppStore, а у владельцев iPhone пропали уведомления из мессенджера. Что говорят в Минцифры
Приложение Max вечером 3 июня исчезло из цифрового магазина AppStore, сообщила компания — разработчик мессенджера.
Теперь Max нельзя установить на iPhone и iPad.
Представители компании заявили, что уже попросили Apple объяснить причину удаления.
В Минцифры РФ пообещали разобраться в ситуации и решить вопрос.
У него [мессенджера Max] все будет хорошо.
А глава компании «Ростелеком» Михаил Осеевский назвал компанию Apple «врагами». Но подчеркнул, что России не стоит отвечать зеркально на такие действия.
При этом AppStore в России после удаления Max вряд ли заблокируют, считает глава «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» Владимир Зыков. Само же приложение могли удалить из-за каких-либо нарушений, предположил он.
Что это значит для пользователей
Уже установленный Max будет работать почти так же, как раньше. Звонить и отправлять сообщения сейчас можно как обычно. Но с оговоркой:
Владельцы iPhone и других гаджетов пока не смогут получать уведомления о звонках и новых сообщениях.
Пользователям посоветовали периодически самим открывать приложение, чтобы ничего не пропустить.
Max по-прежнему можно скачать на официальном сайте сервиса и в ряде других цифровых магазинов, например, RuStore, Google Play, или на китайских площадках.
Что еще важно: удар по поезду в ЛНР, налог на товары с маркетплейсов и возможное возвращение Netflix
Украинские дроны ударили по пригородному поезду Луганск — Лантратовка в Луганской народной республике (ЛНР). В составе находились 13 пассажиров, рассказал глава республики Леонид Пасечник. Никто не пострадал, всех удалось эвакуировать. После того как место происшествия осмотрели оперативники, движение поездов возобновили.
В Краснодарском крае прорвало дамбу, власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Он действует на территории Славянского района, где случился прорыв — из берегов начала выходить река Кубань. После этого спасатели эвакуировали 17 человек. Пострадавших нет, однако вода успела подтопить сельхозугодия.
Российские операторы попросили власти вернуть доступ к онлайн-кинотеатру Netflix и другим иностранным сервисам. Речь идет конкретно о тех, которые не забанили в России, но они сами решили покинуть российский рынок. Сейчас переговоры о возможной разблокировке с чиновниками ведут представители как минимум двух компаний, «Билайна» и Т2.
Минфин предложил брать пошлины и налоги с импортных товаров, которые россияне заказывают на маркетплейсах. Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил на ПМЭФ: правила разделят на две категории. С посылок дешевле 200 евро (около 17 250 рублей) придется заплатить только НДС (налог на добавленную стоимость).
Если заказ будет дороже 200 евро, покупатель дополнительно оплатит таможенную пошлину за ввоз товара в страну.
Росфинмониторинг добавил проект «ОВД-Инфо» в реестр террористов и экстремистов. Ведомство опубликовало это решение на своем официальном сайте. В список террористических организаций также внесли объединение «Револьт-центр» (признано иноагентом), которое закрылось летом 2025 года.
Сам проект «ОВД-Инфо» находится в реестре иностранных агентов Минюста с 2021 года.
Что еще интересно: россияне богатеют, к Земле движется магнитная буря, а ученые узнали, какие вейпы самые вредные
Рост реальных доходов россиян за 3 года превысил 24%, рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, такие показатели подтверждают: выбранный Москвой курс на независимую экономику — верный. Он подчеркнул, что сейчас Россия не зависит от внешней финансовой структуры.
На Земле 5 июня начнется сильная магнитная буря уровня G3, рассказали в Российской академии наук (РАН). По словам ученых, сейчас к планете движутся несколько облаков плазмы, который вскоре сольются в одно гигантское. Его размер может достичь 200 млн км.
Квартиру певца Иосифа Кобзона в центре Москвы легко можно продать за 1 млрд рублей, считает риелтор Константин Муравьев. Именно такую сумму за жилье запросила вдова артиста Нелли Кобзон. По словам эксперта, это средняя стоимость квартиры с историей, в которой жил кто-то известный. Более того, такие дорогие объекты в России обычно быстро раскупают, добавил Муравьев.
Вейпы с фруктовыми вкусами — самые вредные, выяснил американский онколог Ахмад Бесаратиния. Они сильнее всего влияют на появление патологий и изменения в генах, объяснил ученый. Оказалось, что такие вейпы даже вреднее обычных сигарет.