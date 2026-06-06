Атака 911 дронов за сутки, переговоры о возврате Max в App Store и климакс у российских мужчин. Главное за 6 июня

Удар по Петербургу и Ленобласти

Утром 6 июня — в заключительный день Петербургского международного экономического форума — ВСУ нанесли второй за неделю удар по Северной столице и Ленобласти.

В поселке Большая Ижора вспыхнул пожар на объекте Министерства обороны. Из-за этого власти провели частичную эвакуацию: более 600 человек покинули опасную зону, из них 390 разместили в пунктах временного размещения. Их обеспечили едой, водой и медпомощью. Остальные уехали к родственникам.

Четыре человека обратились к врачам, одного доставили в больницу, а троим (включая ребенка) помощь оказали на месте. Пожар потушили к середине дня.

Кронштадт на три часа закрывали на въезд и выезд.

Музыкально-спортивный фестиваль «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов» из-за атаки отменили на 6 и 7 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что удар по Кронштадту был намеренным.