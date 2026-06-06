Атака 911 дронов за сутки, переговоры о возврате Max в App Store и климакс у российских мужчин. Главное за 6 июня
За сутки над Россией сбили более 900 украинских дронов. К чему привела крупная атака на Петербург и регионы
Удар по Петербургу и Ленобласти
Утром 6 июня — в заключительный день Петербургского международного экономического форума — ВСУ нанесли второй за неделю удар по Северной столице и Ленобласти.
- В поселке Большая Ижора вспыхнул пожар на объекте Министерства обороны. Из-за этого власти провели частичную эвакуацию: более 600 человек покинули опасную зону, из них 390 разместили в пунктах временного размещения. Их обеспечили едой, водой и медпомощью. Остальные уехали к родственникам.
Четыре человека обратились к врачам, одного доставили в больницу, а троим (включая ребенка) помощь оказали на месте. Пожар потушили к середине дня.
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Кронштадт на три часа закрывали на въезд и выезд.
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Музыкально-спортивный фестиваль «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов» из-за атаки отменили на 6 и 7 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что удар по Кронштадту был намеренным.
Как сообщил утром 6 июня губернатор региона Александр Дрозденко, за ночь силы ПВО сбили над областью 141 украинский беспилотник. Их обломки упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. О пострадавших на тот момент не сообщалось.
Атаки на другие регионы. Жертвы
украинских беспилотников сбили российские военные за сутки
Из них 20 направлялись на Москву, заявил глава столицы Сергей Собянин в своем блоге. Причем атаки на столицу продолжаются до сих пор: о последнем сбитом дроне мэр Москвы сообщил в 18:28.
Крупную атаку пережил и Краснодарский край. В Усть-Лабинске загорелась нефтебаза, из ближайших домов эвакуировали 60 человек. Пострадавших не было.
Беспилотную опасность объявляли в Сочи и Туапсе.
В Тверской области, по данным правительства, сбили пять дронов, однако обломки одного из них упали на движущийся автомобиль в Ржевском округе. Водитель погиб.
Ситуация на Запорожской атомной электростанции
На Запорожской атомной электростанции восстановили работу ЛЭП «Ферросплавная-1», которая обеспечивала нужды станции. Во время ремонта резервные генераторы работали отлаженно, радиационный фон оставался в норме. Теперь системы перевели на обычную схему работы.
Днем 5 июня украинский дрон сбросил боеприпас на ЗАЭС и команду военных инженеров, которые ремонтировали опоры ЛЭП «Днепровская» и освобождали их от мин. В итоге пять человек пострадали.
Реакция в России
Как заявил член Комитета по обороне Госдумы Андрей Колесник, атаки ВСУ на Ленинградскую область во время международного форума только подтверждают неадекватность руководства страны.
Зеленский взбесился, его это разозлило, и он решил на мирных людях, как всегда, сорвать свое зло. Какие еще доказательства недееспособности руководства Украины должны быть, чтобы весь мир понял их неадекватность? У Киева уже истерика. Их войска проигрывают все на линии фронта, и он на свое хамское письмо получил спокойный, вразумительный ответ.
На ПМЭФ-2026 подписали соглашения на 6,6 трлн рублей. Итоги форума
В Санкт-Петербурге 6 июня завершился 29-й Петербургский международный экономический форум. В нем приняли участие более 24 500 человек из 142 стран. К концу третьего дня форума было подписано 1084 соглашения на общую сумму 6,642 трлн рублей.
Ключевые сделки и соглашения
- Россия и Куба — меморандум о совместной разработке онковакцин.
- Россия и Саудовская Аравия — 30 соглашений о сотрудничестве в различных сферах.
- РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) — соглашение по проекту строительства тоннеля на Аляску.
- Национальный мессенджер Max и НСПК — договор о создании сервиса бесконтактной оплаты прямо в мессенджере.
- ВТБ и «Садовое кольцо» — кредитная линия на сумму более 12 млрд рублей до 2029 года на развитие жилищной инфраструктуры Мариуполя (ДНР).
- «АйСи Групп» и ВТБ — 20 млрд рублей на строительство первого центра обработки данных (ЦОД) в ДНР.
- «Трест» — 15 млрд рублей на курортный комплекс в деревне Орехово Ленинградской области.
- «СИ Групп» — 6,8 млрд рублей на строительство макаронной фабрики в Орске.
- Темерницкий скоростной диаметр — 40 млрд рублей на модернизацию транспортной инфраструктуры Ростовской области.
- Корпорация «Малком» — 10,5 млрд рублей на завод глубокой переработки зерновых в Тамбовской области.
- Wildberries & Russ (RWB), Ozon и «Авито» обновили меморандум о добросовестных практиках.
Главные заявления
Владимир Путин предложил зафиксировать порог выручки для уплаты НДС на текущем уровне (20 млн рублей); анонсировал переезд крупных компаний из Москвы в регионы.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что внешний долг России снизился до 10% и скоро его полностью погасят; подтвердил перевод «пенсий молчунов» (то есть граждан, которые не переводили свои пенсии в НПФ или частные УК) в долгосрочные сбережения.
Максим Орешкин сообщил, что экономика России за три года выросла на 10% (а у Европы — на 3%).
Татьяна Ким (Wildberries) объявила о запуске сети отелей под собственным брендом — до 100 объектов, начиная с Ленинградской области.
Глава «Билайна» Сергей Анохин рассказал о переговорах с властями по «белым спискам VPN» для доступа к Netflix и другим заблокированным ресурсам.
Что еще важно: «материнская зарплата» от государства, переговоры о возврате Max в App Store и другое
Нужно ввести «материнскую зарплату» не ниже МРОТ, то есть 27 093 рубля, заявила первый зампред Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. Депутат убеждена, что воспитание детей следует рассматривать как полноценный труд, который требует государственной поддержки. По ее мнению, женщина, которая занимается уходом и развитием ребенка, выполняет множество функций и должна получать за это гарантированную оплату.
Минцифры ведет переговоры с Apple о возвращении Max в App Store. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев. 3 июня российский мессенджер пропал из «яблочного магазина», из-за чего более 20 млн пользователей потеряли доступ к приложению. Пресс-служба Max подтвердила, что уже установленные версии продолжат работать на устройствах россиян, и запросила у Apple разъяснения.
Мошенники придумали новую схему и теперь рассылают ссылки на видеоконференции. Во время звонка они представляются силовиками и убеждают снять все деньги, чтобы потом передать их курьеру.
Прокуратура Москвы рассказала о случае 88-летнего пенсионера, который перешел по такой ссылке, увидел «правоохранителя» и в итоге лишился более 4 млн рублей. Лжесиловик заверил, что деньги, которые якобы ушли на финансирование преступной деятельности, вернут с процентами, — и жертва несколько раз снимала накопления и передавала их «внештатным сотрудникам».
В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона — 997. Один из первых таких номеров заметили на проспекте Андропова, на седане Mazda 3. В прошлый раз номера обновились летом 2022 года, тогда к ним добавилась серия 977.
С 1994 года Москва сменила уже десять кодов: 77, 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797, 977 и теперь 997.
Что еще интересно: массовый мужской климакс, питомцы в колясках и «чистейший» песок Анапы
Российские мужчины, которые увеличивают мышцы с помощью тестостерона, массово пожаловались андрологам на мужской климакс и бесплодие. По данным Baza, за последние два года к врачам обратилось множество молодых пациентов, которые жаловались на трудности с зачатием. Выяснилось, что многие из них покупали препараты по советам фитнес-тренеров или на сомнительных сайтах и злоупотребляли приемом гормонов без консультации с врачом.
Около 10% молодых пациентов так и не смогут стать отцами из-за бесконтрольного приема тестостерона. Самому младшему из них — 17 лет.
Врачи объясняют: искусственный тестостерон — мощнейший контрацептив. При его приеме организм постепенно перестает вырабатывать собственный тестостерон. Когда это происходит, сперматозоиды «выходят из игры». Если остановиться вовремя — шанс на здоровое будущее есть, но многие замечают проблему слишком поздно.
Россияне начали повально выгуливать кошек и собак в детских колясках — спрос на такой «транспорт» вырос за год на 30%. Хозяева признаются, что это полный восторг: руки свободны, питомцы довольны, а для пожилых животных это и вовсе стало спасением.
При этом средняя стоимость коляски за год снизилась на 6%, до 5 тыс. рублей.
Песок на пляжах Анапы сейчас чистейший. По крайней мере в этом уверен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что российских туристов больше всего интересуют морские курорты и Анапа вполне готова к открытию сезона.
(В Анапе) песок чище, я думаю, чем на Лазурном побережье.