ИИ, самолеты и суши. Какие акции покупает Трамп в 2026 году и стоит ли следовать его примеруЗачем президент США инвестирует в то, что публично хейтит
Что известно об инвестициях Трампа в 2026 году
В середине мая стали известны сделки Трампа с акциями и облигациями в первом квартале 2026 года. Они появились в документе, поданном в управление правительственной этики США.
В США закон разрешает президентам владеть акциями или торговать ими даже на должности. Но они обязаны раскрывать все сделки на сумму свыше $1000. У Трампа же покупки обычно на миллионы долларов.
При этом с 2025 года в стране хотят запретить торговлю акциями конгрессменам — то есть парламентариям. Законопроект поддержали в двух главных американских партиях — Демократической и Республиканской.
Споры о том, должен ли касаться запрет и президента и членов его семьи, еще идут.
Всего у Трампа раскрыли более 3600 операций с ценными бумагами за период с января по конец марта 2026 года. Общая стоимость сделок составила от 220 до 750 млн долларов. Разброс такой большой, потому что закон позволяет не раскрывать точные цифры по каждой сделке.
Но неизвестно, занимался ли ими Трамп лично. Его активами и бизнес-империей управляют его сыновья — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп.
Особенный успех президенту принесли инвестиции в бигтех — крупные технологические компании.
Технологические компании
Процессоры и искусственный интеллект
Это самая успешная часть портфеля. Трамп инвестировал в компании, которые создают «железо» для современных компьютеров и нейросетей.
Nvidia. Главный мировой производитель чипов для искусственного интеллекта. Трамп купил акции на сумму до $ 1 млн всего за неделю до того, как США разрешили компании продавать мощные процессоры H200 в Китай. Позже была еще одна покупка на сумму до $ 5 млн — за неделю до выгодного контракта Nvidia с корпорацией Meta (запрещенная на территории РФ экстремистская организация). Как итог — более 100% прибыли.
Чипы Nvidia крайне важны для сферы ИИ, потому что без них невозможны обучение и работа современных генеративных нейросетей.
При этом сам Трамп неоднократно высказывал свои опасения насчет развития ИИ.
И еще одна вещь, которая, как мне кажется, возможно, самая опасная из всех, потому что для нее нет реального решения, — это искусственный интеллект, как его называют. Это так страшно.
При этом президент отмечал, что «все, у кого есть деньги, участвуют в ИИ».
Intel. Один из крупнейших производителей процессоров в мире. Трамп начал скупать акции в марте 2026-го. Этому предшествовало решение правительства США выкупить почти 10% акций компании за $ 41 млрд. Инвестиция принесла президенту более 100% прибыли.
AMD. Прямой конкурент Intel и Nvidia. Процессоры AMD стоят в миллионах домашних ПК и игровых приставлк (PlayStation, Xbox). Трамп купил акции в феврале, и к маю их цена выросла на 109%.
Broadcom, Marvell и Texas Instruments. Эти компании делают микросхемы для сетевого оборудования, Wi-Fi роутеров и промышленной электроники. Трамп активно покупал их акции, причем покупки Broadcom совпали с публичными похвалами в адрес компании со стороны президента.
Micron Technology. Производитель чипов памяти для смартфонов и серверов.
Софт для разработки чипов
Трамп вложил до $ 10 млн в компании Synopsys и Cadence Design. Они не делают сами микросхемы, а создают сложный софт, в котором инженеры проектируют будущие процессоры.
Без их программ невозможно создать ни один современный чип. Это узкий, но крайне прибыльный рынок.
Производители компьютерной техники и интернет-гиганты
Инвестиции в компании, услугами которых пользуются миллионы обычных людей каждый день.
Dell Technologies. Известный производитель ноутбуков и серверов. Трамп открыл позицию на сумму до $ 5 млн незадолго до того, как лично призвал покупать продукты Dell на официальном мероприятии в Белом доме. После этого акции компании выросли на 14%.
Также владельцы компании Майкл и Сьюзан Делл пообещали вложить более $ 6 млрд в президентскую программу «Trump Accounts».
Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet (Google). В эти компании Трамп вкладывал миллионы долларов, фиксируя прибыль от 20%. Например, в феврале он продал акции Microsoft и Amazon на сумму до $ 25 млн на пике их стоимости.
Motorola Solutions. Компания занимается системами связи для экстренных служб (полиции, врачей). Трамп зафиксировал покупку их акций в середине мая 2026 года.
Многие сделки Трамп заключал за несколько дней до важных государственных решений или контрактов, которые подбрасывали стоимость купленных акций вверх. Из-за таких совпадений президента и его семью некоторые эксперты подозревают в инсайдерской торговле
Корпоративный софт и облачные технологии
Трамп инвестировал в компании, которые создают программы для работы крупного бизнеса — от баз данных до систем управления персоналом.
Oracle. Один из крупнейших в мире разработчиков софта для бизнеса (баз данных и систем управления). Oracle также владеет языком программирования Java, на котором работает большинство банковских систем и приложений.
Трамп купил акции на сумму до $ 5 млн в начале 2026 года — как раз в то время, когда его администрация договаривалась о сделке, которая позволила соцсети TikTok продолжить работу в США через серверы Oracle.
Adobe. Создатель Photoshop, Acrobat (для работы с PDF) и программ для видеомонтажа. Трамп купил акции в диапазоне от $ 1 до $ 5 млн.
ServiceNow. Платформа, которая помогает крупным компаниям автоматизировать внутренние процессы — например, ИТ-поддержку или документооборот. Позицию более чем на $ 1 млн открыли, когда акции всего сектора облачных технологий временно упали в цене.
Workday. Облачная система для управления персоналом и финансами. В ней крупные корпорации ведут кадровый учет, считают зарплаты и планируют бюджеты. Как и в случае с ServiceNow, Трамп купил акции на сумму свыше $ 1 млн в период рыночной просадки.
Покупки ServiceNow и Workday показывают, как Трамп использует тактику покупкок на откате. Он дожидается, когда акции компаний временно дешевеют, и открывает крупные позиции с расчетом на будущий рост.
Оборонные заказы и госбезопасность
В этой категории Трамп инвестировал в компании, которые получают миллиарды долларов из бюджета США на военные нужды и охрану границ.
Palantir Technologies. Компания разрабатывает системы анализа больших данных для спецслужб и военных. Софт компании помогает американцам в различных силовых операциях, в том числе против Ирана.
Palantir выступает главным оператором секретной системы Project Maven, также известной как «Google Earth для войны». Она управляет искусственным интеллектом для анализа разведданных и распознавания военных объектов.
По словам военного эксперта Александра Степанова, разработки Palantir позволили США мониторить перемещения иранской военной и политической верхушки на основе высокоточных спутниковых снимков.
В 2025 году сумма федеральных контрактов Palantir выросла почти вдвое — до $ 970,5 млн. Трамп инвестировал в компанию, а через несколько недель публично похвалил ее в своей социальной сети Truth Social, отмечал канал CNBC.
Axon Enterprise. Главный производитель электрошокеров (тайзеров) и нагрудных камер для полиции. В феврале Трамп купил акции на сумму до $ 5 млн. Всего через две недели после этого миграционная служба США (ICE) объявила о планах потратить $ 220 млн на покупку оборудования именно у компании Axon.
Boeing и GE Aerospace. Это гиганты авиастроения. Boeing делает самолеты и ракеты, а GE Aerospace — двигатели для гражданской и военной авиации. Покупки акций этих компаний зафиксированы в первом квартале, суммы не уточняются.
Примечательно, что руководители GE Aerospace сопровождали Трампа в его официальной поездке в Китай.
Что касается Boeing, то Трамп в прошлом публично ругал корпорацию за слишком высокие цены на разработку новых самолетов для президента и даже вмешивался в ее кризис в 2018—2019 годах после серии авиакатастроф с Boeing 737 MAX.
А совсем недавно Трамп немного обвалил акции Boeing своими заявлениями. Он сказал, что Китай заказал 200 самолетов у компании. При этом ранее в преддверии встречи президента США и председателя КНР Си Цзиньпина речь шла примерно о 500 самолетах.
Крупнейшие банки и финансовые конгломераты
Президент инвестировал в «титанов» Уолл-стрит, которые управляют мировыми капиталами.
Goldman Sachs и Bank of America. Крупнейшие инвестиционные банки США. Трамп купил акции Goldman Sachs на сумму до $ 1 млн.
Blackstone, Citigroup, BlackRock. Лидеры рынка управления активами и банковских услуг. Интересная деталь: Трамп торговал акциями этих компаний именно в тот период, когда их руководители летели вместе с ним в составе бизнес-делегации в Китай.
Сделки с акциями банков и промышленных гигантов показывают тесную связь между большой политикой и личными финансами. Трамп покупал и продавал бумаги компаний, чьи главы в этот же момент помогали ему вести переговоры на государственном уровне.
Медиаконгломераты и развлечения
В этом секторе Трамп торговал акциями компаний, которые определяют, что смотрит зритель в США и почти весь мир — от мультфильмов Disney до новостей Fox News.
Comcast. Гигант рынка связи и развлечений. Компании принадлежат кабельные сети, интернет-провайдеры, студия Universal Pictures и телеканал NBC. Трамп инвестировал в неё более $ 1 млн.
Netflix. Самый популярный в мире стриминговый сервис. В первом квартале 2026 года президент активно торговал его акциями: купил бумаг на $ 571 тысячу, но продал на гораздо большую сумму — более $ 1,3 млн.
Walt Disney.Мировая империя развлечений (парки Disneyland, студии Pixar, Marvel и «Звездные войны»). В этом активе Трамп скорее сокращал свое присутствие: он продал акции на $ 1,1 млн, купив новых лишь на $ 364 тысячи.
Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance и Fox Corp. Трамп открыл небольшие позиции в компаниях, которые владеют каналами HBO, CNN и Fox News. Суммы здесь скромные по его меркам — от $ 15 до $ 45 тысяч в каждом активе.
В медиасекторе тактика Трампа отличалась от инвестиций в технологии: по крупным позициям (Netflix и Disney) он больше продавал, чем покупал. Это может означать, что президент решил зафиксировать накопленную прибыль на фоне новостей о переформатировании рынка стримингов.
Энергетика и космос
Bloom Energy. Компания производит твердооксидные топливные элементы — это установки, которые вырабатывают чистую электроэнергию без сжигания топлива. Прибыль по позиции превысила 100%.
Iridium Communications и Intuitive Machines. Космические технологии. Iridium владеет группировкой спутников для глобальной связи (спутниковые телефоны), а Intuitive Machines строит лунные посадочные модули для NASA. Обе инвестиции принесли президенту более 100% доходности.
SanDisk, Seagate и Vishay. Производители «железа» для хранения данных (жесткие диски, флеш-карты) и электронных компонентов. Все три позиции показали рост более чем на 100%.
Портфель Трампа ориентирован на долгосрочные госконтракты. NASA и оборонные ведомства США сейчас активно финансируют частные космические программы, что дает стабильный рост компаниям вроде Intuitive Machines.
Финтех и криптовалюты
Трамп инвестировал в сервисы, через которые люди тратят деньги и в инфраструктуру для биткоина.
Airbnb и DoorDash. Популярные сервисы для аренды жилья и доставки еды. Трамп вложил в них от $ 500 тыс. до $ 1 млн.
Coinbase и Robinhood. Крупнейшая американская криптобиржа и приложение для торговли акциями и криптой.
Strategy Inc. (бывшая MicroStrategy). Компания известна тем, что держит на своем балансе огромные запасы биткоинов. По сути, покупая ее акции, Трамп инвестировал в поддержку курса первой криптовалюты.
Покупка акций Coinbase и бывшей MicroStrategy — это прямая ставка на рост крипторынка без покупки самих биткоинов. Трамп покупает акции компаний-проводников, чья капитализация зависит от стоимости цифровых активов. Это позволяет зарабатывать на крипте, избегая сложностей с ее прямым хранением и декларированием.
Ресторанный бизнес и производство яиц
Как стало известно, Трамп неожиданно купил акции сети Kura Sushi USA на сумму до $ 5 млн.
Это американское подразделение японской сети ресторанов, где тарелки с едой едут по конвейеру. Сделка вызвала ажиотаж в Японии: акции материнской компании в Токио подскочили на 5,4%. Журналисты и пользователи соцсетей иронизировали над покупкой, так как Дональд Трамп известен своей любовью к фастфуду (бургерам и стейкам) и стойким неприятием сырой рыбы.
Cal-Maine Foods. Крупнейший производитель яиц в США. Трамп купил акции 28 января — как раз тогда, когда в Штатах начался острый дефицит яиц и цены на них взлетели. Спустя два месяца он продал бумаги с прибылью в 200−500%.
Сделки в потребительском секторе показывают, как Трамп играет на дефицитах и инфоповодах. Покупка акций Cal-Maine Foods в разгар «яичного кризиса» принесла мгновенную сверхприбыль. Сделка с Kura Sushi может объясняться стабильным ростом компании. В апреле 2026 года сеть из 88 ресторанов отчиталась о результатах, превзошедших прогнозы аналитиков.
