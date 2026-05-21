В США закон разрешает президентам владеть акциями или торговать ими даже на должности. Но они обязаны раскрывать все сделки на сумму свыше $1000. У Трампа же покупки обычно на миллионы долларов.

При этом с 2025 года в стране хотят запретить торговлю акциями конгрессменам — то есть парламентариям. Законопроект поддержали в двух главных американских партиях — Демократической и Республиканской.

Споры о том, должен ли касаться запрет и президента и членов его семьи, еще идут.