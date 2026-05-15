«Черный дождь» после атаки дронов, подорожание ОСАГО для новичков и самые стрессовые города. Что нового к утру 15 мая

Жертвами удара беспилотника по Рязани стали три человека . Еще 12 жителей, в том числе дети, пострадали. Им оказывают всю необходимую помощь, сообщил глава региона Павел Малков.

Повреждения получили два многоэтажных дома. Также обломки упали на территорию промышленного предприятия. Продолжается разбор завалов и идет эвакуация жильцов, уточнил губернатор.

В десятках школ и детских садов города отменили занятия.

После случившегося жители сообщают о «черном дожде». Липкие пятна темного цвета заметили на машинах и окнах домов.