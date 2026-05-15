Что происходит
15 мая 2026, 05:00

«Черный дождь» после атаки дронов, подорожание ОСАГО для новичков и самые стрессовые города. Что нового к утру 15 мая

В результате удара беспилотника по Рязани погибли три человека, еще 12, в том числе дети, пострадали. Мощную атаку пережила и Ростовская область. Тем временем в России подорожало ОСАГО — сильнее всего для начинающих водителей. О росте цен на нефть, схеме обмана школьников перед ЕГЭ, залежах золота недалеко от границы с Россией и других событиях — читайте в нашем утреннем дайджесте.

В Рязанской области трое погибли после удара дрона: что известно

Жертвами удара беспилотника по Рязани стали три человека. Еще 12 жителей, в том числе дети, пострадали. Им оказывают всю необходимую помощь, сообщил глава региона Павел Малков.

Повреждения получили два многоэтажных дома. Также обломки упали на территорию промышленного предприятия. Продолжается разбор завалов и идет эвакуация жильцов, уточнил губернатор.

В десятках школ и детских садов города отменили занятия.

После случившегося жители сообщают о «черном дожде». Липкие пятна темного цвета заметили на машинах и окнах домов.

Мощный налет БПЛА пережила Ростовская область. Там ПВО уничтожила 40 беспилотников. Они пытались атаковать Таганрог и еще 11 районов области. О пострадавших и разрушениях информации нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

355 беспилотников

уничтожила ПВО за ночь на регионами России

СМИ: Цена российской нефти Urals выросла до максимума с 2023 года

Причиной подорожания остается ситуация вокруг Ирана, [пишет](https://www.gazeta.ru/business/news/2026/05/15/28471255.shtml) агентство Bloomberg. По его данным, в мае Минфин РФ будет рассчитывать налоги для нефтяных компаний исходя из средней цены Urals в 94,87 $ за баррель. В рублях стоимость барреля приблизилась к 7300 рублям — это **на 18% выше апрельских показателей** и почти **на 60% больше уровня 2025 года**. Как отмечает Bloomberg, рост цен на нефть уже позволил России увеличить нефтяные доходы и возобновить пополнение резервного фонда.
ОСАГО для начинающих водителей за год подорожало на 17%

Средняя стоимость полиса для новичков достигла 25,3 тысячи рублей. Для водителей с аварийной историей страховка подорожала на 15%, до 32,4 тысячи рублей.

Как отмечают аналитики, основной причиной стало расширение тарифного коридора Банка России в конце 2025 года. После этого страховые компании начали чаще повышать базовые тарифы для наиболее рискованных категорий автомобилистов.

Тарифный коридор — это...

установленный ЦБ диапазон цен, в пределах которого страховые компании могут сами определять базовую стоимость полиса ОСАГО.

В среднем для всех водителей ОСАГО тоже стало дороже — примерно на 8%, до 6,7 тысячи рублей.

В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни

Собрали главные советы из правительственного документа. Россиянам следует:

  • завтракать в течение часа после пробуждения, а ужинать — за три часа до сна;
  • соблюдать перерывы между приемами пищи в 4−5 часов;
  • сократить употребление полуфабрикатов, сладостей, колбас и сладких напитков;
  • пить воду в течение дня и начинать утро со стакана воды;
  • проходить не менее 7 тысяч шагов в день;
  • спать 7−9 часов и избегать экранов перед сном;
  • делать дыхательные упражнения и медитации для снижения стресса.
Мошенники начали обманывать школьников перед ЕГЭ по новой схеме

В Роскачестве предупредили о новой двухэтапной схеме мошенничества перед ЕГЭ.

Злоумышленники предлагают выпускникам за деньги «персональные ответы» на экзамен и обещают прислать их прямо во время сдачи.

Сначала школьников просят перевести 1,5−2 тысячи рублей за «доступ к ключам». Затем за день до экзамена мошенники заявляют, что передать ответы невозможно из-за усиленного контроля, и предлагают купить «методики быстрого запоминания» от составителей вопросов на экзамене еще за 5 тысяч рублей.

В Роскачестве напомнили: настоящих «сливов» ЕГЭ не существует, а подобные схемы рассчитаны на стресс и доверчивость выпускников.

Рядом с российской границей нашли залежи золота

Финская горнодобывающая компания Endomines сообщила о новых залежах золота в районе Укколанваара на востоке Финляндия недалеко от границы с Россией. По данным компании, результаты бурения подтвердили существование крупного золотоносного месторождения.

Геологи обнаружили сразу четыре новых участка с признаками золота. Общая протяженность золотоносной зоны теперь оценивается примерно в 7 километров.

Месторождение уникально для Финляндии, так как золото здесь связано с железорудной формацией — подобные залежи чаще встречаются в Австралии и Канаде.

Компания рассчитывает начать добычу золота к 2030 году.

Названы регионы России с самым высоким уровнем стресса

По данным исследования, самыми стрессовыми регионами оказались:

  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Московская область.

Самыми спокойными регионами участники опроса считают Калининградскую область, Татарстан и Тюменскую область.

Главными причинами стресса россияне назвали:

  • нехватку денег;
  • проблемы со здоровьем;
  • тревожные мировые новости.

Чаще всего справляться со стрессом людям помогают сон, прогулки и общение с близкими.

