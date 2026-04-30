Водителям тревожиться не о чем

Минтранс уже отреагировал на идею ЦОДД и не поддержал это предложение. Так что беспокоиться российским автомобилистам сейчас не о чем. В ведомстве заявили, что такие изменения в закон не целесообразны.

Антон Шапарин отметил, что такую идею ЦОДД высказывает далеко не в первый раз. Сейчас водителям беспокоиться не о чем, но в перспективе к этому все будет идти.

Тем не менее, есть один практический шаг, который стоит сделать уже сейчас, — проверить погрешность своего спидометра. По ГОСТу он может показывать скорость выше реальной, но не ниже. На практике большинство заводских спидометров завышают показания на 3−7 км/ч.

Это значит, что при стрелке на отметке 80 реальная скорость может быть 74−77 км/ч.

Проверить это просто: достаточно сравнить показания спидометра с данными навигатора. Google Maps, «Яндекс Навигатор» или любое другое приложение с GPS показывает реальную скорость. Если разница больше 5 км/ч, это стоит учитывать уже сейчас.