В России готовы штрафовать за превышение скорости на 2 км/ч. Что ждет водителейКак это может поменять ситуацию на дорогах
Почему нештрафуемый порог захотели снизить
В первую очередь потому, что это стало технически возможно. Погрешность современных камер фотовидеофиксации составляет 1 км/ч, и технических препятствий для снижения нештрафуемого порога до 2−3 км/ч нет. Об этом заявил гендиректор ЦОДД Москвы Михаил Кизлык.
Решение — за федеральным правительством, коллегами из МВД. Этот вопрос обсуждается регулярно, но на текущий момент какого-то окончательного решения по нему нет. […] Можно установить 2−3 км/ч.
Это не первое подобное заявление ЦОДД. Тема снижения нештрафуемого порога время от времени всплывает с 2013 года, когда его повысили с 10 до 20 км/ч. Инициативу поддерживает Ассоциация транспортных экспертов и специалистов.
Но у нее уже появились влиятельные противники — например, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. «Единая Россия» последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жестко блокировать подобные инициативы.
По сути, правящая партия против. Чтобы порог реально снизился, нужны поправки в КоАП — их пока никто не разрабатывал.
Нештрафуемый порог — это установленный КоАП лимит превышения, при котором штраф не выписывается. Сейчас он составляет 20 км/ч: при знаке «60» наказание наступает только с 81 км/ч.
До 2013 года порог был 10 км/ч. Его подняли вдвое из-за высокой погрешности тогдашних радаров — чтобы водители не получали штрафы из-за ошибки прибора.
Логика была такая: если камера может ошибиться на 10 км/ч, нельзя штрафовать за превышение на те же 10 км/ч. С тех пор технологическое развитие шагнуло далеко вперед, но порог не до сих пор меняли.
Ограничения скорости на знаках занижены — и вот почему это проблема
Из-за того, что водители ездили быстрее, чем можно по знаку, на 15−19 км/ч, дорожники годами выставляли лимиты ниже реально безопасной скорости.
Там, где можно спокойно ехать 80, вешали знак «60» — в расчете на то, что поток все равно выровняется до нужной скорости. Если снизить порог, не пересмотрев эти ограничения, водители начнут получать штрафы там, где фактически двигались в нормальном режиме, уверены в НАС.
Шапарин считает, что, прежде чем трогать порог, нужно провести аудит всех дорог и исправить сами знаки.
Нам необходимо сначала пересмотреть скоростной режим, потому что он занижен повсеместно с учетом этого двадцатикилометрового порога. Если водителям на какой-то дороге адекватно ехать на скорости 80 км/ч, то такой знак и надо ставить, как об этом прямо сказал глава Госавтоинспекции. Естественно, здесь предстоит большая работа — аудит всех дорог в России.
Самый вопиющий пример, по словам эксперта, — это ограничение скорости для автомобилей до 10 км/ч час в Москве.
Получается, электросамокатам, даже прокатным, можно ехать быстрее. Понятно, что это глубоко неверно и такое нужно пересматривать. Это занижение является следствием наличия нештрафуемого порога.
Треть камер в стране — устаревшие
Также в НАС призвали обновить дорожные камеры. По данным организации, больше трети комплексов фотовидеофиксации в России — устаревшие. У них погрешность выше, чем у современных.
Если Москва поставила современные камеры, а остальные регионы — нет, то говорить об изменении скоростного режима на всей территории страны преждевременно. Устанавливать отдельные режимы в разных субъектах федерации — значит разрывать юридическое пространство страны на куски. Это феодализм, и ничего хорошего в этом мы не видим
Снижение порога может привести к пробкам.
Если водители начнут строго держать 60 км/ч там, где сейчас едут 75−79, пропускная способность дорог может упасть. Перед каждой камерой — а их в крупных городах тысячи — водители будут тормозить, потом разгоняться.
Это «эффект гармошки», который создает заторы даже при небольшом снижении средней скорости потока.
При этом часть водителей, по мнению экспертов, станет снимать номера, чтобы их не штрафовали.
Многие просто снимут государственные знаки. Учитывая, что сейчас сотрудников ДПС на дорогах практически нет, можно ездить безболезненно, безнаказанно и не платить никакие штрафы. Чем жестче мы закручиваем, тем выше вероятность сорвать резьбу.
Так станет ли безопаснее
Связь между скоростью и аварийностью есть, но она не прямолинейная. Дорога становится безопаснее не тогда, когда водители боятся камеры, а тогда, когда ограничения соответствуют реальным условиям, считает Шапарин.
Игра в математику на дороге, когда водители сначала делают прикидку «плюс 20 километров в час», а потом едут — это глубоко неправильно. Это сразу подразумевает, что все будут нарушать.
Водителям тревожиться не о чем
Минтранс уже отреагировал на идею ЦОДД и не поддержал это предложение. Так что беспокоиться российским автомобилистам сейчас не о чем. В ведомстве заявили, что такие изменения в закон не целесообразны.
Антон Шапарин отметил, что такую идею ЦОДД высказывает далеко не в первый раз. Сейчас водителям беспокоиться не о чем, но в перспективе к этому все будет идти.
Тем не менее, есть один практический шаг, который стоит сделать уже сейчас, — проверить погрешность своего спидометра. По ГОСТу он может показывать скорость выше реальной, но не ниже. На практике большинство заводских спидометров завышают показания на 3−7 км/ч.
Это значит, что при стрелке на отметке 80 реальная скорость может быть 74−77 км/ч.
Проверить это просто: достаточно сравнить показания спидометра с данными навигатора. Google Maps, «Яндекс Навигатор» или любое другое приложение с GPS показывает реальную скорость. Если разница больше 5 км/ч, это стоит учитывать уже сейчас.
На сколько разрешается превышать скорость в других странах
Нештрафуемый порог превышения скорости — не самая популярная в мире практика. Но все же кое-где такое есть. Вот несколько примеров:
Беларусь — 10 км/ч. С января 2025 года за превышение на 10−20 км/ч в союзной республике штрафуют на 42 белорусских рубля (примерно 1131 российский рубль).
Европа — во многих странах нештрафуемые лимиты отсутствуют. В Испании могут оштрафовать и за превышение на 1 км/ч. Но на практике учитывается техническая погрешность радаров: например, в Германии — 3 км/ч при скорости до 100 км/ч или 3% при скорости выше 100 км/ч.
ОАЭ (кроме Абу-Даби) — 20 км/ч. Такой лимит есть, например, в Дубае. При этом там могут оштрафовать и за слишком медленную езду.
Австралия — 3 км/ч. Но если превысить не более, чем на 10 км/ч, при отсутствии нарушений за последние два года штраф могут заменить предупреждением.