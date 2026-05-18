Новые правила открытия вкладов, предупреждение из-за Эболы и день турпохода в школах. Что нового к утру 18 мая
В России изменятся правила открытия вкладов
С 2027 года Россия вводит новые требования к открытию банковских вкладов: ИНН станет обязательным реквизитом для всех счетов граждан, включая уже действующие.
Как пояснил финансист Магомед Гамзаев, мера нужна для борьбы с мошенническими схемами и дропперами.
Банки смогут автоматически сверять ИНН клиентов через базы ФНС России, поэтому большинству россиян не придется ничего делать самостоятельно.
люди, которые предоставляют мошенникам свои банковские карты или счета для перевода и обналичивания украденных денег.
Поэтапное введение обязательного ИНН для переводов через Систему быстрых платежей начнется с июля 2026 года. Эта мера станет частью подготовки к запуску платформы «Антидроп» в 2027 году.
В Минздраве предложили считать молодежью людей до 39 лет
Молодыми с биологической точки зрения можно считать людей до 39 лет, заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
По ее словам, продолжительность жизни растет, а люди дольше сохраняют активность и функциональность организма.
Сейчас в России к молодежи официально относятся граждане от 14 до 35 лет.
Россиян призвали отказаться от поездок в экзотические страны
Академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам воздержаться от поездок в экзотические страны на фоне распространения лихорадки Эбола.
Вирус остается крайне опасным и заразным, а риск заражения сохраняется не только в странах Африки, объяснил Онищенко.
17 мая Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.
Россиянам напомнили, какие справки можно получить без врача
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что без посещения врача россияне могут получить:
- электронные рецепты;
- сертификаты о прививках;
- выписки из истории болезни;
- справки для спорта и санаторно-курортного лечения.
Сделать это можно на портале «Госуслуги». Там же доступны услуги «запись к врачу» и «вызов врача на дом», можно посмотреть электронную медкарту и сведения о полисе ОМС.
В школах предложили ввести день турпохода
С такой идеей выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, это нужно, чтобы школьники получали базовые туристические навыки.
Можно учить детей ставить палатку, разжигать костер, ориентироваться на местности. Это уроки, которые дают максимальную информацию, опыт.
Гриб считает, что такие занятия можно проводить в рамках уроков физкультуры.
В Москве обновился 121-летний рекорд по осадкам
В Москве после тропического ливня вечером 17 мая обновился суточный рекорд по количеству осадков. По данным ведущего специалиста центра погоды Фобос Михаила Леуса, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 28 мм осадков.
Предыдущий рекорд для 17 мая держался с 1904 года — тогда в столице выпало на 6,9 мм меньше осадков.
Российский прокат на выходных возглавил «Коммерсант»
Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым снова стал лидером кинопроката в России. Картина собрала 51 млн рублей за минувшие выходные. Вот какие фильмы вошли в топ:
- второе место — мультфильм «Лео и Тиг: Дорога на Байкал» (собрал 49,5 млн рублей);
- третье место — сиквел «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй (собрал 28,5 млн рублей в странах СНГ без учета России и Белоруссии).
В пятерку лидеров также вошли «Ангелы Ладоги» и «Вверх по волшебному дереву».