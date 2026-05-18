Новые правила открытия вкладов, предупреждение из-за Эболы и день турпохода в школах. Что нового к утру 18 мая

С 2027 года Россия вводит новые требования к открытию банковских вкладов: ИНН станет обязательным реквизитом для всех счетов граждан, включая уже действующие.

Как пояснил финансист Магомед Гамзаев, мера нужна для борьбы с мошенническими схемами и дропперами.

Банки смогут автоматически сверять ИНН клиентов через базы ФНС России, поэтому большинству россиян не придется ничего делать самостоятельно.