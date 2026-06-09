Удар России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Россия поразила 10 военных предприятий в Киеве
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российские силы за последнее время поразили в Киеве 10 предприятий, выпускающих военную продукцию, включая ударные беспилотники.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он подчеркнул, что удары наносятся высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по топливной и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ, и военным аэродромам.
В России насчитали более 300 тысяч психологов без профильного образования
Многие из таких специалистов прошли лишь краткосрочные курсы и ранее занимались эзотерикой или народным целительством, заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров.
При этом число квалифицированных частнопрактикующих психологов в стране составляет около 100 тысяч.
Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предупредил, что псевдопсихологи могут не распознавать серьезные психические расстройства у клиентов. Это может привести к тяжелым последствиям.
Для выпускников автошкол хотят ввести еще один экзамен. Что будут проверять
В России могут ввести обязательную проверку навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП для выпускников автошкол. Такая мера вошла в план правительства по повышению качества подготовки водителей.
Сейчас будущие водители отвечают лишь на теоретические вопросы по этой теме.
Власти предлагают проверять и практические навыки, а также рассмотреть обязательную видеозапись экзамена. Минпросвещения, МВД и регионы должны проработать этот вопрос и представить доклад в правительство к 2027 году.
В Госдуме предложили официально сократить рабочий день в жару
Сейчас такая мера носит лишь рекомендательный характер. Зампред Комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев предложил сделать обязательным сокращение рабочего дня при превышении допустимой температуры на рабочих местах.
Он объяснил, что длительная работа в жарких помещениях может негативно сказаться на здоровье сотрудников и их производительности. А работники не всегда готовы отстаивать свои права из-за страха потерять работу, поэтому подобные гарантии должны быть закреплены на обязательном уровне.
В России предложили отказаться от дипломных работ в вузах. В чем причина
Все из-за активного использования искусственного интеллекта в образовании, заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Дипломную работу пишет искусственный интеллект, а некоторые преподаватели тоже заставляют искусственный интеллект проверять эту дипломную работу.
В качестве альтернативы он предложил перейти к:
- онлайн-тестам;
- устным экзаменам;
- защите реальных проектов, включая формат «стартап как диплом».
Также Гриб допустил введение итогового экзамена по принципу ЕГЭ для выпускников бакалавриата, который позволит оценивать базовый уровень знаний студентов.
Грибной сезон в России начался раньше обычного
В лесах средней полосы России грибной сезон в 2026 году стартовал раньше привычных сроков. Уже в конце мая — начале июня грибники начали находить белые грибы, подберезовики и лисички, рассказала биолог Екатерина Воденеева.
По словам эксперта, причиной стали снежная зима, которая обеспечила почву большим запасом влаги, а также теплая погода в марте и мае. Такие условия ускорили развитие грибницы и появление первых грибов.
При этом специалист отметила, что появление белых грибов в начале лета нельзя считать аномалией — в средней полосе их можно собирать уже с конца мая и до поздней осени.
Россиянам рассказали о самой короткой ночи в году
После дня летнего солнцестояния 21 июня жителей Северного полушария ждет самая короткая ночь года. На широте Москвы она продлится всего 6 часов 27 минут, сообщили в Московском планетарии.
Летнее солнцестояние — это день, когда Солнце поднимается максимально высоко над горизонтом. Поэтому 21 июня становится самым длинным днем в году, а следующая за ним ночь — самой короткой.
После этой даты световой день начнет постепенно сокращаться и будет уменьшаться вплоть до зимнего солнцестояния в декабре.