Удар России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня

В России могут ввести обязательную проверку навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП для выпускников автошкол. Такая мера вошла в план правительства по повышению качества подготовки водителей.

Сейчас будущие водители отвечают лишь на теоретические вопросы по этой теме.

Власти предлагают проверять и практические навыки, а также рассмотреть обязательную видеозапись экзамена. Минпросвещения, МВД и регионы должны проработать этот вопрос и представить доклад в правительство к 2027 году.