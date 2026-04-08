Дагестан тонет вторую неделю подряд. Что происходит в регионе и почему конспирологи винят Иран

Среди погибших двое детей 5 и 12 лет, а также 17-летняя девушка, которая была на 20-й неделе беременности.

Она была в машине, которую смыло потоком воды, когда водитель пытался проехать через заблокированный участок дороги.

При похожих обстоятельствах погибла пожилая женщина и ее маленькая внучка — они тоже были в машине, которую залило водой.

По обоим случаям Следственный комитет возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности.

Почему Дагестан так сильно пострадал от дождей

Наводнение назвали самым крупным по количеству осадков за последние 100 лет. Но ЧП стало таким масштабным не только из-за природных катаклизмов.

Власти указывают и на человеческий фактор. В Махачкале, например, несколько многоквартирных домов построили прямо в русле реки, что категорически запрещено. Это нарушило естественное течение воды, и она затопила жилые улицы. В результате один дом просто сполз со склона и разрушился.

Правда ли, что наводнение в Дагестане спровоцировал конфликт в Иране

Нет. Такая конспирологическая теория действительно появилась в соцсетях. Ее сторонники утверждают, что США и Израиль якобы разгоняют облака над Исламской Республикой, и это спровоцировало ливни над Северным Кавказом.

Эксперт Международной ассоциации по фактчекингу, доктор философии по критической теории Алессандро Пагани назвал такие разговоры «классическим примером геополитической дезинформации».

Его коллега Амр Эдлииб отметил, что в теории подобная операция возможна, но поскольку сообщения распространяют «представители политического класса», вероятно, это просто «шумиха для СМИ».