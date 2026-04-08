Дагестан тонет вторую неделю подряд. Что происходит в регионе и почему конспирологи винят Иран

Дагестан тонет вторую неделю подряд. Что происходит в регионе и почему конспирологи винят ИранКоротко
Новая волна наводнения в Дагестане: когда ее ждать
Кратковременные дожди начнутся в республике уже 8 апреля и продлятся до 12-го, предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
По ее прогнозу, за эти дни в республике выпадет 25 мм осадков, а в горах — от 35 до 45 мм. Это довольно ощутимо, учитывая, что многие территории и так подтоплены.
Уровень воды в реках достигнет значений, которые соответствуют неблагоприятным явлениям, добавила синоптик.
В Минприроды также подтвердили, что 11 апреля в республике начнется третья волна паводка. По словам главы ведомства Александра Козлова, она затронет реки Джумрут и Самур.
Что происходит в Дагестане сейчас
От разгула стихии в Дагестане с 28 марта уже пострадали тысячи домов. Не только частных, но и многоквартирных в Махачкале, Буйнакске и Дербенте, сообщил глава республики Сергей Меликов.
По данным МЧС, подтопленными остаются более 1300 домов и 90 дорог.
Почти 600 жителей региона находятся в пунктах временного размещения. Всего пострадало более 15 500 человек: они получат материальную помощь, заявил Меликов.
В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, но, по словам главы МЧС России Александра Куренкова, его повысят до федерального.
Сколько человек погибло от наводнения в Дагестане
Среди погибших двое детей 5 и 12 лет, а также 17-летняя девушка, которая была на 20-й неделе беременности.
Она была в машине, которую смыло потоком воды, когда водитель пытался проехать через заблокированный участок дороги.
При похожих обстоятельствах погибла пожилая женщина и ее маленькая внучка — они тоже были в машине, которую залило водой.
По обоим случаям Следственный комитет возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности.
Почему Дагестан так сильно пострадал от дождей
Наводнение назвали самым крупным по количеству осадков за последние 100 лет. Но ЧП стало таким масштабным не только из-за природных катаклизмов.
Власти указывают и на человеческий фактор. В Махачкале, например, несколько многоквартирных домов построили прямо в русле реки, что категорически запрещено. Это нарушило естественное течение воды, и она затопила жилые улицы. В результате один дом просто сполз со склона и разрушился.
Правда ли, что наводнение в Дагестане спровоцировал конфликт в Иране
Нет. Такая конспирологическая теория действительно появилась в соцсетях. Ее сторонники утверждают, что США и Израиль якобы разгоняют облака над Исламской Республикой, и это спровоцировало ливни над Северным Кавказом.
Эксперт Международной ассоциации по фактчекингу, доктор философии по критической теории Алессандро Пагани назвал такие разговоры «классическим примером геополитической дезинформации».
Его коллега Амр Эдлииб отметил, что в теории подобная операция возможна, но поскольку сообщения распространяют «представители политического класса», вероятно, это просто «шумиха для СМИ».
Что касается возможности разгона облаков над Ираном или другой страной, на наш взгляд, в принципе, такое возможно. Однако, по нашей оценке, нужны особые условия и обстоятельства, чтобы получить такой результат в явном и более-менее завершенном виде.
Последствия наводнения для Дагестана
Наводнение — это не только гуманитарная катастрофа. Страдает и сельское хозяйство, и экология, поэтому последствия стихийного бедствия регион может ощущать еще долго. И не только он.
Уже сейчас в республике подтоплены десятки тысяч гектаров сельхозугодий. Есть риск, что они станут непригодными на годы.
По словам властей, регион лишился примерно 700 голов крупного рогатого скота, более 2200 мелкого рогатого скота и более 60 000 голов птиц.
При наводнении потоки воды становятся мощным переносчиком всего, что находится на их пути: удобрений и пестицидов с полей, бытовых отходов, нефтепродуктов с дорог и промышленных площадок, объяснила инженер-гидротехник Сусана Таскаева.
Каждая новая волна поднимает уже осевшие вещества и переносит их дальше. В результате загрязнение не заканчивается с уходом воды — оно продолжает циркулировать в экосистеме.
Одно из серьезных последствий — разрушение почв, при котором воды смывают верхний плодородный слой земли, и на его месте остаются менее пригодные для сельского хозяйства грунты. В результате даже после спада воды земли могут оставаться малоурожайными в течение нескольких лет.
Кроме того, каждое наводнение увеличивает вероятность следующего.
Наводнение влияет не только на сушу, но и на сами реки, так как в русла попадает большое количество наносов от песка, ила и камней. Из-за этого уменьшается глубина рек и снижается их пропускная способность, что, в свою очередь, повышает риск новых наводнений.
Экосистемы тоже пострадают: гибнут животные, меняется состав растительности, разрушаются привычные для них места обитания, а избыток органических веществ в водоемах негативно влияет на рыбу.
Сейчас основной удар приходится на сам регион — реки, сельскохозяйственные земли и прибрежные территории. Однако полностью локальной эту проблему назвать нельзя. Часть загрязнений в конечном итоге попадает в Каспийское море, а значит, последствия могут затронуть более широкую экосистему.
Как наводнение в Дагестане скажется на ценах во всей России
Могут на 10−15% подорожать вишня, абрикосы, черешня и другие косточковые культуры, говорит независимый аграрный эксперт Александр Корбут. Сейчас эти деревья находятся в стадии цветения.
В первую очередь это будет психологический рост, потому что для дагестанских аграриев принципиально важно, чтобы будущий урожай окупил их затраты — в том числе непредвиденные. Но объемы импорта — а он вовсе не обязательно будет дорогим, поскольку рубль сейчас крепкий, — а также поставки из других южных регионов, не пострадавших от стихии, позволят этот рост сдержать.
Дефицита ждать вряд ли стоит, потому что Россия активно импортирует косточковые плоды из других стран, добавил он.
Телефоны горячих линий для жителей Дагестана
|Номер телефона
|Кто организовал
|8 (8722) 67-33-25
|Горячая линия Народного собрания Дагестана
|8 (928) 514-05-00
|Горячая линия прокуратуры по вопросам соблюдения прав граждан, попавших в зону подтопления и отключения подачи коммунальных услуг
|8 (8722) 67-31-52, 8 (8722) 67-31-38, 8 (8722) 67-01-14, 8 (989) 884-71-32
|Горячая линия Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан (рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00)
|8 (938) 779-65-05, 8 (938) 209-65-05, 8 (928) 532-35-05
|Центр управления регионом (ЦУР) Республики Дагестан
|8 (8722) 672-123
|Единая дежурно-диспетчерская служба