13:03, 7 апреля 2026Россия

Стало известно число жертв наводнения в Дагестане

«112»: Шесть человек стали жертвами наводнения в Дагестане
Майя Назарова

Фото: Пресс-служба главы Дербентского района Дагестана / РИА Новости

Шесть человек стали жертвами наводнения в Дагестане. Среди них двое детей 5 и 12 лет. Такое число назвали в Telegram-канале «112».

Также не выжила 17-летняя девушка, которая была беременна. Как стало известно, не спаслись от разгула стихии три женщины. Как утверждает «112», одна из них была местным депутатом.

В Дагестане начали ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия. Глава республики Сергей Меликов рассказал, что более 6,2 тысячи человек пострадали в результате наводнений. По его данным, в настоящее время обстановка в Дагестане стабилизируется.

До этого Меликов объявил, что непогода в Дагестане причинила ущерб 15,5 тысячи жителей республики. Он подчеркнул, что пострадавшие от стихии имеют право на материальную помощь от властей.

Ливни обрушились на Дагестан 27 и 28 марта. Обильные осадки привели к размыву берегов на реках и различным проблемам из-за стихии. Ранее сообщалось, что десятки тысяч домов в регионе лишились электричества, в Махачкале и окрестностях стихия повредила дороги, а некоторые дома унес оползень. После первой волны наводнения коммунальные службы прочистили ливневки, и ситуация стабилизировалась. Однако в воскресенье, 5 апреля, водоотвод не выдержал нагрузки.

