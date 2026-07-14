Главное к утру 14 июля. Новые правила торговли на маркетплейсах, ответственность за дипфейки и ливни из-за супертайфуна

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. В письме законодателям он уточнил, что 7 июля американские силы нанесли «оборонительные удары» по целям на территории Исламской Республики. Это стало первым официальным подтверждением новых атак США после длительного перерыва.

Решение вызвало спор между Белым домом и Конгрессом. Законодатели ранее выступали против продолжения военных действий без их одобрения, однако администрация Трампа заявляет, что президент имеет право действовать в рамках своих полномочий. При этом глава США также не исключил удар по руководству Ирана.

Иран, в свою очередь, сообщил об ударах беспилотников по американским военным объектам в Кувейте. По данным иранской стороны, дроны атаковали системы связи, топливные объекты, комплексы ПВО Patriot и другие объекты на базах США.