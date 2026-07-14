Главное к утру 14 июля. Новые правила торговли на маркетплейсах, ответственность за дипфейки и ливни из-за супертайфуна
Трамп уведомил конгресс о возобновлении ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. В письме законодателям он уточнил, что 7 июля американские силы нанесли «оборонительные удары» по целям на территории Исламской Республики. Это стало первым официальным подтверждением новых атак США после длительного перерыва.
Решение вызвало спор между Белым домом и Конгрессом. Законодатели ранее выступали против продолжения военных действий без их одобрения, однако администрация Трампа заявляет, что президент имеет право действовать в рамках своих полномочий. При этом глава США также не исключил удар по руководству Ирана.
Иран, в свою очередь, сообщил об ударах беспилотников по американским военным объектам в Кувейте. По данным иранской стороны, дроны атаковали системы связи, топливные объекты, комплексы ПВО Patriot и другие объекты на базах США.
Часть Севастополя осталась без света после атаки на энергетику
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев передал, что после атаки на энергетическую инфраструктуру часть города временно осталась без электричества.
На объектах ввели особый режим, специалисты оценивают повреждения, а экстренные службы работают в усиленном режиме. Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов, не включать лишние электроприборы и не перегружать сеть после восстановления подачи электричества.
Глава города попросил севастопольцев сохранять спокойствие.
На маркетплейсах усилят проверку товаров с помощью сертификатов
С 1 сентября 2026 года продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут указывать ссылки на официальные реестры с данными о сертификатах и декларациях соответствия товаров.
Покупатели смогут проверить:
- подлинность продукции;
- срок действия документов;
- информацию об организации, которая их выдала.
Новые правила коснутся, в том числе, детских товаров, электроники и косметики.
Требование не будет распространяться на товары, которые люди продают друг другу, и покупки в обычных магазинах.
Дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством при преступлениях
Учитывать дипфейки как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений предложили в ЛДПР.
Документ планируют внести в Госдуму 14 июля, а новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
Авторы инициативы считают, что поддельные видео и аудио, созданные с помощью ИИ, все чаще используют мошенники для обмана людей. Сейчас такие технологии отдельно не учитываются при назначении наказания. Чаще всего жертвами таких схем становятся пожилые россияне, которые верят звонкам якобы от родственников, чиновников или сотрудников госорганов.
Новости погоды: супертайфун в Приморье и короткое потепление в Москве
На этой неделе Приморский и Хабаровский края, а также Сахалин накроют сильные дожди из-за остатков бывшего супертайфуна «Бави», сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, в отдельных районах Приморья за сутки может выпасть до 120–140 мм осадков. Сильные ливни также ожидаются на юге Хабаровского края и на востоке региона — от Хабаровска до Охотска. Синоптик предупредил, что с вечера 14 июля и в последующие два дня возможны подтопления.
В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Гроза и дожди ожидаются 15 июля с 12:00 до 18:00, передали в Гидрометцентре. Для Москвы предупреждение пока не объявлено.
Хорошая погода вернется в столицу уже в пятницу, 17 июля. Воздух в Москве прогрется до +25…+26 градусов, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, теплая погода сохранится три-четыре дня — до конца недели. После этого в столицу снова придет похолодание. При этом, отметила синоптик, 30-градусной жары в ближайшее время в Москве не ожидается.
В Курской области вводят новый порядок заправки автомобилей
С 15 июля в Курской области бензин будут продавать по графику, который зависит от первой цифры госномера автомобиля, объяснил врио губернатора Александр Хинштейн.
По нечетным дням заправляться смогут машины с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7 и 9, а по четным — на 0, 2, 4, 6 и 8. Ограничения не распространяются на спецтранспорт и автомобили экстренных служб.
Также в 100-километровой приграничной зоне и на крупных АЗС Курска изменят схему движения: у каждой колонки сможет находиться только один автомобиль, остальные будут ждать на безопасном расстоянии. Кроме того, власти договорились с крупными сетями АЗС увеличить лимит отпуска топлива как минимум до 50 литров на одну машину или полностью отменить ограничения.
Россиянам объяснили, в какое время чаще всего звонят аферисты
Это вторник и среда около 15:00, сообщили аналитики сервиса «МТС Защитник».
По словам экспертов, в это время многие заняты работой или личными делами, поэтому могут потерять бдительность.
Чаще всего с нежелательными звонками сталкиваются люди в возрасте от 35 до 44 лет.
Специалисты напоминают: не сообщайте незнакомцам личные данные и коды из СМС и не переходите по подозрительным ссылкам. Если звонок кажется сомнительным, лучше сразу положить трубку.
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян пострадали от укусов клещей
С начала сезона активности клещей к врачам после укусов обратились около 386 тысяч россиян. Это на 21,3% меньше, чем за тот же период в прошлом году, уточнили в Роспотребнадзоре.
Больше всего обращений зарегистрировали в:
- Магаданской области;
- Северной Осетии;
- Дагестане;
- Мордовии;
- Крыму;
- Камчатском крае.
В Роспотребнадзоре напомнили, что лучшая защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Плюс во время отдыха на природе лучше носить закрытую светлую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя на наличие клещей.
Россиянам объяснили, чем полезна лень
Полноценный отдых и даже обычная лень могут положительно влиять на иммунитет, отметил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
По его словам, во время стресса в организме повышается уровень гормона кортизола. Если он долго остается высоким, иммунная система работает хуже: человек чаще болеет, а организм медленнее восстанавливается.
Когда человек отдыхает, уровень кортизола снижается до нормы. Благодаря этому иммунные клетки начинают активнее вырабатывать антитела и эффективнее бороться с вирусами и бактериями. Именно поэтому люди, которые регулярно позволяют себе полноценно отдыхать, реже болеют и быстрее выздоравливают.