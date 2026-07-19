Главное к утру 19 июля. Ракетный удар по Киеву, перерасчет пенсий и смерть автора мема «Ленин — гриб»
Российские военные нанесли удар по Киеву и Киевской области. Какие цели были поражены
Российская армия в ночь на 19 июля нанесла массированный удар по украинским военным объектам в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны РФ.
В Киеве повреждения получили заводы «Радионикс», «Артем», «Меридиан» и «Оаклайн», а также сортировочный центр, на котором хранили комплектующие для производства беспилотников.
На указанных заводах производили компоненты для ракет, в том числе для «Фламинго» и «Нептун-МД», и дронов.
В Киевской области ВС РФ поразили логистический центр «Антел Пропертис» (Тарасовка). На нем также хранились детали для БПЛА.
Помимо этого, российские военные нанесли удар по резервуарам с горючим в порту Южный Одесской области. Их использовали для снабжения ВСУ.
Атаки ВСУ на Белгородскую и Курскую области. Что известно о погибших и пострадавших
Украинская армия вечером 18 июля ударила по пассажирскому автобусу в районе поселка Дубовое в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
В результате удара погиб мужчина. Еще четыре пассажира, включая 16-летнюю девочку, получили ранения разной степени тяжести. Все они — в больнице.
Беспилотники ВСУ также атаковали Курскую область. В Курске повреждены четыре жилые многоэтажки и пострадала женщина. Во Льгове украинские военные ударили по продуктовому магазину, автобусу и остановке. Пострадали двое мужчин, один из них — гражданин Белоруссии.
После атаки беспилотников начался пожар в промзоне на севере Ставрополя, рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Никто не пострадал. Возгорание сейчас тушат.
Всего в ночь на 19 июля системы ПВО перехватили над Россией 140 украинских дронов, рассказали в Минобороны РФ.
Квартиры россиян начали обходить фейковые полицейские
Мошенники, которые притворяются сотрудниками полиции, начали обходить квартиры жителей Москвы и просить их предоставить личные данные.
Они требуют предъявить паспорта и сдать биометрию якобы из-за скорой переписи населения. А еще заполнить анкету и рассказать, есть ли у жильца в собственности машина или оружие.
При встрече с преступниками нужно немедленно обратиться к реальным полицейским.
Работающим пенсионерам 1 августа пересчитают размер выплат
В начале августа Соцфонд проведет перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам. Он коснется тех, за кого работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году.
Пенсию пересчитают автоматически, обращаться в Соцфонд лично не нужно, так как работодатели сами передают государству всю информацию о взносах и стаже сотрудников.
Россиянам назвали возраст, когда заканчивается молодость
Официально, по классификации ВОЗ, молодость длится до 45 лет. Именно на этот ориентир и стоит опираться, рассказала главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Кстати, совсем недавно академик Геннадий Онищенко предложил поднять возраст молодежи в России до 40 лет. Его аргумент в том, что сегодня люди дольше сохраняют физическую и умственную активность.
Совсем недавно молодежью считались россияне до 30 лет, сейчас молодежь — это 35 лет. А наш министр [здравоохранения] Михаил Альбертович [Мурашко] недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен.
Эксперт добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Онищенко уточнил, что сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является «динамической величиной».
Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов
Советского и российского журналиста, телеведущего, одного из авторов мема «Ленин — гриб» Сергея Шолохова не стало на 68-м году жизни. О смерти сообщил его пасынок Всеволод Москвин.
Дату и место похорон назовут позже. Причины смерти пока не раскрываются, однако, по словам близких, здоровье Шолохова пошатнулось после ухода супруги. Татьяна Москвина умерла в июле 2022 года после операции. С тех пор журналист выглядел уставшим и много болел.
Шолохов стал широко известен после работы в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо». Самый громкий эфир вышел под названием «Ленин — гриб». После него фраза, прозвучавшая в студии с участием музыканта Сергея Курехина, разлетелась по стране и стала одним из первых мемов в истории российского интернета.
Англия победила Францию в матче за бронзу
В матче за третье место на чемпионате мира по футболу встретились Англия и Франция. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами. Победу со счетом 6:4 одержали англичане.
Все началось с быстрого гола Деклана Райса на третьей минуте. На 18-й минуте Эзри Конса удвоил преимущество. А затем на поле вышел Букайо Сака: на 37-й минуте он сделал счет разгромным, а в добавленное время оформил дубль — 4:0.
Однако Франция не сдавалась. Во втором тайме Килиан Мбаппе отыграл один мяч, на 54-й минуте Брэдли Баркола сократил отставание, а на 66-й Мбаппе оформил дубль — 4:3. На 87-й минуте Сака реализовал пенальти, оформил хет-трик и сделал счет 5:3. Вскоре Усман Дембеле забил четвертый мяч французов, а уже в следующей атаке Джуд Беллингем установил окончательный счет — 6:4.
В итоге сборная Англии стала бронзовым призером чемпионата мира, а французы заняли четвертое место. Победитель турнира определится в финале Испания — Аргентина.
Миллиардеры охотятся за скелетами динозавров
Скелеты динозавров стали новым трофеем для сверхбогатых. Их покупают как спортивные клубы или яйца Фаберже, пишет Bloomberg.
По словам агентства, состоятельные коллекционеры ценят такие приобретения за гламур и первобытную привлекательность. Например, миллиардер Дэн О'Дауд, заплативший $600 тысяч за скелет тираннозавра Самсона, назвал его «самым впечатляющим трофеем, которым можно обладать».
Цена трофея зависит от происхождения, подлинности (которую трудно подтвердить), редкости и сохранности останков.
Недавно скелет тираннозавра по кличке Гас ушел с молотка на торгах Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные $50,1 млн. Известно, что сделка прошла по телефону. Предыдущий рекорд принадлежал стегозавру Апексу, проданному в 2024 году за $44,6 млн.