Главное к утру 19 июля. Ракетный удар по Киеву, перерасчет пенсий и смерть автора мема «Ленин — гриб»

На указанных заводах производили компоненты для ракет, в том числе для «Фламинго» и «Нептун-МД», и дронов.

В Киевской области ВС РФ поразили логистический центр «Антел Пропертис» (Тарасовка). На нем также хранились детали для БПЛА.

Помимо этого, российские военные нанесли удар по резервуарам с горючим в порту Южный Одесской области. Их использовали для снабжения ВСУ.