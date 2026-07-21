Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
В России сообщили о подготовке нового обмена с Украиной
Россия и Украина готовят новый обмен военными и гражданскими лицами, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По ее словам, сейчас стороны согласовывают списки, а даты обмена сознательно не раскрывают, чтобы не сорвать процесс. Лантратова также отметила, что получает большое количество обращений от родственников, которые ждут информации о своих близких.
БПЛА попал в многоэтажку во Владимире
ЧП произошло во Владимире. В результате возник пожар площадью около 25 кв. м, открытое горение уже ликвидировали, передал губернатор региона Александр Авдеев в «Максе».
По его словам, в квартире, куда влетел дрон, никого не было, пострадавших нет. Идет эвакуация.
В России изменятся правила назначения единого пособия
С 21 июля уход за инвалидом I группы, пенсионером старше 80 лет или престарелым человеком будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода при назначении единого пособия только для близких родственников, сообщили в Социальном фонде России.
К близким родственникам относятся супруги, родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. Кроме того, уход должен продолжаться не менее 10 месяцев в расчетном периоде.
Также с 21 июля Социальный фонд будет проверять фактическое место проживания по всем заявлениям на единое пособие, поданным по месту пребывания или фактического проживания.
В России захотели дать пенсионерам скидки на оплату ЖКХ
Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести для неработающих пенсионеров скидки на все коммунальные услуги.
По его мнению, льготу следует рассчитывать с учетом площади жилья, чтобы поддержка была адресной. Особое внимание он предложил уделить пенсионерам, живущим в частных домах, где расходы на содержание жилья обычно выше.
Гриб считает, что такая мера поможет снизить расходы пожилых людей и сохранить население малых городов и деревень.
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми «Госуслугами»
Мошенники начали использовать новую схему, чтобы убедить россиян, что их аккаунт на «Госуслугах» взломан, предупредил эксперт по кибербезопасности Борис Лопатин.
Злоумышленники отправляют ссылку на сайт, который внешне копирует портал «Госуслуги». На странице появляется ложное сообщение о взломе и номер «службы поддержки». Позвонив по нему, человек сам связывается с мошенниками: они просят его назвать код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение для удаленного доступа.
В Рособрнадзоре назвали единственный ЕГЭ, на котором не списывают
Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам остается единственным экзаменом, на котором не было ни одного случая списывания, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, формат экзамена не оставляет времени на подсказки или поиск ответов. Выпускники должны отвечать сразу, поэтому воспользоваться телефоном или чьей-либо помощью невозможно.
Подтопления в Пермском крае и дожди в Москве: что нового готовит погода
Москвичам рассказали, сколько продлят дожди. Они начнутся в ночь на вторник и продлятся до пятницы, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, наиболее сильные осадки ожидаются в последний рабочий день недели — может выпасть до 20 мм осадков. Это составляет около четверти месячной нормы июля. При этом в среду и четверг дожди будут менее интенсивными, а температура воздуха составит от +20 до +25 градусов.
При этом в августе затяжных дождей в столице не ожидается. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, осадки будут кратковременными, а температура воздуха останется немного выше климатической нормы. При этом дожди могут быть ливневыми. Даже 5−10 минут сильного ливня достаточно, чтобы выпало большое количество осадков, добавила она.
В Пермском крае после сильных ливней подтопило 72 жилых дома и 74 приусадебных участка в нескольких населенных пунктах Октябрьского и Уинского округов. В МЧС сообщили, что пострадавших нет. Вода уже ушла из пяти домов и пяти участков, а в ближайшие сутки в регионе ожидается дальнейший спад уровня воды.