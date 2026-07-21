Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать

С 21 июля уход за инвалидом I группы, пенсионером старше 80 лет или престарелым человеком будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода при назначении единого пособия только для близких родственников, сообщили в Социальном фонде России.

К близким родственникам относятся супруги, родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. Кроме того, уход должен продолжаться не менее 10 месяцев в расчетном периоде.

Также с 21 июля Социальный фонд будет проверять фактическое место проживания по всем заявлениям на единое пособие, поданным по месту пребывания или фактического проживания.